Япония и Германия будут сотрудничать при эвакуации граждан из третьих стран＝подписан меморандум

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Токио, 1 октября (Jiji Press) – Правительства Японии и Германии 1 октября подписали меморандум о сотрудничестве в безопасной эвакуации граждан друг друга в случае вооруженного конфликта или стихийного бедствия в третьей стране.

Документ предусматривает обмен информацией об антикризисном управлении и планах эвакуации в мирное время, а также взаимную поддержку в чрезвычайных ситуациях, в том числе содействие в предоставлении транспорта. Меморандум подписали министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и посол Германии в Японии Петра Зигмунд в здании МИД Японии.

С 2024 года Япония создала аналогичные механизмы с Южной Кореей, Австралией, Канадой, Великобританией и Бразилией. Германия стала шестой страной-партнером.

В 2004 и 2013 годах, когда начались боевые действия соответственно в Кот-д’Ивуаре и Южном Судане, находившиеся там граждане Японии были эвакуированы на германских военных самолетах.







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