Япония и Монголия договорились развивать оборонное сотрудничество＝переговоры министров обороны

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Токио, 30 сентября (Jiji Press) – Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро 30 сентября провел в Министерстве обороны в Токио переговоры с министром обороны Монголии Дамбын Батлутом, находящимся с визитом в Японии. Стороны договорились развивать оборонное сотрудничество между двумя странами и подтвердили намерение совместно работать над сохранением и укреплением свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права.

«Монголия, расположенная между Россией и Китаем, занимает геополитически важное положение», — отметил Коидзуми, подчеркнув, что Министерство обороны и Силы самообороны Японии придают большое значение сотрудничеству с Монголией.

Батлут, в свою очередь, заявил, что японо-монгольские отношения «всесторонне развиваются».







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