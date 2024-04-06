أهم أحداث شهر مارس 2024 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

ارتفاع مؤشر نيكّي إلى ما يزيد عن 40 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، وإنهاء بنك اليابان لسياسة أسعار الفائدة السلبية كانت من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر مارس/ آذار 2024.

1

أربعة أعضاء من فصيل آبي في الحزب الليبرالي الديمقراطي، بما في ذلك كبير أمناء مجلس الوزراء السابق ماتسونو هيروكازو، يمثلون أمام لجنة الأخلاقيات السياسية على خلفية فضيحة الرشاوي والعمولات داخل الحزب. وينفي الأربعة مسؤوليتهم وما إذا كان لهم أي صلة بالأنشطة المحاسبية للفصيل.

وفاة فنان المانغا الشهير تورياما أكيرا، المعروف بسلسلة مانغا ”دكتور سلامب“ و ”دراغون بول“ ذائعة الصيت عالميًا، إثر إصابته بورم دموي حاد تحت الجافية عن عمر يناهز 68 عامًا.



الصورة لتورياما أكيرا في عام 1982. وكان مؤلف المانغا معروفًا أيضًا بندرة ظهوره في وسائل الإعلام. (© جيجي برس)

3

في ماراثون طوكيو، فاز الكيني بنسون كيبروتو بسباق الرجال بزمن قدره 2:02:16، وفازت الإثيوبية سوتومي كيبيدي بسباق السيدات بزمن قدره 2:15:55.

4

مؤشر نيكّي في بورصة طوكيو يغلق عند 40,109.23 نقطة، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها على الإطلاق عند أكثر من 40,000 نقطة.

وفاة ممثلة الأداء الصوتي تاراكو، المعروفة بدورها كشخصية رئيسية في الأنمي الشهير ”تشيبي ماروكو تشان“، عن عمر يناهز 63 عامًا.

5

وزارة الداخلية والاتصالات تصدر توجيهات إدارية لشركة ”إل واي كوربوريشن“، مشغل تطبيق المراسلات ”لاين“، في أعقاب انتهاكات البيانات الشخصية. وتدعو فيها الشركة إلى التأكد من عدم وجود المزيد من هذه التسريبات، وعلى غير العادة، تطلب منها تعزيز رقابتها على شركة ”نافر“ الكورية الجنوبية وإعادة النظر في علاقتها معها.

7

لجنة التجارة العادلة اليابانية تحذر شركة نيسان بشأن تخفيضها غير القانوني للمدفوعات للمقاولين من الباطن.

10

فيلم ”الصبي ومالك الحزين“ للمخرج ميازاكي هاياؤ يحصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، كما فاز فيلم ”غودزيلا ناقص واحد“ للمخرج يامازاكي تاكاشي بجائزة أفضل مؤثرات بصرية.

انتخاب أكاني توموكو رئيسة للمحكمة الجنائية الدولية، لتصبح أول شخص ياباني يتولى هذا المنصب. وقالت انها سوف تخدم لمدة ثلاث سنوات.

13

صاروخ كايروس التابع لشركة ”سبيس وان“ الناشئة بمقرها في طوكيو ينفجر بعد وقت قصير من إطلاقه في بلدة كوشيموتو بمحافظة واكاياما.

14

المحكمة العليا في مدينة سابورو تقضي بأن الحظر المفروض على زواج المثليين في القانون المدني وقانون سجل الأسرة غير دستوري، وهو أول حكم من نوعه من قبل محكمة عليا.

15

شركتي نيسان وهوندا تبدأن محادثات بشأن التعاون في تطوير السيارات الكهربائية، بهدف تعزيز التواجد في سوق المركبات الكهربائية.

رينغو (اتحاد نقابات العمال الياباني) يصدر إحصائيات أولية بشأن مفاوضات رفع الأجور السنوية الـ ”شونتو“ التي تعقد خلال فصل الربيع والتي تظهر ارتفاعًا متوسطًا للأجور بنسبة 5.28%. وهذا أكثر من الزيادة البالغة 3.80% في عام 2023، وبذلك ترتفع فوق 5% للمرة الأولى منذ الزيادة البالغة 5.66% والتي كانت في عام 1991.

16

افتتاح الامتداد الجديد للقطار الطلقة ”هوكوريكو شينكانسن“ البالغ 125 كيلومترًا بين مدينة كانازاوا بمحافظة إيشيكاوا ومدينة تسوروغا بمحافظة فوكوي.

19

بنك اليابان يعلن في اجتماع السياسة النقدية نهاية سياسته لأسعار الفائدة السلبية، مشيراً إلى أن التضخم يبدو من المتوقع أن يظل حول 2٪.

الحكومة توافق على مشروع قانون لإنشاء نظام ”فحص الخلفية“ للوظائف التي تشمل الأطفال، مما يسمح لأصحاب العمل بمعرفة ما إذا كان المتقدمون لديهم سجل بارتكاب جرائم جنسية من عدمه.

21

فريق لوس أنجلوس دودجرز يعلن أن مترجم أوتاني شوهي، ميزوهارا إيبّي، قد تمت إقالته بسبب تورطه في المراهنات غير القانونية. وفي 25 مارس/ آذار، نفى أوتاني أي تورط له في أعمال المراهنات غير القانونية التي تمت إقالة مترجمه ميزوهارا على إثرها، مؤكدًا أنه لم يقم بأي رهانات أو إرسال أية أموال.



أوتاني شوهي (على اليسار) مع ميزوهارا إيبّي خلال ترجمته في أول مؤتمر صحفي لأوتاني بعد انضمامه إلى فريق دودجرز في ديسمبر/ كانون الأول عام 2023. (© رويترز)

22

شركة كوباياشي للمستحضرات الطبية تعلن سحب خمسة من منتجاتها الغذائية الصحية التي تحتوي على الـ ”بينيكوجي“ (أرز الخميرة الحمراء)، بسبب مشاكل صحية بين المستخدمين. وحتى 29 مارس/ آذار، يُعتقد أن المكملات الغذائية تسببت في وفاة خمسة أشخاص.

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يزوران ملاجئ الإخلاء في المنطقة المتضررة من زلزال شبه جزيرة نوتو في يناير/ كانون الثاني.



الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يتحدثان إلى الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في صالة للألعاب الرياضية في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا، في 22 مارس/ آذار. (© جيجي برس)

ساكاموتو كاؤري تفوز بلقب فردي السيدات في بطولة العالم للتزلج الفني على الجليد في مونتريال، لتصبح أول امرأة تفوز بثلاثة ألقاب متتالية منذ 56 عامًا.



ساكاموتو كاؤري تحتفل بلقبها الثالث على التوالي في مونتريال. (© رويترز)

24

تاكيروفوجي، المصنف رقم 17 في فئة ميغاشيرا، يفوز ببطولة السومو الكبرى الربيعية بتحقيقه لثلاثة عشر انتصارًا مقابل هزيمتين في أول ظهور له في المسابقة. وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها مصارع من قسم ماكونوؤتشي الأعلى ببطولته الأولى منذ 110 سنوات.

26

الحكومة تقرر السماح بتصدير طائراتها المقاتلة من الجيل التالي ، والتي سيتم تطويرها بالتعاون مع بريطانيا وإيطاليا. حيث يقوم مجلس الأمن القومي بمراجعة المبادئ الثلاثة المتعلقة بنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية والمبادئ التوجيهية لتنفيذها.

27

الين ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاما عند 151.97 مقابل الدولار في سوق الصرف الأجنبي في طوكيو.

28

فرقة ˮتاكارازوكا ريفيو“ المسرحية تقر بأن سوء استخدام السلطة من قبل أعضاء كبار في الشركة أدى إلى وفاة أحد فنانيها، وتقدم اعتذاراتها.

إغلاق إسطبل (مياغينو) لتدريب السومو، الذي يرأسه حامل لقب الـ يوكوزونا السابق ˮهاكوهو“، وذلك بعد أن اعتدى فيه أحد تلامذته على آخرٍ بالضرب. وقد تم نقل كلًا من مدرب الإسطبل والمصارعَين إلى إسطبل إيسيغاهاما.

29

شركة ˮجي آر سنترال“ تتخلى عن هدفها لعام 2027 بافتتاح خط قطارها الطلقة ˮتشوؤ شينكانسين“، وهو الخط المغناطيسي المعلق الذي يربط بين طوكيو وناغويا، بسبب المعارضة في محافظة شيزؤكا، والتي سيمر من خلالها الخط المزمع إنشاؤه. وتحدد هدفًا جديدًا في عام 2034 أو ما بعده.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: المخرج يامازاكي تاكاشي (على اليمين) ومخرجة المؤثرات البصرية شيبويا كيوكو يحملان تمثالي الأوسكار بعد فوز فيلم ˮغودزيلا ماينس وان“ بجائزة أفضل مؤثرات بصرية في 10 مارس/ آذار 2024. © مايك كوبولا/ غيتي إيماجز)