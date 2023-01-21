تعرف على أهم الأحداث التي مرت على اليابان خلال 2022

أخبار اليابان

صدمت وفاة رئيس الوزراء آبي شينزو في حادث إطلاق نار في يوليو/ تموز اليابان في عام 2022، واستمرت العناوين الرئيسية في الكشف عن الروابط بين السياسيين وكنيسة التوحيد. كما أدى ارتفاع الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وضعف الين إلى الضغط الاقتصادي على الأسر في جميع أنحاء البلاد.

يناير / كانون الثاني

في 9 يناير/كانون الثاني، نفذت الحكومة تدابير شبه طارئة في ثلاث محافظات أخرى، لمواجهة الانتشار السريع لمتحور أميكرون، لتصل إلى ما مجموعة 34 محافظة بحلول نهاية شهر يناير/كانون الثاني. ولم يتم رفع التدابير شبه الطارئة بالكامل حتى 22 مارس/ آذار عام 2022.

في 11 يناير/ كانون الثاني، أعلن لاعب الجمباز أوتشيمورا كوهاي، الذي فاز بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية خلال مسيرةٍ متألقةٍ، اعتزاله عبر وكالته عن عمر يناهز 33 عامًا.

فبراير/ شباط

في 3 فبراير/ شباط، أعلنت شركة نينتندو، أنها باعت أكثر من 100 مليون وحدة تحكم من جهاز الألعاب نينتندو سويتش.

تبدأ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، في الرابع من شهر فبرابر/ شباط وتستمر حتى 20 فبراير/ شباط. وقد أنهت اليابان البطولة بإجمالي 18 ميدالية، وحصدت ميدالياتها الذهبية الثلاث في رياضة التزلج على الجليد من قبل المتزلج كوباياشي ريويو، والمتزلج هيرانو أيومو، والمتزلجة السريعة تاكاغي ميهو.

في 24 فبراير/ شباط، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى إدانة دولية. وردت اليابان بالانضمام إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين حكوميين آخرين. وقد أعلن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في 2 مارس/ آذار، أن اليابان ستستقبل اللاجئين الأوكرانيين. وفي 22 مارس/ آذار، أعلنت وزارة الخارجية الروسية انسحابها من المحادثات لإنهاء حالة العداء منذ الحرب العالمية الثانية رسميًّا مع اليابان. في 12 أبريل/ آذار، أعلنت الحكومة اليابانية حظرًا على واردات 38 سلعة من روسيا، بما في ذلك الخشب والفودكا، وفي 20 أبريل/ آذار، ألغت اليابان وضع روسيا التجاري باعتبارها ”الدولة الأكثر تفضيلاً“.

مارس/ آذار

في 16 مارس/ آذار، وقع زلزال قُبالة ساحل فوكوشيما، بلغت شدته أعلى من 6 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني في محافظتي مياغي وفوكوشيما، مما أدى إلى سقوط ثلاث حالات وفاة.

مجلس النواب الياباني يُقر ميزانية سنوية قياسية بلغت 107.6 تريليون ين، تشمل تدابير لاحتواء تداعيات فيروس كورونا. وقد أقرت ميزانية إضافية بقيمة 2.7 تريليون ين في 31 مايو/ أيار، مع تدابير تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار.

في 27 مارس/ آذار، فاز الفيلم الياباني (قودي سيارتي) للمخرج هاماغوتشي ريوسكى بجائزة الأوسكار كأفضل فيلمًا دوليًّا (فئة الأفلام الأجنبية)، ويستمد الفيلم زخمه من القصة الأصلية للكاتب موراكامي هاروكي.

أبريل/ نيسان

في 4 أبريل/ نيسان، أعادت بورصة طوكيو تنظيم هيكل سوق الأوراق المالية من أربعة إلى ثلاث قطاعات جديدة: رئيسي وقياسي ومتنامٍ. وهي أول عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق لقطاعات السوق منذ حوالي 60 عامًا.

حقق لاعب البيسبول المحترف (رامي الكرات) ساساكي ريكي من فريق تشيبا لوت مارينز رميات مثالية للكرة في مباراته ضد فريق أوريكس بافالو. ساساكي صاحب العشرين عامًا و5 أشهر، يُعد أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ مباريات البيسبول الياباني للمحترفين منذ 28 عامًا.

في 23 أبريل/ نيسان، أرسل المركب السياحي (كازو إتشي)، البالغ وزنه 19 طنًّا، والذي كان في رحلة سياحية حول شبه جزيرة شيريتوكو في هوكايدو، رسالة استغاثة إلى خفر السواحل الياباني بتعرضه للغرق قبل أن ينقطع الاتصال. وأعلن غفر السواحل في 29 أبريل/ نيسان، أنه قد عثر على المركب في قاع البحر على عمق 120 مترًا. وتم تأكيد وفاة جميع أفراد الطاقم والركاب البالغ عددهم 26 فردًا، من بينهم أطفال، توفوا أو ما زالوا مفقودين. وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول، نشرت هيئة سلامة النقل الياباني تقريرًا يوضح أسباب غرق المركب، والتي تمثلت في وجود فتحة لم تكن مغلقة تمامًا سمحت بدخول مياه البحر إلى القارب، وأشار أيضًا إلى الأخطاء التي أرتكبها أفراد الطاقم.



فريق إنقاذ خفر السواحل الياباني (أسفل اليسار) يحقق في حطام القارب كازو إتشي في أباشيري، بمحافظة هوكايدو في 28 مايو/ أيار عام 2022. جيجي برس.

مايو/ أيار

في 11 مايو/ أيار، استجابة للمنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والصين والصعوبات في الحصول على أشباه الموصلات أثناء جائحة كورونا، أصدر مجلس النواب الياباني قانونًا للأمن الاقتصادي، يهدف إلى تعزيز سلاسل التوريد للمواد المهمة، وضمان سلامة البنية التحتية، وتقييد الكشف عن براءات الاختراعات، ودعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا.

في 15 مايو/ أيار، تحتفل اليابان بمرور 50 عامًا على عودة أوكيناوا إلى السيادة اليابانية بإقامة العديد من الاحتفالات في طوكيو وأوكيناوا.

في 20 مايو/ أيار، الحكومة تخفف التوصيات المتعلقة بارتداء القناع الواقي، وتؤكد عدم وجود ضرورة لاستخدام القناع الواقي في الخارج (في الهواء الطلق)، وكذلك في حالات التقارب الاجتماعي طالما لا يوجد تبادل للأحاديث بين العامة. وتضمنت التوصيات أيضًا إنها ليست ضرورية في الداخل (الأماكن المغلقة) إذا أمكن الحفاظ على مسافة الأمان بين الأفراد وبالكاد لا يوجد مجال للحديث.

في 23 مايو/ أيار، رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ويطلقون ما يسمى بالإطار الاقتصادي لمنطقة المحيط الهندي والهادئ. وفي اليوم التالي، استضافت اليابان اجتماع المجموعة الرباعية الذي يشارك فيه رئيس الوزراء كيشيدا والرئيس الأمريكي بايدن، رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.



رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، إلى اليمين، والرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقيان في طوكيو في 23 مايو / أيار (حقوق الصورة لجيجي برس)

في 28 مايو/ أيار، تم إطلاق سراح شيغينوبو فوساكو، الزعيمة السابقة للجيش الأحمر الياباني، من السجن بعد عشرين عامًا. وقد أُدينت بارتكاب عدة جرائم من ضمنها تورطها في هجوم على السفارة الفرنسية في لاهاي بهولندا في عام 1974.

يونيو/ حزيران

في 7 يونيو/ حزيران، الملاكم الياباني إينوي ناؤيا يهزم الملاكم الفلبيني نونتيو دونيري، ليجمع الألقاب العالمية الثلاثة في فئة الوزن الخفيف، مضيفًا بطولة جديدة (المجلس العالمي للملاكمة) إلى بطولات رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة.

في 10 يونيو/ حزيران، اليابان تعيد فتح حدودها أمام السياح الأجانب بعد إغلاق طويل استمر لمدة عامين ونصف بسبب جائحة كورونا، مع اشتراط أن يكونوا ضمن مجموعات سياحية منظمة. وقد رفعت الحكومة الحد الأقصى للوافدين يوميًّا من 20000 إلى 50000 وافد أجنبي في 7 سبتمبر/ أيلول، قبل أن تسقط هذا الحد الأقصى وتسمح بدخول الأفراد بدون تأشيرة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، كما أطلقت برنامجًا وطنيًّا لدعم السياحة للمقيمين.

في 25 يونيو/ حزيران، سجلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية لأول مرة درجة حرارة أعلى من 40 درجة في اليابان، وقد ارتفعت درجة الحرارة لتصل إلى 40.2 درجة في مدينة إسيساكي بمحافظة غونما.

في 29 يونيو/ حزيران، التقى رئيس الوزراء كيشيدا لأول مرة مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول جنبًا إلى جنب مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة الناتو في مدريد. وفي اجتماع مباشر بين كيشيدا ويون في كمبوديا في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتفقا على استهداف حل سريع للخلاف المتعلق بالعمالة إبان الحرب. وهو أول اجتماع رسمي بين زعيمي البلدين منذ نحو ثلاث سنوات.

يوليو / تموز

في 8 يوليو/ تموز، تعرض رئيس الوزراء السابق شينزو آبي لإطلاق النار في ظهره خلال حملة الترويج لحزبه لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة نارا. وتم تأكيد وفاته في تمام الساعة 5.03 بعد الظهر. وقد أُلقي القبض على الجاني ياماغامي تيتسويا، الذي تبين أنه عضو سابق في قوات الدفاع الذاتي البحرية. والذي حمل الضغينة ضد كنيسة التوحيد لتلقيها مبالغ ضخمة من المال من والدته، وقال إنه نفذ إطلاق النار بسبب علاقة آبي بالكنيسة.

في 10 يوليو/ تموز، الحزب الليبرالي الديمقراطي يفوز ب 63 مقعدًا من أصل 125 في انتخابات مجلس الشيوخ. ويشمل هذا العدد المشرعين من الحزب الليبرالي الديمقراطي، حزب كوميتو، حزب استعادة اليابان، والحزب الديمقراطي من أجل الشعب، وبهذا يبلغ إجمالي النواب الذين ينظرون في أمور مراجعة الدستور يتجاوز نحو الثلثين. وقد حققت السيدات رقمًا قياسيًّا بالحصول على 35 مقعدًا، متخطين إجمالي العدد السابق والذي بلغ 28 مقعدًا في عامي 2016 و2019. وفي 10 أغسطس/ آب أجرى رئيس الوزراء كيشيدا تعديلًا وزاريًّا، عين فيه منافسيه على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي تاكايتشي ساناي وزيرة للأمن الاقتصادي وكونو تارو وزيرًا للتحول الرقمي.

في 14 يوليو/ تموز، أعلن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو عن خطط لتشغيل ما يصل إلى تسع محطات نووية في فصل الشتاء المقبل للقضاء على مشكلة نقص الطاقة. وفي 24 أغسطس/ آب، عدل سياسته بشأن الطاقة النووية، حيث أخبر لجنة حكومية حول التحول الأخضر للنظر في تطوير وبناء الجيل التالي من محطات الطاقة النووية.

في 19 يوليو/ تموز، أعلن لاعب التزلج الفني يوزورو هانيو اعتزاله خوض المنافسات، مصرحًا أنه سيواصل التزلج كرياضي محترف في عروض الجليد وغيرها من الفعاليات.

في 26 يوليو/ تموز، قام المدَّعون العامون بتفتيش مقر إقامة تاكاهاشي هارويوكي، المدير التنفيذي السابق للجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية 2020، للاشتباه في تلقّيه مبلغًا كبيرًا من المال من شركة أؤكي هولدينغز لبيع الملابس بالتجزئة، والتي كانت أحد رُعاة دورة الألعاب. وفي 17 أغسطس/ آب، تم اعتقال تاكاهاشي للاشتباه في حصوله على 51 مليون ين كرشوة من الشركة. كما اعتقلوا الرئيس التنفيذي لشركة كادوكاوا، كادوكاوا تسوغوهيكو في 14 من سبتمبر/ أيلول، للاشتباه في تقديمه رشاوٍ. وقد شمل التحقيق الرعاة الآخرين مثل شركة الإعلانات دايكو، ومجموعة (أيه دي كيه)، وتلقى تاكاهاشي أربعة أوامر اعتقال لتلقيه ما يقرب من 200 مليون ين.

في 29 يوليو/ تموز، وزير الخارجية هاياشي ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هاغيؤدا كويتشي، يشاركان في محادثات اقتصادية ثنائية زائد اثنين مع نظرائهما الأمريكيين في واشنطن. اتفقوا خلالها على آليات دعم النظام الاقتصادي الدولي.

أغسطس/ آب

في 9 أغسطس/ آب، أصبح أوتاني شوهي لاعب فريق لوس أنجلوس آنجيلز أول لاعب بيسبول في دوري المحترفين يحقق انتصارات من رقمين في موسم واحد منذ بيب روث في عام 1918.

في 23 أغسطس/ آب، شهدت اليابان ارتفاعًا حادًّا في حالات الإصابات اليومية الذي تجاوز 200000 حالة، خلال الموجة السابعة من فيروس كورونا، وقد سجلت رقمًا قياسيًّا جديدًا يبلغ 343 حالة وفاة يومية. ويأتي ذلك بعد الانتشار لسلالة أوميكرون خلال الموجة السادسة في بداية العام، والتي ارتفعت خلالها عدد الإصابات اليومية لتتجاوز 100000 حالة لأول مرة في فبراير/ شباط. وتشهد الموجة الثامنة ارتفاعًا مطردًا من أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وتم تأكيد عدد الإصابات الذي وصل 200000 حالة في 20 ديسمبر/ كانون الأول. ووصولًا إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول، قد بلغ عدد الإصابات إلى أكثر من 28 مليونًا، وأكثر من 50000 حالة وفاة في اليابان.

سبتمبر/ أيلول

في 8 سبتمبر/ أيلول، أعلن الحزب الليبرالي الديمقراطي تورط 179 عضوًا من أعضائه في علاقات بشكل أو بآخر بكنيسة التوحيد. وفي أعقاب حادثة اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، تصدرت القضايا المحيطة بكنيسة التوحيد المشهد العام في اليابان، وتضمنت الأساليب الاحتيالية أو القسرية التي تنتهجها الجماعة الدينية لجمع الأموال، المعروفة ب “المبيعات الروحية”.

في 23 سبتمبر/ أيلول، بدأ تشغيل قطار الطلقة (شينكانسن غرب كيوشو) بين محطتي ناغاساكي وتاكيؤ أونسن في محافظة ساغا. ويبلغ طوله 66 كيلومترًا، ويعتبر أقصر خطوط قطارات الشينكانسن في اليابان.

في 27 سبتمبر/ أيلول، أقيمت الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي في قاعة نيبون بودوكان بطوكيو، وحضرها أكثر من 4000 شخص من اليابان ومن جميع أنحاء العالم. وقد قرر رئيس الوزراء كيشيدا أن يقيم جنازة رسمية لآبي في 22 يوليو/ تموز، لكن قضايا مثل الكشف عن وجود علاقة تجمعه بكنيسة التوحيد أدت إلى معارضة صريحة.

أكتوبر/ تشرين الأول

في 3 أكتوبر/ تشرين الأول، حقق رامي الكرات موراكامي مونيتاكا لاعب فريق ياكولت سوالوز 56 نقطة مسجلة هوم رن (ركضة خارجية) في المباراة الأخيرة في منافسات الدوري، ليصبح أول لاعب ياباني يتفوق على رقم أسطورة البيسبول أوه ساداهارو البالغة 55 خلال موسم واحد. موراكامي البالغ من العمر 22 عامًا، يصبح أصغر لاعب على الإطلاق يتوج بالتاج الثلاثي، والذي يتكون من أعلى معدل تسديد الضربات، وأكثر تحقيقًا لعدد الراكضات الخارجية والراكضات بالمضرب.

في 4 أكتوبر/ تشرين الأول، أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا، مر فوق محافظة آؤموري، مما أدى إلى تشغيل نظام الإنذار الفوري الوطني (إنذار جيه) لأول مرة منذ عام 2017. وقد هبط الصاروخ خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان على بعد حوالي 3200 كيلو متر شرق اليابان. وتقدر المسافة التي كان من المفترض أن يقطعها الصارخ حوالي 4600 كيلو مترًا وهي الأطول على الإطلاق لأي صاروخ كوري شمالي تم إطلاقه في السابق. ويعتبر واحد من العديد من الصواريخ التي أطلقت خلال الاختبارات في 2022، بما في ذلك صاروخ آخر أطلق أيضًا الإنذار المبكر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، وصاروخ باليستي عابر للقارات في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، أصدر رئيس الوزراء كيشيدا تعليمات إلى مجلس وزرائه للتحقيق في كنيسة التوحيد. وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، مارست وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الحق بموجب قانون الشركات الدينية في استجواب وطرح الأسئلة على كنيسة التوحيد، داعية إياها إلى تقديم تقرير عن إدارتها ودخلها. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذا الحق بموجب القانون. في 10 ديسمبر/ كانون الأول، سن مجلس النواب قانونًا يحظر على المنظمات استخدام أساليب الاستدراج الخبيث لجمع التبرعات.

في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، الين الياباني يهبط إلى 135 مقابل الدولار الأمريكي في 13 يونيو/ حزيران، وإلى 140 في 1 سبتمبر/ أيلول، ويتهاوى مرة أخرى ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 32 عامًا أمام الدولار، فقد هبط إلى ما دون المستوى ليصل إلى 150 لفترة وجيزة أثناء التداول في طوكيو. مما اضطر الحكومة وبنك اليابان لأول مرة في التدخل في السوق لحل الأزمة منذ حوالي 24 عامًا في 22 سبتمبر/ أيلول، حيث قاما بشراء الين وبيع الدولار.



إحدى الشاشات في شركة المعاملات الأجنبية (غايتاما دوت كوم) في حي ميناتو بطوكيو، تعرض مستوى تداول الين الذي تهاوى إلى أكثر من 150 ين مقابل الدولار في 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، وهو أدنى مستوى للعملة منذ أغسطس/ آب عام 1990. (حقوق الصورة لجيجي برس)

في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، استقال وزير التنشيط الاقتصادي ياماغيوا دايشيرو، وسط انتقادات متزايدة بشأن علاقاته السابقة بكنيسة التوحيد. وقد قام رئيس الوزراء كيشيدا بإقالة وزير العدل هاناشي ياسوهيرو في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب استخفافه بمسؤوليته في الإذن بتنفيذ أحكام الإعدام، ويقبل استقالة وزير الشؤون الداخلية والاتصالات تيرائدا مينورو في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد تورطه في فضيحة تتعلق بتمويل سياسي. بعد هذه الاستقالات المتتالية، انخفضت معدلات الموافقة على حكومة كيشيدا إلى حوالي 30٪. كما استقال عضو رابع في مجلس الوزراء، وهو وزير إعادة الإعمار أكيبا كين-يا في 27 ديسمبر/ كانون الأول.

نوفمبر/تشرين الثاني

في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت تويوتا و إن تي تي، و أن إي سي، وخمس شركات يابانية كبرى أخرى، عن تأسيس شركة جديدة تسمى رابيدوس (السرعة القصوى) لإنتاج الجيل الثاني من أشباه الموصلات في اليابان. وقد أعلنت الشركة في 6 ديسمبر/ كانون الأول، أنها ستتعاون مع معهد الأبحاث البلجيكي (أي أم إي سي)، وكذلك الشراكة مع (أي بي أم) في 13 ديسمبر/ كانون الأول.

في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في تايلاند، في أول لقاء بين قادة البلدين منذ ثلاث سنوات، وقد اتفقا على آليات تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والزيادات اللاحقة في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن ضعف الين، إلى ارتفاع بنسبة 3.6٪ سنويًّا في مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية المركب في اليابان (باستثناء الأغذية الطازجة) لشهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، صدر عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. وهذا هو أعلى ارتفاع تشهده اليابان منذ فبراير/ شباط عام 1982.

في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، منحت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية موافقة طارئة لاستخدام عقار زوكوفا الذي طورته شركة شيونوغي المضاد لكوفيد 19. ويعد أول علاج يأخذ عن طريق الفم يتم تطويره في اليابان.

في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، أوصت لجنة تابعة لليونسكو بإضافة مجموعة من رقصات الطقوس اليابانية، والتي تشمل رقصة البون أودوري التقليدية ورقصة نينبوتسو أودوري الشعائرية، إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

ديسمبر/ كانون الأول

في 5 ديسمبر/ كانون الأول، لمواجهة التجارب الصاروخية الكورية الشمالية المستمرة وإمكانية حدوث أي أوضاع طارئة في تايوان، أمر رئيس الوزراء كيشيدا بزيادة الإنفاق على الدفاع بأكثر من 50٪ ليصل إلى 43 تريليونًا ين على مدى خمس سنوات اعتبار من أبريل/ نيسان عام 2023. هذا جزء من خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي لليابان من حوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 5 تريليونات ين سنويا، إلى 2٪، بما يتماشى مع بقية حلفائها في الناتو.

في 5 ديسمبر/ كانون الأول، منتخب اليابان لكرة القدم يخسر بركلات الترجيح، بعد تعادله 1-1 مع كرواتيا في دور الـ 16 لكأس العالم لكرة القدم في قطر. ويأتي هذا بعد تحقيقه انتصارات تاريخية ضد ألمانيا وإسبانيا في مباريات المجموعات.

في 20 ديسمبر/ كانون الأول، قام بنك اليابان بتوسيع نطاقه حول هدف عوائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات من بين سالب 0.25٪ و0.25٪ سابقًا، إلى ما بين 0.5٪ و0.5٪.

(النص الأصلي باللغة بالإنكليزية، صورة العنوان: رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الثاني من اليسار، خلال حملة مجلس الشيوخ في شينجوكو، بطوكيو، في 22 يونيو/ حزيران 2022 جيجي برس)