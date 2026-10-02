Число иностранцев со статусом «особые навыки» достигло рекордных 444 тыс.＝данные на конец июня

Новости

Токио, 29 сентября (Jiji Press) – Число иностранцев, проживающих в Японии со статусом «особые навыки», предназначенным для трудовой деятельности, на конец июня 2026 года достигло рекордных 444 256 человек, сообщило 29 сентября Агентство иммиграционных услуг Японии. Это на 13,8% больше, чем полгода назад, в конце 2025 года. Число обладателей статуса второй категории, предназначенной для работников с высоким уровнем профессиональных навыков, выросло в 2,3 раза и составило 18 295 человек.

Статус «особые навыки» был введен в 2019 году для восполнения нехватки рабочей силы в стране. Он делится на две категории: первая позволяет работать в Японии в общей сложности до пяти лет, вторая дает возможность работать фактически бессрочно и проживать вместе с семьей. По данным агентства, рост связан, в частности, с тем, что с момента запуска системы прошло около семи лет и все больше иностранцев переходят из первой категории во вторую.

Число обладателей статуса первой категории увеличилось на 11,4% по сравнению с концом 2025 года и составило 425 961 человек. В разбивке по странам и регионам происхождения лидирует Вьетнам, за ним следуют Индонезия и Мьянма. По числу проживающих обладателей этого статуса на первом месте находится префектура Айти, за ней следуют Токио, Осака, Сайтама и Тиба.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]