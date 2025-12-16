«الدب» رمز الخوف في اليابان… كانجي 2025 بعد عام من الهجمات القاتلة!

هذا العام باللغة اليابانية

تصدّر كانجي 熊 (كوما)، الذي يعني ”الدب“، التصويتَ الشعبي لاختيار كانجي عام 2025، بعدما رجّحت كفة الحيوانات البرية الشرسة التي باتت تتعدّى على المستوطنات البشرية، ليتفوّق في سباقٍ حاسم ومتقارب على الحرف 米 (كومي، ”الأرز“).

حرف وحشي ينتصر في النهاية

حلّ يوم الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول من جديد، ما يعني أن مؤسسة اختبار قدرات الكانجي اليابانية قد أعلنت عن كانجي العام. وفي هذا التاريخ الذي يمكن قراءة صيغة 12/12 فيه بطريقة غوروآواسي على أنه (إي جي إتشي جي) (أي: حرف واحد جيد)، جاء الإعلان هذا العام بأن كانجي 熊 (كوما، الذي يعني ”الدب“) هو الكانجي الفائز.

وقد تم اختيار الحرف الفائز عن طريق التصويت الشعبي، حيث يرسل المشاركون بطاقات بريدية، أو يدلون بأصواتهم شخصيًا في المكتبات في جميع أنحاء البلاد، أو يصوتون عبر الإنترنت. وقد فاز حرف ”الدب“ بفضل سلسلة متواصلة من الأخبار في عام 2025 حول ظهور الدببة البرية وهجماتها في المجتمعات المحلية في اليابان.

وقد كان حرف الكانجي الخاص بالدب في منافسة حامية مع حرف 米 (كومى)، الذي يعني ”الأرز“ ويُستخدم أيضًا في اسم الولايات المتحدة، وهو عامل رئيسي في الأخبار التي أثرت على البلاد خلال العام. وتُظهر مقارنة هذين الحرفين الفائزين بالمركزين الأول والثاني كيف كان حرف 熊 فائزًا غير مألوف في تاريخ هذه المنافسة، حيث أن أحرفًا مثل كانجي العام الماضي 金 (الذي يعني الذهب، نسبةً إلى الميداليات التي أحرزها الرياضيون اليابانيون في عام أولمبي، والمال، وهو مفهوم آخر يتردد صداه بقوة في أذهان العامة في ظل اقتصاد متقلب) لها معانٍ متعددة تُشجع الناخبين على اختيارها. أما حرف الدب، فهو مجرد دب - وهذه المخلوقات القوية استحوذت بوضوح على مخيلة الشعب في عام 2025.

ارتفاع أسعار الأرز وذكريات المعرض الدولي

فيما يلي نعرض لكم الأحرف العشر الأكثر تصويتًا هذا العام. وكما ذكرنا سابقًا، فقد نافس كانجي 米 على المركز الأول بفارق ضئيل، وذلك لارتباطه بأمريكا، الحليف غير المستقر لليابان، فضلًا عن معناها الأساسي ”الأرز“، الغذاء الرئيسي الذي استمرت أسعاره في الارتفاع، مما أثار قلق المستهلكين اليابانيين. وفي هذا السياق، حصل كانجي 高، (تاكاي) الذي حل في المركز الثالث، على أصوات أيضًا لدلالته على ”الارتفاع“ (كما هو الحال في أسعار الأرز وغيرها من أسعار المنتجات)، بالإضافة إلى وروده في اسم 高市 (تاكايتشي)، اسم لقب العائلة لرئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي، التي تولت منصبها في أكتوبر/ تشرين الأول كأول امرأة تشغل هذا المنصب.

وفي المركز الرابع جاء حرف الكانجي 脈 (مياكو)، الذي أشار بعض المصوتين في تعليقاتهم إلى أنه يرمز إلى ”نبض“ التاريخ كما تجلى في ظهور أول زعيمة لليابان والعديد من الأحداث العالمية الهامة، إلى جانب اسم (مياكو-مياكو)، تميمة معرض إكسبو 2025 أوساكا كانساي. أما حرف الكانجي 万، الذي حلّ في المركز الخامس، فيظهر أيضًا في كلمة 万博 (بانباكو)، والتي تعني ”معرض إكسبو العالمي“. وقد أوضح بعض المصوتين اختيارهم لهذا الحرف، الذي يعني ”عشرة آلاف“، في سياق وصول مؤشر نيكّي إلى حاجز 50,000 نقطة لأول مرة في التاريخ.

熊 (يو/ كوما). دُبٌّ. 23,346 صوتا. 米 (بيي، ماي/ كومى). أرز؛ أمريكا. 23,166 صوتا. 高 (كو/ تاكاي) عالي؛ غالي. 18,300 صوت. 脈 (مياكو/ سوجي). نبض. 6,418 صوتا. 万 (مان، بان/ يوروزو). عشرة آلاف؛ عدد لا يحصى. 5,656 صوتا. 変 (هين/ كاوارو، كائرو). يتغير؛ غريب. 5,296 صوتا. 博 (هاكو/ هيروي). واسع؛ وفير. 5114 صوتا. 女 (جو / أونَّا). امرأة. 3,682 صوتا. 新 (شين/ أتاراشي). جديد. 6,658 صوتا. 初 (شو/ هاجيمي، هاتسو). أولاً. 3,067 صوتا.

وفيما يلي قائمتنا لجميع حروف كانجي العام منذ انطلاق المسابقة في عام 1995. ونأمل أن يكون عام 2026 اقل وطأة من هذا العام!

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: موري سيهان، كبير كهنة معبد ˮكيوميزوديرا“ في كيوتو، يكتب حرف 熊، الكانجي الأكثر تداولًا في عام 2025، في 12 ديسمبر/ كانون الأول. © جيجي برس)