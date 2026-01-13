يوكان... حلوى يابانية تقليدية تعكس بساطة المذاق وأناقة التراث

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

يُعدّ يوكان واحدًا من أعرق الحلويات اليابانية التقليدية، ويتميّز بقوامه السميك الشبيه بالهلام ومظهره الأنيق الذي يعكس حسّ الجمال الياباني في أبسط صوره، ليشكّل تجربة تذوّق هادئة تُجسّد روح الضيافة اليابانية وتقاليدها العريقة.

البساطة والتنوع

يوكان هو أحد أنواع الحلويات اليابانية التقليدية (واغاشي)، ويتميّز بتاريخه الطويل وبقوامه الهلامي وطعمه المعتدل. ويُعد من الحلويات الشائعة في اليابان، إذ يُقدَّم مع الشاي الأخضر وفي المناسبات المختلفة، ويُستهلك على مدار العام بصيغ تتناسب مع الفصول. يُعرف النوع الأساسي باسم نيري-يوكان، وهو حلوى كثيفة ذات قوام متماسك، تُحضَّر من معجون فاصولياء الأزوكي الحمراء، والسكر، والماء، ومادة الكانتين، وهي مادة هلامية طبيعية تُستخرج من غلي طحالب بحرية تُعرف باسم تينغوسا. ويتميّز هذا النوع بثبات شكله وسهولة تقطيعه.

أما ميزو-يوكان، فهو نوع أخفّ وأكثر نعومة، يُحضَّر باستخدام كمية أكبر من الماء وكمية أقل من الكانتين، ويُقدَّم عادةً باردًا في فصل الصيف، لما يتمتع به من طابع منعش. ومن الأنواع الأخرى موشي-يوكان، وهو صنف يُحضَّر عن طريق الطهي على البخار، ويُكثَّف باستخدام دقيق القمح أو مسحوق الأروروت بدلًا من الكانتين. وغالبًا ما يحتوي على الكستناء المُحلّى، ويتميّز بقوام أكثر ليونة مقارنةً بالأنواع الأخرى.



ميزويوكان. (© بيكستا)



موشيوكان مع الكستناء المسكرة. (© بيكستا)

