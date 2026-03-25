من البساطة إلى الإبداع: وصفات يومية لذيذة باستخدام ”غوبو“ في اليابان

يمكن تناول جذر الأرقطيون، المعروف في اليابان باسم غوبو، متبّلًا بشكل بسيط بمفرده، كما يُستخدم مكوّنًا في العديد من الأطباق والحلويات التقليدية. وفيما يلي بعض الأمثلة على الأطباق التي توظّف هذا الجذر المتواضع بنكهته الترابية المميّزة، ليضفي عمقًا خاصًا على المطبخ الياباني.

تاتاكي غوبو

في هذا الطبق يُطهى الغوبو على نار هادئة حتى يصبح طريًا، ثم يُطرق بمدقّ (أو بعصا فرد العجين) ويُتبل بخليط من السمسم والخل. وتساعد الشقوق التي تتكوّن نتيجة الطرق على امتصاص النكهات بشكل أفضل. وغالبًا ما يُقدَّم هذا الطبق ضمن أطباق أوسيتشي ريوري الخاصة بـرأس السنة اليابانية، إذ يُعتقد أن “فتح” الجذر بهذه الطريقة يجلب الحظ الجيد.



ياواتاماكي

يعود أصل هذا الطبق إلى قرية ياواتا، التي أصبحت اليوم مدينة في محافظة كيوتو. وفي الماضي كان الغوبو يُلفّ بشرائح من الأنقليس أو سمك اللوتش ثم يُطهى على نار هادئة بصلصة التيرياكي. أمّا اليوم فقد أصبحت الوصفة تشمل اللحم أيضًا. وعند إضافة الجزر والفاصوليا الخضراء يتكوّن مقطع عرضي جميل عند تقطيع اللفائف، ما يمنح الطبق مظهرًا جذابًا على المائدة.



كينبيرا

يُعد هذا الطبق من الأطباق الجانبية الأساسية التي يمكن العثور عليها في مختلف الأماكن، من الوجبات المنزلية إلى الوجبات الخفيفة في الإيزاكايا أو كطبق جانبي ضمن الوجبات الكاملة في المطاعم. تُقطَّع جذور الغوبو والجزر إلى شرائح رفيعة، ثم تُقلَّى مع الفلفل الحار، وتُتبل بعد ذلك بصلصة الصويا والسكر لتمنح الطبق مذاقًا يجمع بين الحلاوة والحرارة. ويعود الاسم غير المألوف لهذا الطبق إلى شخصية ساكاتا نو كينبيرا، ابن البطل الأسطوري ساكاتا نو كينتوكي (كينتارو)، وهو من الشخصيات البارزة في مسرح الدمى جوروري الذي كان شائعًا خلال عصر إيدو (1603–1868). ويُقال إن القوام المتماسك والمطاطي للغوبو مع النكهة الحارة للفلفل يجسدان قوة وشجاعة شخصية كينبيرا.



أماكارا-آجيه

في هذا الطبق يُقطَّع الغوبو إلى شرائح رفيعة مائلة أو إلى عيدان رفيعة جوليان، ثم يُقلى ويُغطّى بصلصة حلوة حارة مصنوعة من صلصة الصويا والسكر. ويُعد هذا الطبق الجانبي من الأطباق الشائعة التي يمكن العثور عليها أيضًا في المتاجر.



توري غوبو، بوتا غوبو، وغيو غوبو

يتماشى الغوبو بشكل ممتاز مع مختلف أنواع اللحوم، سواء كانت الدجاج (توري) أو لحم الخنزير (بوتا) أو اللحم البقري (غيو). ويمكن إضافته إلى طبق الأرز المختلط تاكيكومي غوهان، أو قليه مع صلصة حلوة وحارة ليصبح طبقًا جانبيًا شهيًا. كما يوجد أسلوب محلي من طوكيو يُعرف باسم ياناغاوا‑فو، حيث يُطهى الغوبو مع اللحم على نار هادئة، ثم يُغطّى بطبقة سميكة من البيض المخفوق.



توريغوبو-ميشي، طبق من الدجاج والأرز المخلوط بالغوبو (© بيكستا)



غيو غوبو، جذر الغوبو ولحم البقر المطبوخ على نار خفيفة (© بيكستا)

تونجيرو وميسوشيرو

إضافة شرائح الغوبو إلى حساء غني من لحم الخنزير أو حساء الميسو يعد طبقًا مثاليًا لأيام الشتاء الباردة.



غوبوتين

يأتي الغوبوتين بنوعين. الأول هو نوع من ساتسوما-آجيه، وهو الاسم العام لمعجون السمك السوريمي الذي يُشكَّل ثم يُقلى في الزيت. في هذا النوع تُلفّ عود كاملة من الغوبو بالسوريمي (أو يُفرم الغوبو ويُمزج معه) قبل القلي، ويُعد مكوّنًا شائعًا في طبق الأودين. أما النوع الثاني فيُغطّى فيه الغوبو بطبقة من العجين ويُقلى على طريقة التمبورا. وفي محافظة فوكوؤكا يُقدَّم غالبًا كإضافة مميزة فوق طبق الأودون.



ساتسوما-أجيه غوبوتين (© بيكستا)



غوبوتين أودون (© بيكستا)

غوبو سارادا

تتميّز هذه السلطة بقوام لذيذ ورائحة مميّزة تبقى واضحة حتى عند خلطها بالمايونيز. ويمكن إضافة الجزر والخيار إليها أيضًا.



هانابيرا موتشي

في هذه الحلوى يُطهى الغوبو على نار هادئة مع السكر حتى يكتسب مذاقًا حلوًا، ثم يُلف داخل دائرة من عجين الأرز الطري غيوهي، وتُطوى القطعة لتأخذ شكل هانابيرا (بتلة الزهرة)، ومن هنا جاءت تسميتها. وقد قُدِّمت في الأصل خلال مراسم هاتسوغاما، أول مراسم لحفل الشاي في العام، وهو الآن من الحلويات التقليدية التي تُستمتع بها في رأس السنة اليابانية.



(المقالة الأصلية نُشرت باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان: كينبيرا، طبق جانبي تقليدي نموذجي مصنوع من الأرقطيون والجزر© بيكستا)