الوجهة الأروع لهذا الصيف؟ اليابان! إليك الفعاليات التي ستخطف الأضواء في 2025

يعد صيف 2025 في اليابان فرصة لا تُعوّض لخوض مغامرات وتجارب غنية لا تُنسى. من تسلّق قمة جبل فوجي المهيبة تحت شمس الفجر الذهبية، إلى الانطلاق في رحلة من المرح والتشويق في المنتزه الترفيهي الجديد في أوكيناوا، يتنوّع البرنامج ليشمل أيضًا زيارة معرض أوساكا إكسبو، الحدث العالمي الذي يجمع بين الإبداع والابتكار. ولا يكتمل الصيف دون الانغماس في أجواء المهرجانات الصاخبة والمعارض الثقافية التي تنبض بها شوارع اليابان، حيث تتقاطع التقاليد العريقة مع رؤى المستقبل في تجربة صيفية استثنائية.

رغم أن اليابان تُعد وجهة سياحية مفضلة طوال العام، فإن فصل الصيف—وخاصة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب—يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، يصاحبه غالبًا مستوى عالٍ من الرطوبة، ما يجعل التنقل خلال النهار أمرًا مرهقًا للبعض، خصوصًا لغير المعتادين على الطقس الحار. إلا أن ذلك لا يعني أن عليك تفويت متعة اكتشاف هذا البلد الساحر خلال هذه الفترة، بل فقط أن تُخطّط تجربتك بشكل ذكي ومريح.

ولمساعدتك في الاستمتاع بأجواء الصيف الياباني دون التعرض للإرهاق، جمعنا لك في هذا المقال مجموعة مختارة من الفعاليات والأنشطة التي تُقام في أماكن مغلقة ومكيّفة، مثل المتاحف، والمعارض، وغيرها، بالإضافة إلى فعاليات تُنظَّم في ساعات المساء، عندما تنخفض درجات الحرارة ويكتسب الهواء شيئًا من النسمات المنعشة، خاصة في المناطق القريبة من البحر أو الجبال.

أما إذا رغبت في حضور فعاليات خارجية أو التنزه خلال النهار، فننصحك باتباع بعض الإجراءات الوقائية الأساسية: احرص على شرب كميات كافية من الماء أو المشروبات المخصصة لتعويض الأملاح، وخذ فترات راحة في أماكن مظللة أو مكيفة، وارتدِ ملابس قطنية خفيفة وألوانًا فاتحة، إلى جانب قبعة واسعة الحواف أو مظلة شمسية. كما يُستحسن حمل منشفة صغيرة وعبوة ماء بارد، وهي عادات شائعة بين السكان المحليين خلال أشهر الصيف.

بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع بتجربتك في بلاد الشمس المشرقة بكل أمان وراحة، حتى في ذروة الصيف.

عين التنين هاتشيمانتاي: من أواخر مايو/ أيار إلى أوائل يونيو/ حزيران

عندما يبدأ الثلج الذائب بالتدفق إلى بركة كاغامي على جبل هاتشيمانتاي في أواخر فصل الربيع، تمتلئ البركة تدريجيًا حتى يحيط بها ماء من جميع الجوانب، بينما تبقى جزيرة من الجليد في المنتصف. يبدأ الجليد في الذوبان من المركز، ليظهر وكأن البركة بأكملها تشكل عينًا لمخلوق عملاق، مما أكسبها اسم ”عين التنين هاتشيمانتاي“. هذه الظاهرة الطبيعية الفريدة، التي لا يمكن رؤيتها إلا لفترة قصيرة بين أواخر مايو / أيار وأوائل يونيو / حزيران، تحدث نتيجة مجموعة من الظروف الجوية الخاصة بالقرب من قمة جبل هاتشيمانتاي، الذي يقع على حدود محافظتي إيواتي وأكيتا. يمكن الوصول إليها بسهولة، حيث تبعد 20 دقيقة فقط سيرًا على الأقدام من موقف السيارات.

مقاطع فيديو وصور للموقع (نص توضيحي باللغة اليابانية فقط)



عين التنين هاتشيمانتاي. (© بيكستا)

سيوف شهيرة عبر العصور في متحف توكوغاوا للفنون: من 14 يونيو/ حزيران إلى 7 سبتمبر/ أيلول

كانت السيوف العظيمة تُعد من أثمن الكنوز لدى الساموراي، ليس فقط لقدرتها القتالية، بل لما تحمله من رمزية وارتباط بأسماء محاربين مشهورين. يستعرض هذا المعرض في متحف توكوغاوا للفنون عالم السيوف الأسطورية وزينتها الفاخرة، مسلطًا الضوء على جوانبها الجمالية التي تعكس دقة الصنعة وروح العصر.



سيف تاتشي الطويل، المعروف باسم تسودا توتومي ناجاميتسو.(© متحف توكوغاوا للفنون)



الملصق الرسمي لمعرض ”السيوف المشهورة عبر العصور“. (© متحف توكوغاوا للفنون)

هندسة سو فوجيموتو المعمارية: غابة المستقبل البدائية في متحف موري للفنون: من 2 يوليو/ تموز حتى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني

المهندس المعماري فوجيموتو سوسُكي (سو) يدير مكاتب في كل من طوكيو وباريس وشينجن، وقد أشرف على تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل المساكن والجامعات والمرافق التجارية والفنادق والمجمعات متعددة الأغراض، إلى جانب تصميم معرض اكسبو أوساكا لهذا العام. ويُعد المعرض الجديد المقام في متحف موري للفنون بطوكيو أول استعراض شامل لأعماله، حيث يغطي مسيرة فكرية ومهنية امتدت على مدى الخمسة وعشرين عامًا الماضية.

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صورة فوتوغرافية لفوجيموتو سوسوكي (© ديفيد فينتينر؛ بإذن من مكتب سو فوجيموتو للهندسة المعمارية)؛ نموذج ”الحلقة الكبرى“، إكسبو ٢٠٢٥ أوساكا–كانساي، اليابان (تصوّر تركيبي يُبرز تصميم الحلقة الكبرى). (© مهندسو سو فوجيموتو المعماريون)

موسم تسلّق جبل فوجي: من 1 يوليو/ تموز حتى أوائل سبتمبر/ أيلول

سيفتتح مسار (يوشيدا)، الذي يتيح الوصول إلى أعلى قمة في اليابان من جهة محافظة ياماناشي، في الأول من يوليو/ تموز، بينما سيتم افتتاح المسارات من جهة محافظة شيزوكا في العاشر من يوليو/ تموز.

يُعد جبل فوجي رمزًا وطنيًا لليابان، ويحظى بشعبية واسعة. ولمواجهة الازدحام الشديد المتوقع هذا العام، ستُفرض رسوم دخول قدرها 4000 ين على جميع المتسلّقين خلال الموسم، وذلك بعد تطبيق رسوم قدرها 2000 ين في ياماناشي عام 2024. وكإجراء أمني لمنع محاولات (التسلّق السريع) طوال الليل، سيتم إغلاق البوابات الواقعة في المحطة الخامسة من جميع المسارات الأربعة من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة الثالثة صباحًا.

كما سييتم تقنين عدد المتسلقين ليصل بحد أقصى إلى 4000 متسلّق يوميًا من جانب ياماناشي، في حين لا يوجد حد أقصى على الجانب التابع لمحافظة شيزوكا. ويمكن دفع رسوم الدخول مسبقًا عبر الإنترنت أو مباشرة عند البوابات. وتواصل مدينة شيزوكا برنامجها الذي يُلزم المتسلّقين بإكمال دورة تعليمية إلكترونية حول قواعد وآداب التسلق.

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الاقتراب من قمة جبل فوجي. (© بيكستا)

مهرجان عبّاد الشمس في هوكوريو: من 20 يوليو/ تموز حتى 18 أغسطس/ آب

رغم إقامة فعاليات مخصصة لعبّاد الشمس في مختلف أنحاء اليابان خلال فصل الصيف، فإن مهرجان هوكوريو في هوكايدو يتميّز بمستوى مختلف تمامًا، حيث تتفتح مليونا زهرة على امتداد ٢٣ هكتارًا، في مشهد ساحر يبرز التباين المذهل بين بتلات الزهور الصفراء وصفاء السماء الزرقاء.



حقل عباد الشمس في هوكوريو، هوكايدو. (© بوابة مدينة هوكوريو)

افتتاح منتزه جونجليا أوكيناوا الترفيهي: 25 يوليو/ تموز

تمتد مدينة الملاهي الكبرى الجديدة (جونجليا أوكيناوا) على مساحة 60 هكتارًا في شمال جزيرة أوكيناوا. وتضم الحديقة 22 منطقة جذب سياحي، من بينها (رحلات السفاري مع الديناصورات)، التي تتيح للزوار مشاهدة إعادة تجسيد مذهلة للمخلوقات المرعبة من عصور ما قبل التاريخ، و(ركوب منطاد الأفق)، الذي يمنح الزوار فرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلّابة من ارتفاع يبلغ 200 متر.

يقود الفريق القائم على مشروع (جونجليا) المصمم موريوكا تسويوشي، المعروف بتصميمه لتجديد منطاد (يونيفرسال ستوديوز اليابان). تبلغ تكلفة تذكرة الدخول ليوم واحد 8800 ين للزوار الدوليين (5940 ين للأطفال)، أو 6930 ين للمقيمين في اليابان (4950 ين للأطفال).

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تصوّر فني لمنتزه جونجليا أوكيناوا. (بإذن من جابان انترتاينمنت؛ © جيجي برس)

مهرجان الألعاب النارية في نهر سوميدا: 26 يوليو / تموز

تضيء نحو 20 ألف لعبة نارية سماء مهرجان طوكيو الشهير، الذي يقام في آخر سبت من شهر يوليو / تموز من كل عام. يعود تاريخ هذا المهرجان إلى عام 1733، وقد أقيم مع بعض الانقطاعات حتى عام 1961. وبعد فترة توقف أخرى، أُعيد إحياؤه في عام 1978، ليصبح مرة أخرى حدثًا ثابتًا في أجتندة محافظة طوكيو.



برج طوكيو سكاي تري والألعاب النارية ضمن فعاليات مهرجان سوميدا. (© بيكستا)

مهرجان أوموري نيبوتا: من 2 إلى 7 أغسطس/ آب

يُعتقد أن هذا المهرجان السنوي الرئيسي في منطقة توهوكو الشمالية يجمع بين العادات المحلية وعناصر مهرجان تاناباتا، الذي تم استقدامه من الصين في القرن الثامن. تُحيط عوامات نيبوتا، التي تمثل شخصيات تاريخية وأسطورية، براقصي هانيتو النابضين بالحياة، الذين يرتدون أزياء ملونة.

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جانب من مهرجان نيبوتا أوموري في أغسطس/ آب 2024. (© جيجي برس)

معرض أوساكا إكسبو 2025: حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول

انطلق معرض أوساكا في أبريل/ نيسان وسيستمر طوال صيف عام 2025. ويضم 84 جناحًا لدول من جميع أنحاء العالم. تلتف قاعات العرض حول الحلقة الخشبية الضخمة، التي يبلغ محيطها حوالي كيلومترين.

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مكان لالتقاط الصور مع مياكو مياكو، الشخصية الرسمية لمعرض أوساكا إكسبو 2025. (© Nippon.com)

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة الشعار: زهور عباد الشمس تتفتح في هوكوريو، هوكايدو. © بوابة مدينة هوكوريو)