هانا نو إيوايا.. أحد أقدم المزارات المقدسة المرتبطة بأسطورة خلق اليابان

رحلات الحج في اليابان بالأبيض والأسود

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يُعدّ معبد هانا نو إيوايا في مدينة كومانو بمحافظة ميئ جزءًا من موقع جبال كي المقدسة ومسارات الحج المدرج على قائمة التراث العالمي، ويتميّز بتشكيل صخري شاهق يجسد بقايا الأشكال القديمة لعبادة الطبيعة في اليابان.

موقع أسطورة الخلق في اليابان

يُعدّ معبد هانا نو إيوايا (”كهف الزهور“) من أقدم المعابد في اليابان، ويقع على ساحل شيتشيريميهاما في شبه جزيرة كي، مُطلًا على المحيط الهادئ. وعلى عكس معظم المعابد الشنتوية، لا يحتوي هذا المعبد على قاعة للعبادة. وعند المرور عبر بوابة توري (بوابة مدخل المعبد) واتباع المسار المؤدي إلى الداخل، يُصادف المرء جدارًا حجريًا شاهقًا يرتفع إلى 45 مترًا. وهذا الجرف نفسه هو غوشينتاي (جسد الإله)، ويُقوم المصلّون بتأدية صلواتهم من داخل مساحة مسوّرة أقيمت أمامه.

وتُعتبر الإلهة إيزانامي، المُكرّسة في هذا المعبد، هي الأمّ البدائية في الأساطير الشنتوية، والتي خلقت مع قرينها إيزاناغي جزر اليابان وأنجبت عددًا لا يُحصى من الآلهة. ووفقًا لسجلات نيهون شوكي التاريخية، فقد توفيت متأثرةً بحروقٍ أصيبت بها أثناء ولادة إله النار كاغوتسوتشي، ودُفنت هنا. ولهذا السبب، طالما اعتُبرت أرض هانا نو إيوايا بوابةً إلى يومي - أرض الموتى.

وبالوقوف أمام الجدار الصخري الهائل، يشعر المرء بحضوره المادي المهيب، وبأنفاس روح قديمة هادئة. وعلى الجانب المقابل مباشرةً لمنطقة العبادة، يقع كهف أوجي نو إيوايا (”كهف الأمير“)، المكرس لـ كاغوتسوتشي، في تصميم مكاني يسمح للأم وطفلها بالبقاء جنبًا إلى جنب في سكينة أبدية.

وبالنظر إلى الأعلى، يمتد حبل احتفالي سميك من قمة الجرف إلى شجرة صنوبر مقدسة داخل حرم المعبد. وفي شهري فبراير/ شباط وأكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، تُقام طقوس ”أوتسونا كاكي“: حيث يُمدّ حبل بطول 170 مترًا من القمة إلى الشجرة المقدسة. وتُعلّق منه ثلاث رايات منسوجة – ”ميناغاري نو هاتا“ - مُزينة بالزهور والمراوح. وفي القرون الماضية، كان البلاط الإمبراطوري يُرسل رايات من الديباج لهذه الطقوس؛ وعندما توقفت هذه العادة، تولى السكان المحليون مسؤولية صناعتها بأنفسهم. وبعد انتهاء المهرجان، تبقى الرايات في مكانها، تتمايل برفق مع نسيم البحر.

والصخور العارية، وأصوات أمواج المحيط الهادئ، وغياب الزخارف، كلها تمنح هانا نو إيوايا جمالاً بدائياً صارخاً. فمشهدها الطبيعي الخالي من الزخارف، والذي لم يتغير منذ القدم، يستحضر جذور أشكال العبادة اليابانية.

معبد هانا نو إيوايا العنوان: 130 أريما تشو، كومانو، محافظة مي

130 أريما تشو، كومانو، محافظة مي الآلهة المقدسة: إيزانامي نو ميكوتو، كاغوتسوتشي نو ميكوتو يقع هذا المعبد العريق على طول الطريق الساحلي القديم لجنوب محافظة ميه، وهو جزء من موقع التراث العالمي لليونسكو ”المواقع المقدسة وطرق الحج في سلسلة جبال كي“. ويحافظ، إلى جانب معبد كاميكورا في كومانو، على التقاليد القديمة لعبادة إحدى الصخور العملاقة باعتبارها الحضور الإلهي نفسه. ويُعتقد أن إيزانامي، التي أنجبت جزر وآلهة اليابان وحكمت لاحقًا مملكة يومي، مدفونة هنا. وقد كرّمها الناس منذ القدم بتقديم الزهور والرايات الطقسية. ومنذ القدم، حظيت مدينة كومانو بمكانة مقدسة باعتبارها مزارًا تتجدد فيه أرواح الحجاج روحانيًا. ويُعدّ معبد هانا نو إيوايا، المُحاط بالأساطير والمُتأصل بتكويناته الطبيعية المهيبة، ملاذًا مثاليًا في هذا المشهد المقدس للبعث.

ساحة المعبد بسيطة وغير مزخرفة، لكنها تنضح بهيبة عظيمة. (© أوساكا هيروشي)

طالما اعتُقد أن الأحجار المستديرة تسكنها أرواح إلهية. ويُقال إن هذا الحجر هو الأكبر في منطقة كومانو. (© أوساكا هيروشي)

يمتد حبل من قمة الصخرة المقدسة إلى إحدى شجرات الصنوبر في الفناء، حاملاً رايات الـ ميناغاري. (© كيتازاكي جيرو)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. المادة النصية والتحرير من إعداد كيتازاكي جيرو. صورة الموضوع: يُعبد جرف هانا نو إيوايا باعتباره المسكن المقدس للإلهة إيزانامي نو ميكوتو. © أوساكا هيروشي)