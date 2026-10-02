Киото вводит двойные цены на посещение замка Нидзё＝1 000 йен для жителей города, 2 000 йен для остальных

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Киото, 1 октября (Jiji Press) – Мэр Киото Мацуи Кодзи объявил на пленарном заседании городского собрания о планах ввести дифференцированные цены на посещение замка Нидзё, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося в ведении города.

Стоимость комбинированного билета, включающего вход на территорию замка и посещение дворца Ниномару-готэн, для жителей Киото будет снижена с нынешних 1 300 до 1 000 йен, а для остальных посетителей повышена до 2 000 йен.

Городские власти намерены внести проект поправок к соответствующему постановлению на ноябрьской сессии городского собрания и планируют ввести новые цены в 2027 финансовом году. Дополнительные доходы предполагается направить на сохранение и ремонт сооружений замка.

Кроме того, Мацуи сообщил о планах изменить стоимость проезда в городских автобусах. Для тех, кто не является жителем Киото, тариф будет повышен с нынешних 230 до 360 йен, а для жителей города, напротив, снижен на 30 йен — до 200 йен. Новые тарифы также планируется ввести в 2027 финансовом году.





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