توكوروتين... نودلز الصيف الباردة التي تُنعش الروح في اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

مع ارتفاع درجات الحرارة في اليابان، يبحث الناس عن ما يبرد أجسادهم وينعش أرواحهم، وهنا يظهر ”توكوروتين“ — الجيلي الياباني التقليدي الذي يُعد رمزًا من رموز الصيف. بمظهره الشفاف، وملمسه المميز، وطعمه المنعش، يجمع توكوروتين بين البساطة والتقاليد، ويحمل في طياته نكهة من الزمن الجميل. في هذه المقالة نأخذكم في جولة لاكتشاف أصول هذا الحلوى الفريدة، وطرق تقديمها المختلفة، ولماذا لا يزال اليابانيون يعشقونها في أيام الصيف الحارة.

توكوروتين

توكوروتين هي حلوى جيلي صيفية تقليدية في اليابان، تُحضَّر بغلي أعشاب تينغوسا البحرية حتى تذوب، ثم تُبرَّد لتتحول إلى جيلي. يُوضَع الجيلي في قالب شبكي ويُضغَط لتشكيل شرائح طويلة تشبه النودلز. تُقدَّم باردة، مما يجعلها مثالية للأجواء الحارة التي قد تُضعف الشهية. تتنوع الإضافات حسب المنطقة، وغالبًا تتضمن مزيجًا من الخل وصلصة الصويا والميرين أو شراب السكر البني.

تُعدّ توكوروتين وجبة خفيفة تقليدية يعود تاريخها إلى عصر هييان (794-1185)، وقد تغنّى بها الشاعر ماتسو باشو في قصيدة هايكو.



أداة تنتسوكي المستخدمة في صنع شرائح توكوروتين. (© بيكستا)



توكوروتين. (© بيكستا)

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان حلوى توكوروتين. © بيكستا)