رقم قياسي جديد لعدد زوار متحف هيروشيما التذكاري للسلام

سجل عدد زوَّار متحف هيروشيما التذكاري للسلام رقمًا قياسيًّا جديدًا في السنة المالية 2023، ومن المتوقع أن يصلَ إلى 1.9 مليون زائر بحلول نهاية مارس/ آذار.

أعلنت حكومة مدينة هيروشيما في 23 فبراير/ شباط عن أرقام أولية تظهر أن 1,760,252 شخصًا قد زاروا المدينة خلال السنة المالية 2023، والتي ستنتهي في 31 مارس/ آذار. وقد تجاوز هذا الرقم بالفعل الرقم القياسي السابق البالغ 1,758,746 زائرًا في السنة المالية 2019. من المتوقع أن يصل عدد الزوار في السنة المالية الحالية إلى 1.9 مليون زائر. فقد تعززت السياحة في هيروشيما بشكل خاص بفضل الاهتمام الذي أثير حول المدينة بعد استضافتها قمة مجموعة السبع في مايو/أيار الماضي، خاصة فيما يتعلق بإرث القصف الذري الذي تعرضت له هيروشيما.

أصبح متحف هيروشيما التذكاري للسلام، الذي افتتح في عام 1955 على أرضية حديقة السلام التذكارية، أحد الرموز المؤثرة لمأساة هيروشيما خلال فترة الحرب، إلى جانب قبة القنبلة الذرية والنصب التذكاري لضحايا القنبلة.

يجسد المتحف مهمته في ”نقل الرعب والمأساة الإنسانية للأسلحة النووية إلى الناس في جميع أنحاء العالم“ من خلال عرض المواد المتعلقة بالقنبلة الذرية والقطع الأثرية التاريخية والشهادات. يشهد المتحف زيارات من رؤساء الدول والشخصيات العالمية المشاركين في القمم الدولية، بما في ذلك قمة مجموعة السبع.

يوضح الرسم البياني أدناه إجمالي عدد الزوار المحليين والأجانب للمتحف منذ عام 2011. وقد زاد عدد الزوار الأجانب، على وجه الخصوص، بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز 500 ألف زائر لأول مرة في السنة المالية 2019، ويحدد بالفعل معدل سنوي جديد سجل 569,602 زائر خلال 10 أشهر فقط من السنة المالية 2023.

كما ارتفعت نسبة الأجانب بين إجمالي زوار المتحف بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 33.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2023، بحيث يكون واحد من كل ثلاثة زوار للمتحف من الخارج. وفي السنوات الأخيرة، ظلت نسبة الزوار في الجولات الجماعية المحلية، بما في ذلك الرحلات المدرسية، في حدود 20% من إجمالي الزوار في السنوات الأخيرة، باستثناء سنوات جائحة كورونا.

يوضح الرسم البياني أدناه عدد زوار المتحف الشهري للسنة المالية 2018، قبل تفشي جائحة كورونا، حيث يرتفع عدد الزوار بشكل كبير في شهر أغسطس/ آب، بالإضافة إلى شهور مايو/أيار وأكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تعتبر الأشهر الر لرئيسية للرحلات المدرسية.

لقد أصبحت الطوابير الطويلة للزوار الذين ينتظرون شراء تذكرة أمرًا يوميًا في متحف هيروشيما التذكاري للسلام. وللتخفيف من هذا الازدحام، بدأ المتحف في بيع التذاكر عبر الإنترنت في 16 فبراير/ شباط. يمكن للزوار زيارة الموقع الرسمي للمتحف وشراء التذاكر عن طريق اختيار التاريخ المرغوب وإتمام عملية الدفع الإلكتروني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. الصورة الرئيسية: الزوار يشاهدون عرضًا تمهيديًا في متحف هيروشيما للسلام يتضمن رسومات حاسوب في أبريل/ نيسان 2023 © المصور دوني هيروكو)