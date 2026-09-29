В октябре в Анкаре откроется турецко-японский технологический университет

Новости

Токио, 27 сентября (Jiji Press). Правительства Японии и Турции откроют в октябре в Анкаре Турецко-японский научно-технический университет (ТЯУ) для подготовки специалистов, способных играть ключевую роль в таких областях, как искусственный интеллект и ликвидация последствий землетрясений.

Япония стремится развивать сотрудничество с Турцией в сфере образования, науки и техники, превращая его в стратегическое партнёрство, включающее в себя вопросы безопасности.

Турция расположена на перекрёстке Европы, Ближнего Востока и Азии. Министерство иностранных дел Японии называет её «геополитически важной крупной страной в регионе».

Страна является членом Группы 20 развитых и развивающихся стран и традиционно дружелюбно относится к Японии.

Создание университета было согласовано в 2013 году тогдашним премьер-министром Японии Абэ Синдзо и тогдашним премьер-министром Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, нынешним президентом страны.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]