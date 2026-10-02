Компания «Мори Билдинг» показала испытания «ИИ-чемодана»＝робот помогает

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Токио, 29 сентября (Jiji Press) – Компания «Мори Билдинг» и ее партнеры 28 сентября показали представителям СМИ испытания робота-проводника «ИИ-чемодан», который помогает передвигаться людям с нарушениями зрения. Демонстрация прошла в комплексе «Тораномон Хиллз» в токийском районе Минато.

Испытания продлятся весь октябрь. На отдельных этажах комплекса подготовлены два маршрута: на одном робот сопровождает людей с нарушениями зрения в помещениях и на улице, на другом любой посетитель может опробовать устройство.

Робот в форме чемодана оснащен искусственным интеллектом, а также датчиками и камерами, которые обнаруживают стены и препятствия и помогают пользователю безопасно передвигаться.

Разработку ведет главным образом Национальный музей новейших научных достижений и инноваций, известный как «Мирайкан». В будущем планируется организовать прокат таких роботов.

«Надеюсь, что этот проект приблизит нас к мечте о том, чтобы самостоятельно и с удовольствием гулять по городу», — сказала директор музея Асакава Тиэко, которая сама имеет нарушения зрения.









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