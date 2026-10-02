Требования для получения постоянного вида на жительство ужесточены＝доход должен быть выше среднего по Японии

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Токио, 1 октября (Jiji Press) – Агентство миграционной службы Японии 1 октября пересмотрело руководящие принципы выдачи иностранцам разрешений на постоянное проживание, ужесточив требования. Теперь от заявителей, в частности, требуется, чтобы их годовой доход стабильно превышал средний доход японских домохозяйств, и чтобы они владели японским языком на определенном уровне. Требование к уровню дохода применяется к заявлениям, поданным с 1 апреля этого года и еще не рассмотренным. Остальные положения вступят в силу в апреле 2027 года.

Согласно Закону об иммиграционном контроле и признании статуса беженца, для получения разрешения на постоянное проживание необходимы добропорядочное поведение, наличие достаточных активов или навыков для самостоятельного обеспечения, а также признание постоянного проживания заявителя отвечающим интересам Японии.

В пересмотренных руководящих принципах в отношении требования о самостоятельном обеспечении прямо указано, что заявитель «должен быть признан способным содержать себя в будущем». При оценке будут учитываться наличие годового дохода выше среднего уровня японских домохозяйств, а также то, достигнет ли ожидаемый размер будущей пенсии уровня, соответствующего 30 годам участия в государственной пенсионной системе для работающих по найму «косэй нэнкин» при таком уровне дохода. Требование в части пенсии считается выполненным и в том случае, если у заявителя имеются финансовые активы, позволяющие покрыть недостающую сумму.

В отношении требования о соответствии национальным интересам указано, что заявитель должен «активно и конкретно приносить пользу Японии». Оцениваться будут владение японским языком на определенном уровне, а также степень понимания действующих в Японии систем и институтов.







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