رحلة إلى قلب الخريف الياباني: أبرز المهرجانات والفعاليات في 2025

يحلّ الخريف في اليابان حاملًا معه ليس فقط ألوان الطبيعة الساحرة، بل أيضًا سلسلة من الفعاليات المميزة التي تضيف نكهة خاصة لهذا الفصل. فمن عودة بطولة العالم لألعاب القوى، إلى المعرض الكبير في المتحف الوطني بطوكيو، وصولًا إلى المهرجانات التقليدية التي تنبض بأصالة التاريخ وروح الاحتفالات الشعبية—يصبح الخريف في بلاد الشمس المشرقة موسمًا للثقافة والرياضة والفن معًا. يعدك موسم الخريف في اليابان بتجارب لا تُنسى تجمع بين الإثارة والثقافة العريقة.

مهرجان أوارا كازى نو بون في توياما: 1-3 سبتمبر/ أيلول

في أوائل شهر سبتمبر/أيلول، حين يبلغ موسم الأعاصير في اليابان ذروته وتتعرض البلاد لهبوب العواصف المتكررة، تحتضن مدينة توياما واحدًا من أعرق مهرجاناتها الشعبية، وهو مهرجان أوارا كازي نو بون، الذي يمتد تاريخه لأكثر من 300 عام.

يُقام هذا المهرجان كصلاة جماعية ودعاء من أجل حصاد وفير وحماية حقول الأرز من أضرار الرياح، حيث تمتزج فيه الطقوس الزراعية بروح الفن التقليدي. يتجول الراقصون في الأزقة الضيقة للمدينة مرتدين زي اليوكاتا التقليدي، فيما تخفي وجوههم قبعات القش التي تمنح رقصاتهم مسحة من الغموض والجمال.

تؤدي النساء رقصات رشيقة تنبض بالنعومة والأناقة، بينما يعبر الرجال بحركات قوية عن الحماس والعزيمة. وفي لحظات مميزة، يجتمع الراقصون في أزواج ليقدموا لوحات راقصة شاعرية آسرة، تُحوّل أجواء المهرجان إلى مشهد فني يمزج بين القوة والرقة، وبين الدعاء والاحتفال.



راقصات أوارا كازي نو بون (© بيكستا)



زوج من الراقصين يؤديان معًا (© بيكستا)

مهرجان اليابان للدمى الخشبية (كوكِشي) في مياغي: 6–7 سبتمبر/ أيلول

تشتهر ينابيع ناروكو أونسن في مدينة أوساكي بمحافظة مياغي بكونها أحد أهم مراكز صناعة دمى الكوكِشي الخشبية التقليدية في اليابان، والتي تُعد رمزًا للحرف اليدوية الأصيلة في المنطقة. وللاحتفاء بهذا الإرث الثقافي، يُقام هناك المهرجان الياباني للكوكِشي، الذي يجذب الزوار من مختلف أنحاء البلاد.

يتخلل المهرجان برنامج متنوع من الفعاليات، تشمل مراسم تذكارية مكرّسة لتكريم صانعي الكوكِشي الأوائل، إلى جانب ورش عمل تفاعلية تمنح المشاركين فرصة نادرة لتجربة نحت وتلوين هذه الدمى بأنفسهم تحت إشراف الحرفيين المحليين. كما يزين أجواء المهرجان موكب مبهج يضم مجسمات ضخمة من الكوكِشي مصنوعة من الورق المعجّن المقوى، ترافقه استعراضات تقليدية يؤديها المشاركون مرتدين أزياء يوكاتا أنيقة مزخرفة برسوم الكوكِشي الفريدة.



مهرجان اليابان للكوكشي في أغسطس 2024 (© جيجي برس)

منحوتات بوذية لأونكى في المتحف الوطني بطوكيو: من 9 سبتمبر/ أيلول - 30 نوفمبر/ تشرين الثاني

يضم المعرض سبع منحوتات شهيرة جُلبت من القاعة الشمالية المستديرة بمعبد كوفوكوجي في نارا، وهو معبد يُعد من أعرق المواقع البوذية في اليابان. وتمثل هذه الأعمال قمم الإبداع الفني في تلك الحقبة، حيث تتجلى فيها القوة التعبيرية والدقة الواقعية التي ميّزت أسلوب أونكي عن غيره من النحاتين. ويُقام المعرض احتفاءً باكتمال مشروع ترميم القاعة الشمالية المستديرة، التي تُفتح للجمهور عادة في مواسم محدودة فقط خلال الربيع والخريف، ما يمنح الزوار في طوكيو فرصة نادرة لمشاهدة هذه الروائع عن قرب خارج نارا.



ملصق المعرض (© متحف طوكيو الوطني)

مهرجان كيشيوادا دانجيري: 12-14 سبتمبر/ أيلول

في هذا الحدث المهيب، يتولى مئات الشباب جر عربات خشبية ضخمة تُعرف باسم ”دانجيري“، تزن الواحدة منها نحو أربعة أطنان، بسرعة كبيرة عبر شوارع المدينة الضيقة. وتتميز هذه العربات بزخارفها المتقنة التي تُظهر براعة الحرفيين المحليين، بينما يعتليها موسيقيون يضربون الطبول ويعزفون الناي لإضفاء أجواء حماسية. ويشتهر المهرجان بلحظاته الدرامية، إذ قد تتصادم العربات أثناء اندفاعها عند المنعطفات الحادة، وهو ما منح المهرجان لقب ”مهرجان القتال“. ورغم خطورته، يجتذب المهرجان عشرات الآلاف من الزوار سنويًا، ممن يتوافدون لمشاهدة هذا المشهد المفعم بالقوة، الحماس، والروح الجماعية التي تعكس أصالة الثقافة الشعبية في أوساكا.



عربات تمر بسرعة (© جيجي برس)

بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو: 13-21 سبتمبر/ أيلول

تستضيف المنافسات الملعب الوطني الجديد، بمشاركة نحو 2000 رياضي من مختلف دول العالم، يتنافسون على ألقاب مضمار وميدان في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية. ويُتوقع أن تشهد البطولة حضورًا جماهيريًا واسعًا، إذ تمثل حدثًا رياضيًا استثنائيًا لليابان بعد استضافتها أولمبياد طوكيو 2021، كما تُعد فرصة لإبراز قدرات البلاد التنظيمية واستعادة أجواء الإثارة التي ترافق البطولات الكبرى.

الرياضيون اليابانيون في مؤتمر صحفي قبل البطولة: من اليسار، تاناكا نوزومي (1500 متر، 5000 متر)، أوزاوا تووا (200 متر)، موراتاكى راشيد (الحواجز 110 متر)، كيتاجوتشي هاروكا (الرمح)، إيزوميا شونسكى (الحواجز 110 متر)، وإنويه شونتا (الحواجز 400 متر). (© جيجي برس)

ترينالي آيتشي 2025: 13 سبتمبر/ أيلول - 30 نوفمبر/ تشرين الثاني

يعود ترينالي آيتشي هذا العام ليواصل مسيرته التي انطلقت عام 2010، كواحد من أبرز المهرجانات الفنية في اليابان المخصصة للفن المعاصر. يشارك في النسخة الجديدة أكثر من 60 فنانًا من داخل اليابان وخارجها، ليعرضوا أعمالًا تتنوع بين المعارض التشكيلية، العروض الأدائية، والأعمال التركيبية، إلى جانب فعاليات تُقام في المسارح والأماكن العامة المفتوحة، مما يمنح الزوار تجربة فنية شاملة تمتد إلى قلب المدينة. وستُقام الأنشطة الرئيسية في مدينتي سيتو وناغويا بمحافظة آيتشي، حيث يتداخل الفن مع الحياة اليومية للمدينة، ليحوّل الفضاءات العامة إلى ساحات للإبداع والتفاعل الثقافي.

الملصق الرسمي (© 2024 دايسوكى إيغاراشي جميع الحقوق محفوظة)

قمر منتصف الخريف: 6 أكتوبر/ تشرين الأول

يُعد قمر منتصف الخريف أو تشوشو نو ميغيتسو من أجمل المناسبات الموسمية في اليابان، حيث يلتف الناس منذ قرون حول جمال القمر المكتمل في أجواء شاعرية تقليدية. ويصادف هذا العام في 6 أكتوبر 2025، حيث تُقام فعاليات خاصة لمشاهدة القمر في المعابد، الأضرحة، والحدائق في مختلف أنحاء البلاد.

كما يمكن الاستمتاع بمشهد القمر المكتمل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول أيضًا. ومن أبرز الفعاليات الحديثة، يستضيف مبنى سانشاين 60 في إيكيبوكورو أمسية مشاهدة القمر من على منصة المرصد الخاصة به على ارتفاع 251 مترًا، لتجربة تجمع بين سحر القمر التقليدي وإطلالة حضرية ليلية خلابة.



أفق طوكيو ليلاً كما يمكن مشاهدنه من منصة المراقبة بمبنى صن شاين 60 (© صن شاين سيتي)



سيشمل حدث صن شاين 60 حلويات ومواد أخرى مستوحاة من القمر المكتمل (© صن شاين سيتي)

مهرجان كاساما للأقحوان: 25 أكتوبر/ تشرين الأول - 24 نوفمبر/ تشرين الثاني

يُقام مهرجان كاساما للأقحوان في مدينة كاساما بمحافظة إيباراكي، وهو أقدم مهرجان من نوعه في اليابان منذ انطلاقه عام 1908. ويحتضن ضريح كاساما إيناري الفعالية الرئيسية، حيث تُعرض تشكيلة واسعة من زهور الأقحوان بألوانها وأشكالها المتنوعة. يشتهر المهرجان بجمال الزهور المزخرفة والمجسمات الفنية المصنوعة من الأقحوان، والتي تجذب الزوار من مختلف أنحاء البلاد للاحتفاء بهذا الرمز التقليدي الذي يمثل النقاء وطول العمر في الثقافة اليابانية.



عروض ملونة من زهور الأقحوان (© بيكستا)

أوراق الخريف: بشكل رئيسي في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول

مع انخفاض درجات الحرارة في الخريف، تتحول الأشجار في مختلف أنحاء اليابان إلى لوحات طبيعية ساحرة بألوان دافئة، من الأحمر والبرتقالي إلى الأصفر الذهبي. تبدأ موجة تغير ألوان الأوراق عادةً من الشمال، من جزر هوكايدو وجبال توهوكو، ثم تتدرج تدريجيًا إلى المناطق الجنوبية، لتغطي الوديان والسهول والحدائق بمشهد خلاب يجذب السكان المحليين والزوار على حد سواء. تُعد هذه الفترة فرصة رائعة للتنزه في الطبيعة، والتصوير الفوتوغرافي، والاستمتاع بالمهرجانات المحلية المرتبطة بموسم أوراق الخريف.



أوراق الخريف على جبل كوريكوما، وهو قمة بارتفاع 1626 مترًا تمتد عبر محافظات مياغي وإيواته وأكيتا في شمال اليابان (© جيجي برس)



معبد كيوميزوديرا في كيوتو (© جيجي برس)

أسواق توري نو إيتشي في أساكوسا: 12 و24 نوفمبر/ تشرين الثاني

تُقام هذه الأسواق السنوية التقليدية عند ضريح أوتوري في أساكوسا بطوكيو وفقًا ليوم الديك في التقويم القمري الشمسي القديم. تشتهر الأسواق ببيع ”كومادي“، وهي مجاريف مصنوعة من الخيزران تُزيَّن بزخارف ملونة وتُستخدم لجلب الحظ السعيد والرزق خلال العام. يحرص الزوار على شراء مجاريف جديدة كل عام كطقس تقليدي للتمني بالنجاح والسعادة، وتتميز الأسواق بأجوائها الاحتفالية المفعمة بالألوان والأضواء، مع عروض موسيقية وشعبية تضفي روحًا مميزة على الحدث.



مجاريف كومادي معروضة للبيع في سوق توري نو إيتشي (© جيجي برس)

