دانغو... الحلوى اليابانية التي تحمل في طياتها نكهة التراث!

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

حلوى على سيخ

تُعدّ حلوى الدانغو من الوجبات الخفيفة الشائعة في اليابان، ويُقبل عليها الصغار والكبار على حد سواء. تُصنع هذه الزلابية اللذيذة من موتشيغومي-كو (دقيق الأرز الدبق)، وتُطهى عادةً بالبخار أو تُسلق، ثم تُقدَّم على أسياخ من الخيزران، مغطاة إما بصلصة أنكو (معجون الفاصولياء الحمراء الحلو) أو بصلصة الصويا المحلاة، وأحيانًا بمعجون داداتشا-مامي (نوع من فول الصويا الأخضر).

ترتبط الدانغو ذات الألوان الثلاثة — الوردي والأبيض والأخضر — بمهرجان هانامي لمشاهدة أزهار الكرز. يُقال إن اللون الوردي يرمز إلى الزهور المتفتحة، والأبيض إلى ثلوج الشتاء، بينما يمثل الأخضر أوراق الصيف الغنية. وقد أصبحت هذه الحلوى رمزًا مميزًا، حتى أن لها رمزًا تعبيريًا خاصًا بها (🍡).

كما تُعرض الدانغو خلال مهرجان تسوكيمي (مشاهدة القمر) الخريفي، حيث تُقدَّم بشكل كرات بيضاء مستديرة ترمز إلى القمر المكتمل، في تعبير جميل عن التقدير لمظاهر الطبيعة.

وغالبًا ما يُرافق الدانغو كوب من الشاي الأخضر، الشريك المثالي لأنواع الواغاشي الأخرى أيضًا، ما يضفي على التجربة نكهة يابانية أصيلة تجمع بين البساطة والعمق الثقافي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)