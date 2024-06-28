ما هو سر نجاح أعمال أسطورة الأنيمي الياباني ميازاكي هاياو؟

حصد ميازاكي هاياو جائزة الأوسكار الثانية له في عام 2024 عن فيلمه الطويل ’’الصبي ومالك الحزين‘‘. وكانت ردود الفعل تجاه الفيلم في البداية متباينة في اليابان، حيث اشتكى البعض من صعوبة فهم أحداثه، إلا أن تعقيدات أفلامه والفجوات المتعمدة في السرد ​​القصصي تزيد من أعماقها، وهي سبب في نيلها إشادة عالمية.

حفاوة أكبر في الخارج

تم إصدار فيلم ”الصبي ومالك الحزين“ للمخرج ميازاكي هاياو في اليابان في يوليو/تموز عام 2023، بعد مرور عقد من الزمن على فيلمه الطويل السابق ”مهب الريح“. لكن عودته إلى دور السينما قوبلت في البداية بردود فعل متباينة.

فقد ارتأى بعض المشاهدين اليابانيين أن الفيلم صعب الفهم، حيث شعروا أن القصة غامضة للغاية، وتركت الكثير من النقاط دون تفسير. في حين اعتبره آخرون تجربة المخرج الأكثر حرية في السرد ​​القصصي حتى الآن، وأشادوا بالتعبير السينمائي للفيلم وفنه المرسوم يدويا وخياله الكبير.

من ميزات الفيلم حتى قبل صدوره أنه كان استثنائيا. فقد تجنب استوديو جيبلي الاستثمارات الخارجية وتحمل كامل الميزانية بنفسه. ومنح هذا القرار ميازاكي حرية كبيرة للعمل دون ضغوطات الانتهاء قبل موعد محدد لإصدار الفيلم. وربما يساعد هذا في تفسير الصور المذهلة والقصة متعددة الطبقات في النسخة النهائية من الفيلم.

كما أثارت استراتيجية السرية التي اكتنفت الإنتاج ضجة كبيرة. فقد اختار استوديو جيبلي عدم إصدار مقطع دعائي أو أي صور قبل الإصدار العام للفيلم. لم يكن هناك ملخص أو وصف للشخصيات أو حتى أسماء فريق الإنتاج. ولم يصدر عن الاستوديو إلا ملصقا فقط. أثار هذا التكتيك غير المعتاد الاهتمام في الفترة التي سبقت إصداره، ومناقشات حيوية بعد ذلك.

لم يحقق الفيلم الأداء المرجو في دور السينما اليابانية، حيث بلغت إيراداته 9.3 مليار ين (حتى 12 مايو/أيار عام 2024، وفقا لكوغيو تسوشينشا)، أي أقل من 10 مليار ين في شباك التذاكر الياباني، وهو المستوى الذي حققه كل فيلم من أفلام ميازاكي منذ ”الأميرة مونونوكي“ في عام 1997.

ولكن التأثير الكبير للفيلم كان في الخارج. فبعد عرضه لأول مرة في أمريكا الشمالية في ديسمبر/كانون الأول عام 2023، صعد إلى قمة تصنيفات شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحي، وهو إنجاز نادر لفيلم أجنبي في الولايات المتحدة. وبلغت إيرادات شباك التذاكر النهائية 46.8 مليون دولار (حتى 30 أبريل/نيسان عام 2024، وفقا لـ Box Office Mojo) وهو ما يعادل 2.5 ضعف إيرادات فيلم استوديو جيبلي السابق الأكثر مبيعا في أمريكا الشمالية بعنوان ”العالم السري لآريتي (2012)“، من إخراج يونيباياشي هيروماسا.

تواصلت نجاحات الفيلم خارج أمريكا الشمالية. فبعد طرح الفيلم في الصين في 3 أبريل/نيسان، حقق 770 مليون يوان (وفقا لـ Maoyan Entertainment)، أي ما يعادل 16 مليار ين، في أول شهر من العرض. وهذا ما جعله رقما قياسيا جديدا لاستوديو جيبلي، وثاني أعلى فيلم ياباني تحقيقا للإيرادات في تاريخ الصين. واستمر فيلم ”الصبي ومالك الحزين؟“ في تحقيق أكبر نجاح لميازاكي حتى الآن في كل المناطق تقريبا باستثناء اليابان.

كما حاز الفيلم على استحسان كبير من النقاد. وأصبح أول عمل غير ناطق باللغة الإنجليزية يفوز بجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم رسوم متحركة طويل في يناير/كانون الثاني، وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة في مارس/آذار.

وتتالت تلك الجوائز في شهر مايو/أيار، عندما منح مهرجان كان السينمائي جائزة السعفة الذهبية الفخرية لاستوديو جيبلي تقديرا لإنجازات ميازاكي هاياو والراحل تاكاهاتا إيساو. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تأتي هذه الإشادة بعد إصدار فيلم ”الصبي ومالك الحزين“، فقد مثل ذروة جديدة لكل من ميازاكي واستوديو جيبلي في عالم السينما العالمية.

عالم رائع مرسوم يدويا

قد يكون الكثير من الاهتمام المحيط بفيلم ”الصبي ومالك الحزين“ نابعا من حقيقة أنه يمكن أن يمثل آخر عمل كامل للمخرج البالغ من العمر 83 عاما. كما لعب صعود خدمات البث دورا في نجاح الفيلم على المستوى الدولي. ففي عام 2020، بدأت خدمة Max (المعروفة سابقا باسم HBO Max) في بث أفلام استوديو جيبلي في أمريكا الشمالية، بينما قامت Netflix بالشيء ذاته في مناطق أخرى، ما أدى إلى توسيع نطاق عرض الأفلام في الخارج.

لكن هذه النقاط وحدها لا تكفي لتفسير نجاح الفيلم. السبب الذي يكمن وراء حب المعجبين في جميع أنحاء العالم لفيلم ”الصبي ومالك الحزين“ هو أنه غني بأسلوب ميازاكي الفريد.

فقد استحوذت جودة الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد المرسومة يدويا على اهتمام الجماهير الأجنبية بشكل خاص. تضفي هذه التقنية حيوية على الببغاوات الملونة عندما تطير، والضفادع التي تجتاح جسد الشخصية الرئيسية، والعالم داخل البرج المتداعي، بشكل لا يتوفر إلا في الرسوم المتحركة التقليدية المرسومة يدويا.



البطل ماهيتو (في الأعلى) وبيردمان (في الأسفل). (© 2023 استوديو جيبلي)

تتطلب الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد المرسومة يدويا مهارة كبيرة من جانب الفنانين. وهو عمل شاق يستغرق وقتا طويلا. وكجزء من عملية الإنتاج، تم رسم وتلوين كل مشهد في الفيلم تقريبا من قبل مجموعة من الرسامين المخضرمين، من بينهم ميازاكي.

أما في يومنا الحالي، تعد تقنية CG (رسومات الكمبيوتر) ثلاثية الأبعاد هي الاتجاه السائد في الرسوم المتحركة الطويلة الأجنبية. حتى أن الكثير من الأفلام الموصوفة بأنها مرسومة باليد تستخدم قدرا كبيرا من المعالجة بالكمبيوتر من أجل الحركة والصور، ما يجعل من الصعب تمييزها عن تلك المنتجة بتقنية CG. من الناحية العملية، اختفى جزء كبير من عملية إنتاج الرسوم المتحركة المرسومة يدويا.

إن حقيقة استمرار استوديو جيبلي في استخدام تقنيات الرسوم المتحركة التقليدية تجعله استثنائيا في هذا القطاع. في الواقع، فاز فيلمان فقط من أفلام الرسوم المتحركة المرسومة يدويا بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة، وكلاهما من إنتاج جيبلي: ”المخطوفة“ في عام 2003، والآن ”الصبي ومالك الحزين“ في عام 2023.

قوة الفجوات السردية

إحدى جوانب جاذبية أفلام ميازاكي هو أنها مبنية بشكل مختلف عن أفلام الرسوم المتحركة التقليدية المخصصة للأطفال وأسرهم. فالأفلام الطويلة التي تنتجها ديزني وبيكسار تميل نحو الجانب التعليمي، حيث تصور الآباء والأطفال كما ”ينبغي“ أن يكونوا. وهذا التركيز على العوالم المثالية يعني أنه حتى أفضل تلك الأفلام غالبا ما تفتقر إلى عمق معين.

في حين تتجنب أعمال ميازاكي القيم التعليمية ذات البعد الواحد. كما أنها لا تتضمن تمييزا واضحا بين الخير والشر. ففي فيلم ”الصبي ومالك الحزين“ يضرب البطل نفسه بحجر على رأسه ليبدو وكأن زملاءه هم من تسببوا في الإصابة. وفي مشهد آخر يعترف بوجود شرٍ داخله. كل واحد منا لديه جانب شرير، أو القدرة على الشر في داخله. العالم مليء بالشر. فكيف نواجهه؟ يرتكز نهج ميازاكي على جعل الجمهور يفكر ولا يسلك منهجا تعليميا. وهذا ما يضفي عمقا على أعماله.

كان تاكاهاتا إيساو الذي أخرج روائع من قبيل ”قبر اليراعات (1988)“ و”حكاية الأميرة كاغويا (2013)“، يرسم أفلامه بطريقة منطقية. وعلى الطرف الآخر، يطور ميازاكي قصصه من خلال الصور المرئية. وهذا ما يسمح بحدوث تطورات غير متوقعة.

كانت أعمال ميازاكي السابقة تعطي الأولوية لقيمة الترفيه. ولكن اعتبارا من فيلم ”بوركو روسو (1992)“، بدأ في الابتعاد عن قيود القصص البسيطة لصالح القصص التي تترك ألغازا دون حل. فعلى سبيل المثال، لم يشرح أبدا سبب تحول بطل فيلم بوركو إلى خنزير. وفي فيلم ”الأميرة مونونوكي (1997)“، لا يعرف المشاهدون أبدا إن كانت اللعنة التي أصابت البطل والتي تشكل محور القصة بأكملها، قد زالت في النهاية أم لا. تدور أحداث فيلم ”قلعة هاول المتحركة (2004)“ حول حرب بين دول متجاورة، ولكن من النادر أن تُقدم أية تفاصيل عن الجانب الآخر.



ميازاكي هاياو في عام 1992، في وقت قريب من إصدار فيلم بوركو روسو (© جيجي برس).



يطير هاول وصوفي في الهواء في مشهد من فيلم ”قلعة هاول المتحركة (2004).(© استوديو جيبلي)

لا يشرح فيلم ”الصبي ومالك الحزين“ أبدا كيفية الحفاظ على الواقع البديل داخل البرج، أو حتى ما يمثله مالك الحزين الفخري في النهاية. هذه فجوات منطقية، ولكن يمكن العثور على الجودة المميزة لقصص ميازاكي هاياو داخلها.

يتوقع الكثير من المشاهدين حلولا في قصص الأفلام، عند شرح الأحداث التي تقع، وتتفكك الألغاز التي تم التنبؤ بها. أما ميازاكي فيترك تفسير هذه الفجوات القصصية للجمهور، ما يدفعهم إلى التفكير. ولا يتوقع محبو أفلامه ضمن الحلول المألوفة، بل ينغمسون في عوالم المخرج الخيالية.

نحو العالمية

برز نجم ميازاكي إلى الصدارة في اليابان بصفته مبتكر فيلم ”ناوسيكا أميرة وادي الرياح (1984)“. وعلى الرغم من أن فيلمي ”جاري توتورو (1988)“ و ”كيكي لخدمة التوصيل (1989)“ حازا على بعض الشعبية في الخارج من خلال مبيعات أشرطة الفيديو، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى اعتراف واسع النطاق بميازاكي واستوديو جيبلي.



ناوسيكا مع حشرة عملاقة في فيلم ”ناوسيكا أميرة وادي الرياح (1984). (© استوديو جيبلي).



يصطحب توتورو كلا من ساتسوكي وميي في رحلة جوية في فيلم ”جاري توتورو (1988).(© استوديو جيبلي).



أشيتاكا وسان يركبان ظهر ذئبين في فيلم ”الأميرة مونونوكي (1997). (© استوديو جيبلي).

تصاعدت سمعة ميازاكي في الخارج كمخرج سينمائي مع فيلم ”الأميرة مونونوكي“ في أمريكا الشمالية عام 1999، وهو أكثر أفلامه غموضا حتى الآن. لكن اللحظة الحاسمة على الإطلاق جاءت مع تتويج فيلم ”المخطوفة“ في مهرجان برلين السينمائي الدولي بجائزة الدب الذهبي في عام 2002، وهي المرة الأولى التي تُمنح فيها هذه الجائزة لفيلم رسوم متحركة. ولعل عمق أفلام ميازاكي، والذي يمنحها الكثير من التفسيرات المختلفة، هو السبب في الإشادة العالمية بأفلامه.



تشيهيرو و بلا وجه من فيلم المخطوفة (2001). (© استوديو جيبلي).



ميازاكي هاياو (في الوسط) بين اثنين من الممثلين عن استوديو جيبلي في مؤتمر صحفي في طوكيو في فبراير/شباط عام 2002 بعد حصول فيلم ”المخطوفة“ على جائزة الدب الذهبي. (© جيجي برس)

يتواصل تزايد الاهتمام بإمكانيات الرسوم المتحركة كوسيلة لسرد القصص في عالم السينما. فقد عُرضت في مهرجان كان السينمائي لهذا العام أعمال رسوم متحركة في اختيارات المسابقة الرسمية وجائزة ”نظرة ما“ وقسم ”أسبوعي المخرجين“. لم تكن تلك الأفلام موجهة للأطفال، بل كانت أعمالا يُعتقد أن لها وزنا وحضورا معينين كأفلام في حد ذاتها. يمكن القول إن فيلم ”المخطوفة“ قد مهد الطريق للرسوم المتحركة في المهرجانات الكبرى. وينبغي النظر إلى فوز ميازاكي واستوديو جيبلي بالسعفة الذهبية ضمن هذا السياق.

إيمان بالمستقبل

غالبا ما يبذل ميازاكي جهودا في توضيح أنه يصنع أفلاما موجهة للأطفال. ويتجلى هذا الموقف في بث الأمل بالمستقبل. فشخصية ناوسيكا بطلة فيلم ”ناوسيكا أميرة وادي الرياح“ لا تستسلم أبدا حتى عندما يموت العالم من حولها. وفي فيلم ”الصبي ومالك الحزين“، يتقبل ماهيتو عائلته الجديدة.

العالم الحقيقي مليء بالأخبار والأحداث المظلمة. يخبر ميازاكي الأطفال بأهمية البقاء إيجابيين والإيمان بمستقبل مشرق، بغض النظر عن مدى خبث العالم. وبطبيعة الحال، فإن الأطفال ليسوا الوحيدين الذين ينجذبون إلى مستقبل مفعم بالأمل. بل أيضا آباؤهم وأجدادهم. إن تعقيد عوالم ميازاكي هو الذي يجذب مشاهدين من مختلف الأجيال.

إن التصورات العالمية المعقدة والحرفية العالية والتوقعات المفعمة بالأمل في نهاية المطاف، تجذب الأطفال والكبار على حد سواء إلى أفلام ميازاكي. أعتقد أنها لا تمثل ما يرغب العالم في رؤيته في الرسوم المتحركة اليابانية فحسب، بل تدفع قدما أيضا حدود السرد السينمائي ككل.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 24 مايو/أيار 2024. الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: ميازاكي هاياو في عام 2016 [© Nippon.com]، إلى جانب ملصقي فيلمي ”المخطوفة“ و ”الصبي ومالك الحزين“ © استوديو جيبلي)