Мэр японского города Явата Кавата Сёко вошла в список Time100 Next

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Нью-Йорк, 30 сентября (Jiji Press). Американский журнал Time включил мэра города Явата (префектура Киото) 36-летнюю Сёко Кавату в список «Time100 Next 2026», объединяющий восходящих лидеров со всего мира. Как считается, она стала первой в Японии действующей женщиной — главой муниципалитета, ушедшей в отпуск по беременности и родам.

Комментируя решение Каваты взять такой отпуск, журнал в опубликованной в среду статье отметил: «Прецедента не было — и она создала его сама».

В 2023 году Кавата в возрасте 33 лет стала самой молодой женщиной-мэром в истории Японии. В июле этого года она ушла в отпуск в связи с родами, а в сентябре родила дочь.

Time высоко оценил Кавату за то, что «своим личным выбором и политическими приоритетами» она «показывает, как сделать Японию более комфортной страной для семей». В качестве примеров журнал привел ее меры по снижению стоимости школьного питания и расширению услуг послеродовой поддержки.

Вместе с тем издание указало, что решение Каваты вызвало волну критики, поскольку избранные мэры в Японии «не подпадают» под действие трудовых гарантий, в том числе права на отпуск по беременности и родам. По словам журнала, эта ситуация высветила «давление, с которым по-прежнему сталкиваются работающие женщины в Японии».







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