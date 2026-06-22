تعرف على سوزوكي زيون.. حارس عرين الساموراي الأزرق الصاعد

لفت سوزوكي زيون، حارس مرمى منتخب اليابان لكرة القدم الأساسي في كأس العالم لكرة القدم 2026، الأنظار بأدائه المميز بعدما تصدى لعدة فرص حاسمة خلال مباراة التعادل 2-2 أمام منتخب هولندا لكرة القدم في 14 يونيو/ حزيران. وفي هذه المقالة نلقي نظرة أقرب على مسيرته وخلفيته الشخصية والرياضية، وكيف أصبح أحد أبرز عناصر الساموراي الأزرق في البطولة.

حارس عرين الساموراي الأزرق

وُلد سوزوكي زيون، حارس المرمى الأساسي للمنتخب الياباني لكرة القدم للرجال، في عام 2002 في نيوجيرسي لأب غاني وأم يابانية. بعد ولادته بفترة وجيزة، انتقلت عائلته إلى اليابان، حيث استقروا في حي أوراوا بمدينة سايتاما، محافظة سايتاما. منذ صغره، كان يتردد باستمرار على مباريات فريق أوراوا ريدز على أرضه في الملعب القريب من منزله، وكان يقضي وقتاً طويلاً في ملعب تدريب الفريق المجاور. لذا، كان من الطبيعي أن يطمح إلى احتراف كرة القدم.



يحيي سوزوكي زيون المشجعين خلال مباراة المجموعة السادسة من كأس العالم ضد هولندا على ملعب دالاس في 14 يونيو 2026، في أرلينغتون، تكساس. (© خوسيه بريتون/بيكس أكشن/نورفوتو)

انضم إلى فريق أوراوا ريدز جونيورز في سن الحادية عشر، وهو فريق أكاديمية تحت 12 عامًا تابع لنادي الدوري الياباني، عند تأسيسه عام 2013. وفي عام 2019، وهو في السادسة عشرة من عمره، وقّع عقده الاحترافي مع أوراوا ريدز. وعلى الرغم من ولائه الشديد للنادي طوال حياته، وانضمامه كلاعب وداعم له، إلا أنه في عام 2023 انتقل إلى أوروبا، حيث انضم إلى فريق سينت ترويدن البلجيكي المحترف. وفي العام التالي، انضم إلى فريق بارما كالتشيو 1913 الإيطالي، حيث حقق تقدمًا سريعًا كحارس مرمى.

تم اختياره كحارس مرمى أساسي لمنتخب الساموراي الأزرق في كأس آسيا 2024 (يناير - فبراير)، وسرعان ما بنى سمعة طيبة كحارس مرمى أساسي للمدرب مورياسو هاجيمي. تعرض لإصابة في نوفمبر 2025 خلال مباراة ضد إيه سي ميلان، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية لعلاج كسر في يده اليسرى، الأمر الذي جعل مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 غير مؤكدة. لكنه بدأ برنامج إعادة التأهيل بعد ثلاثة أيام فقط من العملية، مركزًا بشكل أساسي على تمارين القدم وجوانب أخرى من حراسة المرمى لا تعتمد على اليد المصابة. عاد إلى قائمة بارما الأساسية في مارس من هذا العام، وساهم في إنقاذ الفريق من الهبوط. في أول مباراة له في كأس العالم، أنقذ مرماه من عدة فرص خطيرة أمام المنتخب الهولندي القوي، ليُجبرهم على التعادل 2-2 ويضمن نقطة لليابان في دور المجموعات.

يُعرف سوزوكي بهدوئه وقدرته على تحويل الضغط في المباريات الحاسمة إلى دافع للتألق. يقول إن والدته علمته منذ صغره الاعتماد على نفسه والاهتمام بشؤونه. منذ أيام دراسته الثانوية فصاعدًا، اعتاد على تناول دوراياكي أو غيرها من حلويات مربى الفاصولياء الحمراء قبل كل مباراة - مما أدى إلى تطوير روتين ثابت يمنحه الطاقة للمنافسة المقبلة مع تهدئة أعصابه.

مصادر البيانات

معلومات من الفيفا و الاتحاد الياباني لكرة القدم وتقارير وسائل الإعلام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: سوزوكي زيون في مباراة كأس العالم ضد هولندا في 14 يونيو/ حزيران 2026، في أرلينغتون، تكساس. © جيجي برس)