Путин: подход России к Японии не изменился＝Токио должен проявить готовность к сотрудничеству

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Токио, 2 октября (Jiji Press) – Президент России Владимир Путин заявил 1 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве, собравшем российских и зарубежных экспертов по России, что за последние два года российский подход к отношениям с Японией совершенно не изменился, тогда как позиция японской стороны изменилась. Тем самым он возложил всю ответственность за ухудшение двусторонних отношений на Японию. При этом Путин выразил заинтересованность в сотрудничестве и допустил возможность улучшения отношений в зависимости от дальнейших действий японской стороны.

Путин отвечал на вопрос ведущего научного сотрудника японского Фонда мира Сасакавы Абиру Тайсукэ. Два года назад на заседании клуба российский президент заявил о готовности строить отношения с Японией на перспективу следующих пяти и 50 лет. Когда Абиру попросил его высказать свою нынешнюю позицию с учетом этих слов, Путин подчеркнул, что санкции вводила не Россия, вновь раскритиковав санкции Японии против России в ответ на российское вторжение в Украину.

Говоря о протестах японской стороны в связи с его посещением Северных территорий, Путин выразил недовольство довольно жесткими высказываниями некоторых японских руководителей. Вместе с тем он отметил, что у двух стран есть сферы, в которых сотрудничество может принести взаимную выгоду. Путин также высказал мнение, что после преодоления нынешних трудностей российско-японские отношения станут добрососедскими и взаимовыгодными. Для этого, подчеркнул он, японская сторона должна проявить готовность к сотрудничеству.





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