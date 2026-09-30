Население Японии к 2025 году сократилось на 2,5% по сравнению с 2020 годом

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Токио, 29 сентября (Jiji Press). Общая численность населения Японии, включая иностранных граждан, по состоянию на 1 октября 2025 года составляла 122 972 528 человек, что на 3 173 571 человек, или 2,5%, меньше, чем пятью годами ранее, показали данные переписи, опубликованные министерством внутренних дел.

Это было третье подряд снижение показателей в рамках проводимой раз в пять лет переписи, начиная с 1920 года.

Число граждан Японии сократилось на 3,5% до 119 131 935 человек после снижения на 1,4% по данным предыдущей переписи 2020 года, в то время как число иностранных граждан выросло на 39,8% и достигло рекордного уровня в 3 840 039 человек.

Наибольшую долю среди иностранных жителей составляли граждане Китая – 24%, за ними следовали вьетнамцы – 15,9%, а также южно- и северокорейцы – 10,4%. В предыдущем опросе доля южно- и северокорейцев составляла 15,8%, что превышало 13,9% доли вьетнамцев.

В населении было 59 772 092 мужчин и 63 200 436 женщин. Доля людей в возрасте 65 лет и старше выросла с 28,5% до 29,4%.

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