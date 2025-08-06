هيروشيما بعد 80 عامًا... ذاكرة النار والرماد تنبض بأمل جديد للسلام

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في صباح 6 أغسطس/ آب 1945، غيّر تفجير القنبلة الذرية على هيروشيما مجرى التاريخ إلى الأبد، لتصبح هذه المدينة اليابانية أول شاهد على الدمار الكارثي للسلاح النووي. وبعد مرور ثمانين عامًا، لم تندمل جراح الماضي، لكنها تحوّلت إلى دعوة صادقة للسلام. فاليوم، تحتضن هيروشيما نصب السلام التذكاري المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب معارض متحفية مؤثرة توثق تلك اللحظة المأساوية، وتنقل للأجيال القادمة رسالة قوية ضد الحرب، وتحذيرًا من الانزلاق مجددًا إلى كابوس العصر النووي.

ما زال قائمًا: قبة القنبلة الذرية

تقع قبة القنبلة الذرية على الجانب الشمالي من حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، وهي واحدة من القليل من الهياكل التي بقيت قائمة بالقرب من مركز الانفجار النووي في 6 أغسطس/ آب 1945، الذي دمر المدينة. تُعد القبة وباقي الحديقة محطات منتظمة في برامج الرحلات المدرسية من جميع أنحاء اليابان. منذ عام 1996، عندما أُدرجت كموقع تراث عالمي لليونسكو، أصبحت قبة القنبلة الذرية وجهة رئيسية للزوار الأجانب إلى غرب اليابان.



قبة القنبلة الذرية كما تُرى عبر نهر موتوياسو. يظهر برج أوريزورو في الخلفية، وهو يوفر مساحة مراقبة في طوابقه العلوية. (© Nippon.com)



اختفت معظم واجهة القرميد للهيكل وتغطية النحاس على القبة، مما يترك الهيكل الأساسي مكشوفًا. (© Nippon.com)

صُممت القبة الحديثة المظهر، التي بُنيت أصلاً في عام 1915 كقاعة معارض هيروشيما التجارية، بواسطة المهندس المعماري التشيكي يان ليتزيل. يقع مركز الانفجار، النقطة التي انفجرت عندها القنبلة الذرية ”الولد الصغير“ على ارتفاع أقل من 600 متر فوق الأرض، على بعد حوالي 160 مترًا جنوب شرق القبة.



يتوافد الزوار إلى الموقع على مدار العام، تحت المطر أو الشمس. (© Nippon.com)

خلال السنوات التي تلت الحرب مباشرةً، كانت ذكريات أكثر من 140 ألف شخص فقدوا أرواحهم هنا لا تزال حاضرة في الأذهان، وترددت دعواتٌ لهدم قاعة العرض القديمة تخليدًا للماضي المؤلم. لكن في ستينيات القرن الماضي، ومع احتدام سباق التسلح النووي بين الشرق والغرب، تزايد الوعي بأهمية هذا البناء كرسالة رمزية للعالم حول خطر هذه الأسلحة الجديدة. واكتسبت حركةٌ للحفاظ على القبة زخمًا، وبدأ العمل على تعزيزها لمنع انهيار هيكلها.



نُصب تذكاري أُقيم على الجانب الشرقي من القبة. (© Nippon.com)



بقايا نافورة على العشب جنوب الهيكل، وهي مساحة كانت في السابق حديقة على الطراز الغربي لقاعة المعارض. (© Nippon.com)

اليوم، ليست قبة القنبلة الذرية آمنة هيكليًا للسماح بدخول الزوار، لكن يمكن رؤية الداخل من الممر على الجانب الغربي بمحاذاة النهر. تتناقض الخضرة الوفيرة للأعشاب والأشجار المحيطة بشكل صارخ مع بقايا المبنى المتضرر، مما يشكل تذكيرًا آخر بالدمار الذي حدث في ذلك اليوم من عام 1945.



القبة مضاءة بعد حلول الظلام. (© Nippon.com)



الأنقاض مبعثرة حيث سقطت في داخل المبنى. (© Nippon.com)

معارض المتحف تعزز الرسالة

في جنوب الحديقة يقع متحف هيروشيما التذكاري للسلام. على مدى 70 عامًا، منذ افتتاحه في عام 1955، يشارك المتحف رسائل حول فظائع الحرب والأسلحة النووية من خلال معروضاته التي تضم صورًا وتذكارات لضحايا الانفجار.



يتصل المبنيان الرئيسيان للمتحف بمركز هيروشيما الدولي للمؤتمرات. (© Nippon.com)



النظر شمالًا من المتحف نحو النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية والقبة في الخلفية. (© Nippon.com)

شهدت السنوات الأخيرة تجدد الاهتمام بموقع هيروشيما، مصاحبًا لقمة مجموعة السبع التي عقدت في المدينة في عام 2023 ومنح جائزة نوبل للسلام لعام 2024 لمنظمة نيهون هيدانكيو، الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنابل الذرية والهيدروجينية. خلال السنة المالية 2024 (أبريل/ نيسان 2024 إلى مارس/ آذار 2025)، تجاوز إجمالي زوار المتحف 2.26 مليون زائر، منهم حوالي ثلث، أي 720,000، من الخارج – وهي أرقام قياسية على الإطلاق.



تُظهر مساحة المعرض التمهيدي تأثير الانفجار على المدينة. (© Nippon.com)



معرض دائم جديد يعرض تحفًا متعلقة بضحايا غير يابانيين للقصف. (© Nippon.com)

أدى تجديد كبير للمتحف في عام 2019 إلى إضافة زوايا جديدة لمجموعاته ومساحات عرضه. يركز الآن على قصص الأفراد الذين كانوا ضحايا القنبلة في ذلك اليوم، بغض النظر عن جنسيتهم أو خلفيتهم الثقافية، في محاولة لرسم صورة إنسانية كاملة لتاريخ الحدث.

يطلع الزوار على متعلقات شخصية لأشخاص كانوا في هيروشيما في 6 أغسطس/ آب 1945: زي مدرسي محترق، وساعة توقفت بدقة عند الساعة 8:15 صباحًا، عندما وقع الانفجار، وغيرها الكثير، مصحوبة بصور وقصص الأشخاص المعنيين. قصص أولئك الذين لم يموتوا على الفور مؤثرة أيضًا، مثل قصة امرأة توفيت بعد سنوات بسبب مرض مرتبط بالإشعاع الناتج عن القنبلة.



تخبر المعروضات قصصًا شخصية، مكتملة بأسماء وصور وحلقات من حياة الضحايا. (© Nippon.com)



معلومات المعرض متوفرة بلغات تشمل الإنكليزية والصينية والكورية، وتُضاف لغة الإشارة اليابانية إلى الكثير من المحتوى المرئي. (© Nippon.com)

افتُتح قسم العرض التمهيدي في الجناح الشرقي للمتحف عام 2017، قبل بدء عملية التجديد الشاملة. ويشمل هذا القسم مجسمًا ضخمًا لهيروشيما كما كانت قائمة خلال صيف عام 1945، مُغطىً بعرضٍ حاسوبيٍّ لتأثير الانفجار. وتُركز أقسام المتحف الإضافية على مخاطر الأسلحة النووية وتاريخ مدينة هيروشيما، من حقبة الحرب وحتى الحركة المناهضة للأسلحة النووية في يومنا هذا. وتُقدم شاشات العرض الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو تجربةً تعليميةً آسرةً وسهلةَ الفهم.

وبينما يتجول الزوار بين المعروضات، يُمكنهم في وقتٍ وجيزٍ تجربةَ امتدادٍ واسعٍ من الأرض المتفحمة في نهاية الحرب، مرورًا بنهضة المدينة، وصولًا إلى يومنا هذا. ومع ذلك، تبقى الرسالة واضحةً خلال كل ذلك: يجب ألا نسمح بتكرار مثل هذه الحرب. ويُجسّد المتحف هيروشيما رمزًا لهذه الرغبة في السلام الدائم.



يأخذ مسار المتحف الزوار من المعرض التمهيدي عبر استكشاف تأثير الانفجار وتهديد الأسلحة النووية وتاريخ هيروشيما. (© Nippon.com)



معرض لمسي يتيح للمكفوفين تجربة قاعة معارض هيروشيما التجارية كما كانت وقبة القنبلة الذرية اليوم. (© Nippon.com)

مواقع أخرى في حديقة السلام التذكارية

في الساحة شمال المتحف يقع النصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية على شكل قوس. صممه المهندس المعماري الشهير تانغي كينزو، إلى جانب المتحف نفسه، يحتوي هذا النصب على صندوق حجري يضم أسماء جميع من لقوا حتفهم بسبب القنبلة، ومكتوب عليه العبارة: ”فلترقد جميع الأرواح هنا بسلام، فلن نكرر الشر“.



الصندوق الحجري تحت سقف مقوس للنصب التذكاري مستوحى من فخار الهانيوا الياباني القديم الذي كان يُستخدم لتزيين المقابر. (© Nippon.com)

شمال النصب التذكاري، مع القبة في الخلفية، تشتعل شعلة السلام، التي أُضيئت في 1 أغسطس 1964، وتتوهج إلى الأبد كرمز للأمل في السلام وعالم خالٍ من الأسلحة النووية.

شرق الشعلة مباشرة يقف قاعة هيروشيما الوطنية التذكارية للسلام لضحايا القنبلة الذرية؛ وأبعد إلى الشمال يوجد تل النصب التذكاري للقنبلة الذرية، الذي يحتوي على بقايا حوالي 70,000 ضحية غير معروفة الهوية. الحديقة ككل هي مكان للحداد والتأمل الهادئ.



تحتوي القاعة التذكارية على تسجيلات مرئية ومكتوبة لتجارب الأشخاص الذين عاشوا خلال القصف. (© Nippon.com)



معلقات الزوار من طيور الكركي الورقية (أوريغامي) أمام تل الدفن. (© Nippon.com)

تمتد حديقة السلام التذكارية على أكثر من 120 آلف متر مربع في الطرف الشمالي لجزيرة نهرية في قلب هيروشيما. كانت في السابق منطقة ترفيه مزدحمة تستضيف حوالي 4400 شخص، واليوم تضم النصب والمرافق المذكورة أعلاه، إلى جانب العديد من النصب الأخرى – بما في ذلك نصب تذكارية للأطفال والطلاب والمقيمين الكوريين والجنود وغيرهم من المتضررين من القصف. توفر جولة هادئة في الحديقة فهمًا أعمق للطرق العديدة التي يستمر بها هؤلاء الأشخاص في سرد قصصهم حتى اليوم.



من اليسار: برج ساعة السلام، الذي يرن في الساعة 8:15 كل صباح؛ نصب السلام للأطفال، المكرس للضحايا الصغار من القصف والأمراض المرتبطة بالإشعاع التي تلت ذلك؛ وبرج النصب التذكاري المخصص للطلاب المجندين، الذي يخلد ذكرى أكثر من 6,000 شخص فقدوا حياتهم. (© Nippon.com)



الاستراحة الموجودة في حديقة السلام التذكارية، المبني حول أنقاض هيكل دمرته القنبلة، يعرض منطقة القبو السليمة وعروضًا تاريخية، بالإضافة إلى استضافة مقهى ومتجر هدايا. (© Nippon.com)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي © Nippon.com)