النحل وطائر السنونو يغطيان أسطح مباني أغلى منطقة في طوكيو!

تحت شعار ”صنع في جينزا من أجل جينزا“ تم إطلاق مشروع ”منحل جينزا“ وهو مشروع فريد من نوعه، حيث يعمل على تخضير أسطح المنازل في منطقة التسوق الشهيرة بهدف تربية النحل فوق هذه الأسطح. ينتج هذا العمل الاجتماعي المستدام أكثر من طن من العسل سنويًا، وقد ساهم مشروع تربية نحل العسل في المنطقة بشكل غير مباشر في عودة ظهور طيور السنونو في المنطقة مرة أخرى بعد أن كانت قد قاربت على الاختفاء.

لقاء مع مربي نحل إيواتى يغير أسطح المنازل في جينزا

جينزا هي منطقة تسوق شهيرة في قلب العاصمة طوكيو، حيث تصطف على جانبي شوارعها المتاجر العريقة التي يعود تاريخها إلى فترة إيدو جنباً إلى جنب مع متاجر العلامات التجارية الفاخرة من جميع أنحاء العالم. وتجذب المنطقة حوالي 250 ألف شخص يوميًا. ربما من الصعب تخيل وجود نصف مليون نحلة تحلق في سماء هذا المكان الحضري الصاخب.

يقول تاناكا أتسوؤ، المدير الإداري الأول لشركة ”Pulp and Paper Kaikan“ ويقع مقرها في منطقة جينزا، وهي شركة تدير مجموعة من المباني وغرف الاجتماعات للإيجار، عندما بدأت التفكير في إمكانية تربية نحل العسل على أسطح المنازل في جينزا، تناقش الناس من حولي حول من عليه أن يخبرني أنني مجنون.” يقول تاناكا هذه العبارة بابتسامة ساخرة مستحضرًا ذكريات تعود إلى 15 عامًا مضت.



المنحل الموجود على سطح مبنى بالب اند بيبر يقع على أرطفاع 45 مترًا فوق سطح الأرض.

بعد انفجار الفقاعة الاقتصادية في اليابان، عقد تاناكا ورش عمل وندوات في محاولة للحفاظ على مكانة جينزا كمركز مزدهر للابتكار. وفي ربيع عام 2006، عندما كان تاناكا يخطط لورشة عمل حول الطعام وكان يبحث عن مدرب، التقى فوجيوارا سيتا وهو مربي نحل من مدينة موريوكا بمحافظة إيواتى. وكان فوجيوارا وقتها يبحث عن سطح مبنى في وسط طوكيو لإنشاء منحل.

منحل عسل في جينزا؟ كان تاناكا مستغرباً الأمر في البداية، لكن فوجيوارا أكد له ”يمكنك تربية النحل وجمع العسل هنا في جينزا“ يطير نحل العسل عمومًا في دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات، ولحسن الحظ فضمن دائرة نصف قطرها كيلومترين فقط داخل جينزا توجد حدائق هاماريكيو ومتنزه هيبيا والقصر الإمبراطوري والمساحات الخضراء الأخرى التي توفر مصادر وافرة للرحيق، الأشجار المزروعة على طول شوارع جينزا تمثل هي الاخرى مصدراً غنياً لغذاء النحل، بما في ذلك أشجار الزنبق ومجموعة متنوعة من أشجار كستناء الحصان والزيزفون. وفوق كل هذا، فإن عدم استخدام المواد الكيميائية الزراعية في هذه المناطق الخضراء يعد أمراً هاماً للغاية، حيث يضمن الحصول على عسل عالي الجودة وخالي من المواد الكيميائية.

عرض تاناكا استخدام سطح بناية الشركة لبناء المنحل، ولكن بعد إلقاء نظرة، اعترض فوجيوارا قائلاً إن سطح مبنى الشركة صغير جدًا بالنسبة لاحتياجاته. ثم أردف قائلاً لتاناكا ”لماذا لا تجرب الأمر بنفسك؟“

يقول تاناكا ”عرفت جينزا كمنطقة تسوق منذ عصر إيدو، وسيكون رائعاً إذا استطعنا إنتاج العسل الطبيعي هنا“ كان هناك رأي أخر يقول إنه من الخطر تربية نحل العسل في منطقة تجارية مزدحمة، لكن تاناكا طمأنهم، مشيرًا إلى أن نحل العسل لا يلدغ الناس إلا إذا شعروا أنهم أو أعشاشهم مهددة. لم يمض وقت طويل قبل أن يحصل على الدعم الذي يحتاجه. وهكذا تم إطلاق مشروع غير ربحي لإنتاج نحل العسل ”NPO Honeybee“ مع ثلاثة موظفين بدوام كامل والعديد من المتطوعين بما في ذلك طهاة المعجنات والسقاة ومضيفات النادي وغيرهم من العاملين في جينزا.

من العسل إلى الساكي

في السنة الأولى حصدت المجموعة 150 كيلوغرامًا من العسل فقط. لكن بحلول عام 2017 وصل الإنتاج إلى 1.6 طن سنويًا بفضل تحسين مهارات تربية النحل وثلاثة مناحل إضافية على السطح.



يتميز عسل جينباتشي المصنوع في جينزا بتصميمات أغلقته الجذابة والمرحة.

يستخدم العسل كعنصر في المنتجات التجارية مثل الحلويات والبيرة والكوكتيلات وحتى مستحضرات التجميل التي تباع في متاجر جينزا والمطاعم والفنادق والحانات. يتم أيضًا حصاد شمع العسل لصنع الشموع التي تضيء كنيسة جينزا لعيد الميلاد والتي تُباع للأعمال الخيرية في متجر ماتسويا جينزا.

التلقيح بواسطة النحل له تأثير كبير على البيئة الطبيعية حول جينزا. يقول تاناكا ”عندما تعمل مع خلايا نحل على السطح تدرك أنك ترى الكثير من أنواع الطيور الأكثر تنوعًا. كما يقوم النحل بتلقيح النباتات الموجودة في المنطقة، مما يجعلها تؤتي ثمارها، وتأتي الطيور لتأكل تلك الفاكهة. هناك دورة بيئية حقيقية هنا.“



انتهى موسم جمع الرحيق، لكن في أيام الشتاء الدافئة، لا يزال نحل العسل يطير لجمع حبوب اللقاح.

ولتأمين المزيد من مصادر الرحيق وحبوب اللقاح، انتشرت فكرة تخضير أسطح منازل جينزا، وتغطي الآن مساحة إجمالية تزيد عن 1000 متر مربع وتضم مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه، بما في ذلك البطاطس والنعناع والأعشاب والكابوسو (نوع من الحمضيات) والبرتقال الذهبي.

هذه النباتات التي تزرع من الشتلات المرسلة من المزارعين في جميع أنحاء اليابان لا توفر فقط مصادر الرحيق وحبوب اللقاح لنحل العسل، بل يتم حصادها أيضًا وتحويلها إلى أطباق لذيذة من قبل الطهاة الرئيسيين في جينزا، وبهذا الشكل تنشأ العديد من المبادرات الجديدة بما فيها صناعة الساكي ”الخمور اليابانية“.

أحد الأمثلة على الجهود التعاونية التي أدت إلى ازدهار مشروع نحل عسل جينزا أو ما يعرف اختصارا بإسم جينباشي هو السماح بإقامة منحل على أرض مقر إقامة رئيس الوزراء في طوكيو. فخلال إدارة رئيس الوزراء السابق آبي، ساعدت زوجة رئيس الوزراء في إنشاء هذا المنحل. تمت زراعة الحديقة المحيطة بالمنحل بنوع من بذور اللفت يعرف بإسم اساكا نو ناتانى ”Asaka no natane“ تم استحضاره من محافظة فوكوشيما من إحدى المناطق التي تضررت بشدة من زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011 وما تبعه من موجات تسونامي تسببت في وقوع الحادث النووي. أدى هذا بدوره إلى مشروع لتخمير أرز جوهياكومانجوكو ”Gohyakumangoku“ وهو مصنوع في الأصل من فوكوشيما ساكي في مصنع جعة ساكي في محافظة ياماغوتشي، حيث نشأت عائلة رئيس الوزراء السابق آبي شينزو. شارك أعضاء تشوشو تومو نو كاي ”Chōshū Tomo no Kai“ أو ”جمعية أصدقاء تشوشو، وهو الاسم القديم للمنطقة التي تقع فيها محافظة ياماغوتشي“ في رحلة تطوعية إلى فوكوشيما لزراعة وحصاد الأرز المستخدم في صنع الساكي. كانت إحدى نتائج هذه الأنواع من الجهود لدعم فوكوشيما، ولادة مشروب جونماي جينجو ساكي ”junmai ginjō “ ”وهو مصنوع فقط من الأرز ومقبلات الأرز المملح والماء بدون إضافة كحول.“ أطلق عليه اسم سيباي ”Seiippai“ وهو ما يعني ”بذل قصارى جهده“ وقد تم إطلاق هذا المنتج الجديد من قبل جينباتشي في الذكرى السنوية الـ 150 لعصر ميجي الذي يعد بمثابة بداية تحديث اليابان.



الخمور التي تنتجها جينباتشي. الزجاجة الثانية من اليسار هي سيباي، والثانية من اليمين هي جينزا إيموجين.

إحياء ذكرى الدكتور ناكامورا تيتسو

مع وجود أرض مرتفعة في حي تشوئو بطوكيو حيث تقع جينزا، ثبت أن تخضير أسطح المنازل وجدران المباني أكثر اقتصادا من بناء حدائق جديدة. ومع ذلك، في حين أن العديد من المباني في جينزا بها مروج مزروعة على أسطح منازلها، الكثير منها دون رعاية. كان حل جينباشي هو الدعوة إلى زراعة البطاطا الحلوة ”Satsuma“ وهي نبات قوي يسهل نموه، وتم توفير المزارعون والتربة والشتلات للشركات والمنظمات التطوعية. حيث يتم إرسال البطاطس المقطعة إلى مصنع جعة ساكي في مدينة بوزن في محافظة فوكوشيما، لتتم معالجتها لتصبح بطاطا حلوة مقطرة تُباع تحت علامة جينزا إموجين.

كما توضح هذه الأمثلة، فإن أعمال جينباتشي تتوسع بسرعة لتشمل مجالات أخرى إلى جانب صناعة العسل.

يقول تاناكا ​”جينزا مجتمع محلي، ومثل أي مجتمع آخر عندما يكون لديك منتجات محلية يتم تصنيعها للاستهلاك المحلي، تبدأ في رؤية الكثير من الأفكار الجديدة المنعشة. يمكن للمنتج الذي لم يتم تقييمه بشكل خاص من قبل أن يتخذ وجهًا جديدًا عند تقديمه في شكل جديد وبتصاميم جديدة. وعندما يتم بيع هذا المنتج في متاجر جينزا، فإنه يجذب بشكل طبيعي الكثير من الاهتمام، مما يساعد بدوره في تنشيط المجتمع المحلي“.

دفع نجاح جينباتشي أكثر من 100 شركة ومنظمة في جميع أنحاء اليابان لتجربة تربية النحل في المناطق الحضرية. في مطار هاغي إيوامي بمحافظة شيمانى، تم إنشاء حوالي 50 صندوقًا من المنحل على طول المدرج لإنتاج حوالي 700 كيلوجرام من العسل سنويًا. يعمل المطار مع عدد من الشركات المحلية لاستخدام العسل وفي تطوير منتجات جديدة. في محافظة آيتشي يصنع الطلاب في مدرسة آيتشي الثانوية التجارية الآيس كريم باستخدام الفاكهة والعسل من منتجي توهوكو الذين تضرروا بشدة من زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011، كما يتبرعون بجزء من العائدات إلى كودومو ميراي كيكين ”صندوق مستقبل الأطفال“

يجتذب مبنى شركة بالب اند بيبر ”Pulp and Paper Kaikan“ الزائرين من الخارج الحريصين على معرفة المزيد عن أعمال المناحل الموجودة على السطح. فعلى سبيل المثال قبل عامين دعا تاناكا الدكتور ناكامورا تيتسو وهو طبيب ياباني اشتهر بتفانيه في مساعدة شعب باكستان وأفغانستان في بناء المستشفيات وقنوات الري للتحدث عن عمله في فاعلية أقيمت في مبنى بالب اند بيبر. في ذلك الوقت، تحدث الدكتور ناكامورا عن رغبته في توسيع أنشطته لتشمل الثروة الحيوانية وتربية النحل وطلب دعم جينباتشي. بعد ذلك بقليل اغتيل الدكتور ناكامورا في أفغانستان.

ومع ذلك، فقد ظل حلمه على قيد الحياة. فمؤخرًا وجد أن رحيق أشجار الحمضيات المزروع في شرق أفغانستان ينتج عسلًا ممتازًا. يقول تاناكا ”في الوقت الحالي يتم إنتاج ما يكفي من العسل فقط للاستهلاك المحلي، ولكن نأمل أن يكون هناك ما يكفي قريبًا للتصدير والبيع في البلدان الأخرى. نأمل أن تساهم أرباح هذا المشروع في تحسين حياة الناس في أفغانستان“.

عودة السنونو

يظهر ما يسمى بـ ”تأثير نحل العسل“ في موقع آخر غير متوقع حيث بدأت ”طيور جينزا السنونو“ التي كانت على وشك الإنقراض بالعودة مرة أخرى للحياة خلال العامين الماضيين.

”ففي عام 2019، تمكنا من تثبيت أعشاش السنونو في ستة مواقع في أنحاء منطقة جينزا، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالعشّين اللذين تم العثور عليهما في عام 2017. أحد أسباب عودة طيور السنونو هو نحل العسل. تتغذى السنونو على الحشرات الطائرة عادة في دائرة نصف قطرها حوالي 300 متر. يشرح كانيكو يوشيهيكو المسؤول عن الطيور الحضرية، والذي كان يدرس طيور السنونو منذ ما يقرب من أربعة عقود، أن نحل العسل الموجود على سطح مبنى بالب أند بيبر هو مصدر غذاء رائع لهذه الطيور“.



يقول كانيكو يوشيهيكو الذي درس الطيور وموائلها الحضرية لسنوات ”نحتاج إلى الحفاظ على البيئة في جينزا حتى تعود طيور السنونو كل عام“.

يلقى طائر السنونو تقديراً كبيراً في اليابان لأنه يأكل الحشرات الضارة التي تهدد محاصيل الأرز. أيضًا نظرًا لأن السنونو غالبًا ما تبني أعشاشها في المناطق التي يوجد بها الكثير من حركة المرور البشرية، يُنظر إليها على أنها بشرى للأعمال المربحة. كانت طيور السنونو ذات يوم مشهورة جدًا لدرجة أنها ظهرت في أغنية شهيرة.

منذ الثمانينيات عندما بدأ كانيكو أبحاثه، كان تعداد طيور السنونو أخذاً في التناقص بشكل مطرد. في ذلك الوقت، تأكد وجود ثماني مناطق تعشيش، لكن العدد انخفض منذ ذلك الحين. تبني السنونو عن قصد أعشاشها تحت أفاريز المباني حيث من المحتمل أن يكون هناك الكثير من حركة المرور البشرية لحماية صغارها من الحيوانات المفترسة مثل الغربان والعصافير. لكن في السنوات الأخيرة، تم هدم العديد من المباني القديمة في جينزا أو إعادة بنائها، مما حرم طيور السنونو من المأوى الذي يحتاجونه لأعشاشهم. بالنسبة إلى كانيكو الذي أطلق مشروعًا لإنشاء أعشاش اصطناعية لجذب طيور السنونو، فإن الأخبار التي تفيد بتزايد أعداد هذه الطيور هي موضع ترحيب كبير.

تاناكا الذي وضع كل طاقته في مشروع نحل العسل، لديه هو الأخر مشاعر أكثر تعقيدًا. ومع ذلك، فسرعان ما تلاشت مخاوفه من أن طيور السنونو قد تقضي على نحل عسله بعد أن شاهد فيلمًا متلفزًا للنحل التقطته كاميرا عالية السرعة. فعندما يشعر النحل بالتهديد فإنه ينتج نحل العسل بشكل أسرع، ويغير اتجاهه فجأة أو يتباطأ ليهرب. كان من الواضح أن طائر السنونو الأكثر خبرة هو الوحيد الذي يمكنه اصطياد نحل جينباتشي.

يقول تاناكا ”لقد أدركت أن هذه هي الطريقة التي تعمل بها السلسلة الغذائية الطبيعية.“ ”يعيش طائر السنونو ونحل العسل بأفضل ما يمكن في جينزا. وبعد كل شيء، كانت طيور السنونو هنا في المقدمة.“ في خضم جائحة الفيروس التاجي الجديد، يتولى موظفو جينباتشي مهام تتبع طيور السنونو وإرسال تقارير دورية لكانيكو الذي لم يتمكن حتى الأن من زيارة منطقة جينزا بنفسه.

يقول تاناكا إن الوباء أظهر له كيف يمكن لنحله أن يلعب دورًا في المجتمع. لا يمكن أن يعيش نحل العسل في بيئة ملوثة بالمواد الكيميائية الزراعية، ولهذا السبب غالبًا ما يعمل كمؤشرات بيولوجية على التلوث البيئي.

”سيكون المجتمع مختلفًا بعض الشيء بعد زوال الوباء. نأمل أن نتغير من مجتمع تهيمن عليه الأشياء الكبيرة إلى مجتمع يمكن للناس فيه التعايش مع نحل العسل الصغير لدينا الذي يمثل مؤشرات لبيئة نظيفة وخالية من التلوث“.



يتم فتح صناديق المنحل للتحقق من نحل العسل قبل أن يبرد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: الجانب الأيسر من الصورة طاقم عمل جينباتشي، حيث يقف رئيس الشركة تاناكا أتسوئو على أقصى اليسار. الجانب الأيمن من الصورة: النحل العامل يتجمع حول ملكة النحل. جميع الصور من قبل المؤلف)