أهم أحداث شهر أكتوبر 2024 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، شهدت الساحة اليابانية أحداثًا بارزة أثارت اهتمام الرأي العام. فقد تكبّد الائتلاف الحاكم بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو خسارة أفقدتهما الأغلبية في مجلس النواب، مما يفتح الباب لتحديات سياسية جديدة في المشهد الياباني. وفي خطوة تاريخية تعكس التزام اليابان بالسلام، حصدت منظمة ”نيهون هيدانكيو“ جائزة نوبل للسلام تقديرًا لجهودها المستمرة في مناهضة الأسلحة النووية. نستعرض هنا أبرز ما حمله هذا الشهر من تطورات وأحداث قد ترسم مسارات جديدة لمستقبل البلاد.

1

انتخاب ”إيشيبا شيغيرو“ رئيساً جديداً للوزراء في اليابان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الديمقراطي التي عُقدت في سبتمبر/ أيلول الماضي. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، اختار أول أعضاء حكومته، حيث احتفظ بـ هاياشي يوشيماسا في منصب كبير أمناء مجلس الوزراء واختار إيوايا تاكيشي وزيراً للخارجية.



رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو، يتوسط الصورة التذكارية مع أعضاء حكومته الجديدة في القصر الإمبراطوري في طوكيو في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024. (© جيجي برس)

أوتاني شوهي لاعب فريق لوس أنجلوس دودجرز ينهي الموسم بأكبر عدد من الضربات الحاسمة ”هوم رانز“ بـ (54) ضربة، والنقاط المسجلة بالركض (130) نقطة في الدوري الوطني الأمريكي.

اندماج جامعتي طوكيو للتكنولوجيا وجامعة طوكيو الطبية وطب الأسنان الرائدتين لتشكيل معهد طوكيو للعلوم.

2

قذيفة أميركية من الحرب العالمية الثانية تنفجر في مطار ميازاكي، مخلفة حفرة بطول 7 أمتار في ممر الطائرات، ما أدى إلى إلغاء 78 رحلة جوية.



الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2024. (كلية الطيران المدني © جيجي برس)

3

إقالة ”شيراي توشيأكي“، رئيس شرطة محافظة كيوتو، من منصبه بعد أن قررت وكالة الشرطة الوطنية أن قوله ”سأقتلك“ لأحد مرؤوسيه يعد إساءة لاستخدام السلطة.

5

رئيس الوزراء إيشيبا يقوم بأول زيارة له لشبه جزيرة ”نوتو“ المتضررة من كارثة السيول بعد توليه منصبه، حيث زار مدينتي ”واجيما“ و ”سوزو“. كما قام زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني ”نودا يوشيهيكو“ بزيارة المنطقة.

6

رئيس الوزراء إيشيبا يعلن أن الحزب الليبرالي الديمقراطي لن يمنح تأييده الرسمي لبعض أعضاء الحزب الذين عاقبهم الحزب في إبريل/ نيسان الماضي. كما ذكر أن المشرعين الذين لم يسجلوا أموال جمع التبرعات في التقارير لن يُسمح لهم بالترشح في الدوائر الانتخابية ذات الحزب الواحد أو من خلال التمثيل النسبي.

8

البرلمان الياباني يقر قانوناً يقضي بدفع 15 مليون ين لضحايا التعقيم بموجب قانون حماية النسل السابق. وسيحصل أزواج الضحايا على 5 ملايين ين.

9

المدعون العامون يقررون عدم استئناف حكم البراءة الذي أصدرته محكمة محافظة شيزوؤكا في إعادة محاكمة هاكاماتا إيواو، الذي حُكم عليه بالإعدام لإتهامه في قتل أربعة أشخاص في عام 1966، مما يعني أن هذا الحكم نهائي. وهذه هي المرة الخامسة منذ الحرب العالمية الثانية التي تتم فيها تبرئة شخص محكوم عليه بالإعدام في إعادة المحاكمة.

حل مجلس النواب على أن تبدأ الحملات الانتخابية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول من أجل إجراء الانتخابات في 27 أكتوبر/ تشرين الأول. ويُعد هذا الحل هو الأسرع بعد الحرب العالمية الثانية في أعقاب تعيين رئيس جديد للوزراء، حيث تقرر الحل بعد ثمانية أيام فقط من بدء الإدارة الجديدة.

11

منظمة ”نيهون هيدانكيو“ (الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية) تحصل على جائزة نوبل للسلام ”لجهودها الرامية إلى تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية ولإثباتها من خلال شهادات الشهود أن الأسلحة النووية لا ينبغي أبدًا أن تُستخدم مرة أخرى“.



تاناكا تيرومي (الثاني من اليسار) من منظمة ”نيهون هيدانكيو“ يتحدث في مؤتمر صحفي في طوكيو في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد حصول المنظمة على جائزة نوبل للسلام. (© Nippon.com)

وكالة ”أوياما نوبويو“ تعلن أن الممثلة الصوتية التي أدت دور ”دورايمون“ في الأنمي الناجح لمدة 26 عامًا توفيت عن عمر يناهز 90 عامًا في 29 سبتمبر/ ايلول الماضي.

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وفاة مؤلفة كتب الأطفال ”ناكاغاوا ريكو“ عن عمر يناهز 89 عامًا. وقد كانت معروفة بسلسلتها عن الفأرين التوأم جوري وغورا.

15

بدء حملة الانتخابات لمجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1,344 مرشحًا على 465 مقعدًا، من بينهم 314 مرشحة، وهو رقم قياسي.

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هيئة تنظيم الطاقة النووية توافق على خطط شركة كانساي للطاقة الكهربائية لمواصلة تشغيل محطة تاكاهاما للطاقة النووية في محافظة فوكوي والتي تعد أقدم محطة نووية في اليابان، حيث ستصبح قيد الاستخدام لمدة 50 عامًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتغطي خطط التشغيل لمدة عقد آخر مجالات بما في ذلك عمليات التفتيش وإدارة المحطة.

17

وفاة الممثل ”نيشيدا توشيوكي“، المعروف بظهوره في المسلسل الياباني الشهير ”تسوريباكا نيشّي“ (مذكرات صياد مجنون)، عن عمر يناهز 76 عاما.

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القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عامًا لإلقائه زجاجات حارقة على مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي في طوكيو وارتطام سيارته بالسياج خارج مكتب رئيس الوزراء.

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الإمبراطورة الأم ”إميريتا ميتشيكو“ تبلغ عامها التسعين.

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تسودا تاكايوشي، رئيس شرطة محافظة شيزوؤكا، يزور منزل هاكاماتا إيواو في مدينة هاماماتسو للاعتذار له بشكل مباشر بعد أن ثبتت براءة هاكاماتا من تهمة القتل في إعادة محاكمتة.



رئيس شرطة محافظة شيزوؤكا تسودا تاكايوشي (على اليسار) يعتذر إلى هاكاماتا إيواو (الجالس في المنتصف)، وهو مع أخته هيديكو (على اليمين) في مدينة هاماماتسو في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. (© جيجي برس)

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صحيفة الحزب الشيوعي الياباني ”شيمبون أكاهاتا“ تفيد بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي قدم مدفوعات بقيمة 20 مليون ين لكل فرع من فروع الحزب التي تضم مرشحين متورطين في فضيحة الرشاوى، ممن سحب منهم الحزب دعمه الرسمي. وقد نفي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي ”مورياما هيروشي“ أن يكون الهدف من هذه الأموال هو دعم المرشحين، موضحًا أنها كانت لتعزيز القوة المحلية.

شركة ”طوكيو ميترو“ تعلن عن أول ظهور لها في سوق الأوراق المالية في قسم برايم ببورصة طوكيو. وافتتحت عند 1,630 ين، أو 35,8% فوق سعر الطرح الأولي البالغ 1,200 ين، وارتفعت قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون ين بحلول نهاية أول يوم تداول.

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محكمة دائرة طوكيو تقرر بدء إجراءات الإفلاس لشركة ”فوناي“ المصنعة لمعدات الصوت والفيديو. وذلك بعد أن قدم أحد مديري الشركة طلب إفلاس شبه رسمي إلى المحكمة.

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في انتخابات مجلس النواب، فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 191 مقعدًا وحزب كوميتو بـ 24 مقعدًا، ليصبح إجمالي مقاعد الائتلاف 215 مقعدًا، وهو ما يقل عن العدد المطلوب لتحقيق الأغلبية وهو 233 مقعدًا. وحقق الحزب الديمقراطي الياباني مكاسب كبيرة، حيث ارتفع إجمالي مقاعده بمقدار 50 مقعدًا ليصل إلى 148 مقعدًا.

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شركة أوليمبوس تعلن عن استقالة ستيفان كوفمان، رئيسها التنفيذي، بعد تقارير عن شرائه عقاقير غير مشروعة.

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شركة توهوكو للكهرباء تعيد تشغيل المفاعل الثاني في محطة أوناغاوا للطاقة النووية في محافظة مياجي، بعد 13 عامًا من إغلاقها في أعقاب زلزال شرق اليابان الكبير في مارس/ آذار 2011 وكارثة محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية. وهي أول محطة في شرق اليابان يتم إعادة تشغيلها بعد كارثة عام 2011.

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وزارة الدفاع اليابانية تعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وسقط في بحر اليابان، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، على بعد نحو 200 كيلومتر غرب جزيرة أوكوشيري في هوكايدو.

محبي البيسبول في اليابان كانوا على موعد مع انتصار فريق لوس أنجلوس دودجرز على فريق نيويورك يانكيز في المباراة الخامسة من السلسلة العالمية (التي أقيمت في 30 أكتوبر/ تشرين الأول في نيويورك) ليتوج بذلك بلقب البطولة. وقد انضم ضارب الكرات أوتاني شوهي والرامي ياماموتو يوشينوبو إلى قائمة اللاعبين المولودين في اليابان الذين شاركوا في سلسلة بطولة الدوري الرئيسي الأمريكي.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: رئيس الوزراء إيشيبا شيجيرو (على اليسار) والأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي مورياما هيروشي أمام لوحة تُظهر المرشحين الفائزين في الانتخابات في مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي في طوكيو في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. © تاكاشي أوياما/بول/وكالة فرانس برس)