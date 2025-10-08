طريق تاكايتشي ساناي إلى رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني

بدأت تاكايتشي ساناي مشوارها السياسي بانتخابها لعضوية مجلس النواب لأول مرة في عام 1993 كمرشحة مستقلة، وهي اليوم الزعيمة الجديدة للحزب الليبرالي الديمقراطي. ومن المرجح أن يتم اختيارها في 15 أكتوبر/تشرين الأول لرئاسة مجلس الوزراء لتصبح أول امرأة في تاريخ اليابان تتولى هذا المنصب.

الطريق إلى القمة

في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2025 تم انتخاب تاكايتشي ساناي كأول امرأة تتولى زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، بعد تقدمها على كويزومي شينجيرو في الجولة الثانية من انتخابات زعامة الحزب بأغلبية 185 صوتا مقابل 156 صوتا. وهي الآن على وشك أن تصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في اليابان، مع اقتراب جلسات البرلمان المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر. ونعرض أدناه التسلسل الزمني لمسيرة تاكايتشي نحو القمة.

أبريل/نيسان عام 1984: تخرجت من جامعة كوبي بدرجة بكالوريوس في إدارة الأعمال، ثم التحقت بمعهد ماتسوشيتا للحكم والإدارة.

أكتوبر/تشرين الأول عام 1986: عملت كزميلة في الكونغرس الأمريكي ضمن برنامج تبادل تابع لمعهد ماتسوشيتا.

أكتوبر/تشرين الأول عام 1989: أصبحت مقدمة برامج في تلفزيون أساهي التجاري.

يوليو/تموز عام 1993: فازت لأول مرة بمقعد في مجلس النواب كمرشحة مستقلة.



تثبيت شارة العضوية لتاكايتشي ساناي عند حضورها أولى جلساتها في مجلس النواب في 5 أغسطس/آب عام 1993 (© جيجي برس).

ديسمبر/كانون الأول عام 1994: انضمت إلى حزب ’’شينشينتو (حزب الجبهة الجديدة)‘‘.

ديسمبر/كانون الأول عام 1996: انتقلت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي.

نوفمبر/تشرين الثاني عام 2003: خسرت مقعدها في مجلس النواب في الانتخابات العامة، ثم عملت بالتدريس في جامعة كينداي خلال فترة غيابها عن البرلمان.

سبتمبر/أيلول عام 2005: استعادت مقعدها في مجلس النواب بوصفها إحدى ’’القاتلات‘‘ اللواتي اختارهن رئيس الوزراء كويزومي جونئيتشيرو لدعم سياسته في خصخصة البريد.

سبتمبر/أيلول عام 2006: انضمت إلى مجلس الوزراء لأول مرة، حيث تولت منصب وزيرة الدولة لشؤون أوكيناوا والأراضي الشمالية في حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.



تاكايتشي ساناي (إلى اليسار من الوسط) برفقة رئيس الوزراء شينزو آبي (إلى اليمين من الوسط) في عام 2006 (© رويترز).

15 أغسطس/آب عام 2007: كانت العضو الوحيد في مجلس الوزراء الذي زار معبد ياسوكوني في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.



تاكايتشي ساناي داخل معبد ياسوكوني في 15 أغسطس/آب عام 2007 (© رويترز).

ديسمبر/كانون الأول عام 2012: أصبحت أول امرأة تُختار لرئاسة مجلس أبحاث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي، وذلك عقب عودة آبي شينزو إلى رئاسة الوزراء.



أبرز شخصيات الحزب الليبرالي الديمقراطي من اليسار: رئيسة المجلس العام نودا سييكو، نائب رئيس الحزب كومورا ماساهيكو، رئيس الحزب شينزو آبي، الأمين العام للحزب إيشيبا شيغيرو، رئيسة مجلس أبحاث السياسات في الحزب تاكايتشي ساناي، رئيس لجنة استراتيجية الانتخابات كاوامورا تاكيو. الصورة ملتقطة بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول عام 2012 (© رويترز).

سبتمبر/أيلول عام 2014: انضمت إلى مجلس الوزراء كوزيرة للشؤون الداخلية والاتصالات في حكومة رئيس الوزراء آبي.



كانت تاكايتشي ساناي (الصف الأمامي، إلى اليمين) ضمن 5 نساء في حكومة آبي –والذي كان عددا قياسيا– في سبتمبر/أيلول عام 2014، وشغلت منصب وزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات (© رويترز).

أكتوبر/تشرين الأول عام 2018: تولت رئاسة لجنة القواعد والإدارة في مجلس النواب.

سبتمبر/أيلول عام 2019: بدأت فترة ثانية كوزيرة للشؤون الداخلية والاتصالات.

سبتمبر/أيلول عام 2021: حلّت في المركز الثالث من بين أربعة مرشحين في أول انتخابات تخوضها لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي.



مرشحو انتخابات رئاسة الحزب لعام 2021 من اليسار: كونو تارو، الفائز النهائي كيشيدا فوميئو، تاكايتشي ساناي، نودا سييكو (© رويترز).

أكتوبر/تشرين الأول عام 2021: بدأت فترتها الثانية كرئيسة لمجلس أبحاث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي.

أغسطس/آب عام 2022: أصبحت وزيرة الدولة للأمن الاقتصادي.

سبتمبر/أيلول عام 2024: فازت في الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، لكنها خسرت في الجولة النهائية أمام إيشيبا شيغيرو.



يدلي النواب بأصواتهم في الجولة النهائية لانتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 2024 (© جيجي برس).

أكتوبر/تشرين الأول عام 2025: في ثالث مشاركة لها في انتخابات رئاسة الحزب، تغلبت على كويزومي شينجيرو في الجولة الثانية، لتصبح أول امرأة تتولى زعامة الحزب.



تاكايتشي ساناي (يمين) تصافح كويزومي شينجيرو بعد انتخابات رئاسة الحزب لعام 2025 في 4 أكتوبر/تشرين الأول (© رويترز).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تاكايتشي ساناي تصبح أول رئيسة للحزب الليبرالي الديمقراطي في 4 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025. © رويترز)