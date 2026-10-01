Японский суд впервые признал права на защиту человеческого голоса
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Токио, 30 сентября (Jiji Press). Окружной суд Токио в среду постановил, что человеческие голоса подлежат защите в соответствии с правом на публичность, которое позволяет знаменитостям монополизировать коммерческую выгоду, получаемую от их имён и портретов.
Суд вынес решение по первому в Японии иску о нарушении авторских прав на озвучивание с использованием генеративного искусственного интеллекта, поданному популярным японским актёром озвучивания Цудой Кэндзиро в связи с видеороликами, которые, по его утверждению, были созданы с помощью ИИ, имитирующего его голос.
Однако председательствующая судья Такахаси Ая отклонила просьбу Цуды к оператору платформы коротких видео TikTok удалить спорные видеоролики, поскольку они уже были удалены.
Это решение стало первым в Японии, признавшим защиту голоса человека в рамках прав на публичность. В нем говорилось: «Голос человека, подобно изображению, является символом личности человека», и что несанкционированное использование может нарушать такие права.
Цуда, известный по озвучиванию популярного персонажа в японском аниме-сериале «Дзюцу Кайсен», подал иск в ноябре прошлого года после того, как стало известно о несанкционированном копировании голосов актёров озвучивания и певцов..
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