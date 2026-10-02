Зеленский встретился с бывшим министром обороны Японии Онодэрой＝стороны обсудили двустороннее сотрудничество

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Токио, 2 октября (Jiji Press) – Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября провел в Киеве встречу с бывшим министром обороны Японии, депутатом от Либерально-демократической партии (ЛДП) Онодэрой Ицунори и другими японскими парламентариями. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество. Об этом сообщил офис президента Украины.

Во время встречи Зеленский отметил, что Украина высоко ценит всю экономическую и гуманитарную помощь, оказываемую Японией. По его словам, визит Онодэры в Киев на фоне продолжающихся атак российских беспилотников «очень важен для нас».

Зеленский назвал «прекрасной» свою встречу с премьер-министром Японии Такаити Санаэ, состоявшуюся в Нью-Йорке в конце сентября. Он также сообщил, что они с Такаити договорились и впредь поддерживать активные контакты.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 30 сентября написал в соцсетях, что встретился с Онодэрой и обсудил меры по углублению сотрудничества Японии и Украины в сфере безопасности и обороны.







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