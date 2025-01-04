تمثال جالس للكاهن تشوغين

الفن البوذي في اليابان

تم منح التمثال الواقف للبوذا شاكياموني في معبد موروجي بمحافظة نارا صفة كنز قومي. ويتميز هذا التمثال المهيب بهالة رائعة مصنوعة من خشب منحوت ببذخ ومزينة برسومات مبهرة. يحمل التمثال حضورا قويا وملموسا يبعث السكينة والهدوء في نفوس المصلين، ويقودهم إلى عالم من السلام والطمأنينة.

إن التعبير على وجه التمثال ينقل إحساسا حيّا بعزيمة الراهب العجوز التي لا تقهر.

يصور هذا التمثال شونجوبو تشوغين (1121–1206)، الذي يحظى بالتقدير باعتباره القوة الدافعة وراء إعادة بناء معبد تودايجي الشهير في نارا. وُلد كابن لعائلة ساموراي، واعتنق حياة الرهبنة في سن 13. وبعد دراسة بوذية شينغون الباطنية في معبد دايغوجي في كيوتو، سافر 3 مرات إلى الصين خلال عهد أسرة سونغ، حيث جلب معه أحدث المعارف البوذية وتقنيات العمارة إلى اليابان.

تعرض معبد تودايجي لأضرار جسيمة خلال حرب غينبي بين عشيرتي المحاربين المتنافستين تايرا وميناموتو. ففي عام 1180، أحرقت قوات تايرا حرم المعبد، ما أدى إلى تدمير معظم المباني الثمينة، بما في ذلك قاعة بوذا الكبير، ولحقت أضرار بالغة بتمثال ”دايبوتسو (بوذا الكبير)“ الشهير. بعد سقوط عشيرة تايرا، تولى تشوغين مسؤولية جمع الأموال لإعادة بناء المعبد. وكان يبلغ من العمر آنذاك 61 عاما. وبفضل دعم شخصيات نافذة من بينهم الإمبراطور المنعزل غو-شيراكاوا والشوغون ميناموتو يوريتومو، عمل تشوغين بلا كلل لجمع المواد والأموال اللازمة لإعادة بناء المعبد، كما أشرف على أعمال الترميم في الموقع. اشتملت البوابة الجنوبية الكبيرة (ناندايمون) في مجمع المعبد (التي أصبحت الآن كنزا قوميا) على أسلوب معماري مبتكر من قبل تشوغين، حيث دمج عناصر من الطراز الصيني في عهد أسرة سونغ مع الأنماط اليابانية. ويُعرف هذا الأسلوب اليوم بـ ”أسلوب دايبوتسو“. وقد كرَّس تشوغين ربع قرن من حياته لمشروع الترميم حتى وفاته عن عمر يناهز 86 عاما.



(© مودا توموهيرو)

كان تشوغين – بالإضافة إلى كونه مخلصا للبوذية الشينغونية – من أتباع عقيدة ”الأرض النقية“ أيضا، وأخذ اسم ”نامو-أميدابوتسو“ من صلاة يدعو بها بوذا أميتابها ليُرحب بالمؤمنين إلى جنة الأرض النقية الخاصة به. يُنسب التمثال عموما إلى كايكيي، النحات البوذي من مدرسة كيي التي تتلمذ فيها على يد تشوغين وأخذ اسم ”أن-أميدابوتسو“.

جاء في ”جينكو شاكوشو“ أول كتاب تاريخي شامل للبوذية في اليابان ”بعد وفاة تشوغين، وُضع تمثال له في المعبد“. ولهذا السبب، يعتقد الناس عموما أن التمثال تم صنعه في نهاية حياته ووضع في المعبد بعد وفاته. ولكن في السنوات الأخيرة، ادعى بعض الخبراء أن التمثال كُرِّس أثناء حياة تشوغين، ربما عندما بلغ سن 80، تقديرا لإنجازاته. وفي كلتا الحالتين، لا يمكن الشك في أن التمثال يعكس بدقة ملامح تشوغين في سنواته الأخيرة.



(© مودا توموهيرو)

يُظهر التمثال تشوغين وهو يقرأ السوترا، ومسبحته في يديه. تم صنع التمثال من خشب سرو هينوكي باستخدام تقنية ”يوسيغي“ التي تعتمد على تجميع قطع خشبية متعددة بدلا من نحت التمثال من كتلة واحدة. يحتوي التمثال على عينين تم نحتهما مباشرة في الخشب، بدلا من استخدام عيون كريستال صخري (غيكوغان) التي كانت شائعة في تلك الفترة. الشفتان المطبقتان بإحكام وعدم تناسق العينين – إحداهما مفتوحة والأخرى مغلقة – تخلق انطباعا قويا. وبفضل هذا الواقعية الدقيقة، وعلى الرغم من الوضع المسترخي للتمثال، لا شك في أن من يشاهد التمثال سيشعر بالعزيمة الداخلية الثابتة للكاهن المسن، حتى بعد مرور كل هذه السنوات.



(© مودا توموهيرو)

تُعرف المنحوتات التي تجسد الكهنة الموقَّرين مثل هذا التمثال بـ ”منحوتات شخصية“. وفي السنوات الأخيرة، ادعى عدد متزايد من الناس أن النحات العبقري أونكيي هو الوحيد الذي كان قادرا على تجسد شخصية تشوغين بتفاصيل حية ودقيقة بهذا الشكل. ولكني أفضِّل أن أتمسك بالنسبة التقليدية للعمل إلى كايكيي، الذي كان قريبا من تشوغين خلال حياته، وبالتالي كان في وضع جيد لتجسيد أدق التفاصيل في ملامح وجه معلمه ليخلدها بشكل لافت للأجيال القادمة.

تمثال جالس للكاهن تشوغين

الارتفاع: 81.8 سم

التاريخ: فترة كاماكورا (1185-1333)

تودايجي (محافظة نارا)

هذا التمثال هو تمثال مخفي ولا يعرض للجمهور عادة إلا لمدة يومين في العام. للحصول على معلومات حول أوقات العرض، راجع موقع تودايجي الإلكتروني: https://www.todaiji.or.jp/en/annual/hibutsu

https://www.todaiji.or.jp/en/annual/hibutsu كنز قومي

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: تمثال جالس للكاهن تشوغين في معبد تودايجي بمحافظة نارا. © مودا توموهيرو)