اكتشف الاستخدامات المتنوعة للنوري في المطبخ الياباني

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

يُصنَع للنوري من طحالب بحرية تُعالَج بعناية وتُحوَّل إلى أوراق رقيقة داكنة اللون، ليغدو رفيقًا دائمًا للأرز على المائدة اليابانية. وبنكهته المتوازنة وسهولة استخدامه، تجاوز النوري كونه مكوّنًا بسيطًا في الطعام، ليصبح عنصرًا لا غنى عنه في الحياة الغذائية والثقافة اليومية في اليابان، حاضرًا في الوجبات المنزلية كما في المطبخ التقليدي والحديث على حدّ سواء.

أونيغيري

تُعَدّ كرات الأرز مثالًا مثاليًا للطعام السريع في اليابان. فكرات الأرز المتوافرة في متاجر البقالة الصغيرة (الكومبيني) تتيح الاستمتاع بنوري مقرمش بفضل التغليف الخاص الذي يسمح بلفّ النوري حول الأرز مباشرة قبل تناوله، غير أن للنوري الطري، الذي يكاد يذوب داخل الأرز، نكهة غنية مميزة لا تقل جاذبية.



(© بيكستا)

نوري ماكي وتيماكي-زوشي

تُحضَّر لفائف سوشي النوري ماكي بوضع طبقة من أرز السوشي فوق ورقة من النوري، ثم إضافة حشوة من المكوّنات المفضلة، قبل لفّها على شكل أسطوانة باستخدام حصيرة اللفّ. وغالبًا ما تكون هذه اللفائف سميكة وممتلئة بمكوّنات ملوّنة، فتتصدّر الموائد في المناسبات الاحتفالية. أما تيماكي-زوشي، فيُحضَّر يدويًا باستخدام ورقة نوري بحجم راحة اليد تُحشى بالأرز ومكوّنات متنوعة. ويتيح هذا النوع حرية كبيرة في الإبداع، كما يتميّز بمظهره الجذاب، ما يجعله خيارًا شائعًا في الحفلات والتجمّعات.



(© بيكستا)

غونْكان ماكي

في هذا النوع، تُشكَّل كرات صغيرة من أرز السوشي وتُلفّ جوانبها بالنوري، ثم تُغطّى بمكوّنات طرية. ويعني اسم غونْكان السفينة الحربية، وقد أُطلق عليه هذا الاسم بسبب شكله الذي يشبه السفينة عند النظر إليه من الجانب. وتُعَدّ أوني (قنفذ البحر) وإيكورا (بيض السلمون) من أشهر الإضافات، لما تضيفانه من نكهة قوية وغنية.



(© بيكستا)

إيسوبى-آجى

يتميّز هذا الطبق العطِر، الذي يستحضر رائحة شاطئ البحر (إيسو)، بلفّ النوري حول مكوّنات متنوعة ثم قليها في الزيت العميق. ويمكن تحضيره باستخدام مختلف أنواع الأطعمة، ولا سيما يامائيمو (اليام الجبلي) وكرات لحم الدجاج تسكونِه.



(© بيكستا)

إيسو-موتشي

في هذا الطبق، تُشوَى كعكات الموتشي المصنوعة من الأرز ثم تُغطّى ببساطة بصلصة الصويا وتُلفّ بالنوري، ليكون طبقًا شتويًا دافئًا يبعث على الراحة.



(© بيكستا)

تنوّع الإضافات

يُعَدّ النوري المقطّع إلى شرائح رفيعة من أفضل الإضافات لمختلف الأطباق، مثل السوبا والأودون وأوياكودون، إذ يضيف نكهة مميّزة ويُحسّن المظهر في آنٍ واحد. كما يمكن العثور عليه دائمًا تقريبًا فوق أطباق البيتزا والمعكرونة ذات الطابع الياباني.



(© بيكستا)

الطحلب البحري الذي يُستخدَم عادة كإضافة فوق أطباق مثل أوكونومي ياكي وتاكوياكي وياكي سوبا هو أؤسا، وهو نوع من الطحالب الخضراء وليس الحمراء. كما يُعَدّ مكوّنًا شائعًا في حساء الميسو.



(© بيكستا)

(المقالة الأصلية نُشرت باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان مقدمة من اتحاد السياحة في محافظة ساغا)