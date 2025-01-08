أهم أحداث شهر ديسمبر 2024 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

شهد شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 في اليابان أحداثًا بارزة استحوذت على اهتمام محلي ودولي. من بين هذه الأحداث، كان منح منظمة نيهون هيدانكيو، التي تمثل الناجين من القصف الذري، جائزة نوبل للسلام تقديرًا لجهودها الطويلة في الدعوة لنزع السلاح النووي وتحقيق السلام العالمي. وفي الساحة الاقتصادية، برزت أنباء بدء المناقشات حول الاندماج بين شركتي هوندا ونيسان، مما أثار توقعات بتحولات كبرى في صناعة السيارات اليابانية، مع إمكانية خلق كيان قوي يعزز من قدرة اليابان التنافسية على الساحة العالمية.

1

انتخاب حاكم أوساكا يوشيمورا هيروفومي رئيسًا لحزب ”نيبون إيشين نو كاي“. وقد عين يوشيمورا وزير الخارجية السابق مائيهارا سيجي رئيسًا مشاركًا للحزب.

2

الحكومة تتوقف عن إصدار بطاقات التأمين الصحي الوطني كمرحلة في التحول إلى استخدام بطاقات ”ماي نمبر“ كهوية لتلقي الرعاية الصحية. وسيتم إصدار شهادات للأشخاص الذين لا يحملون بطاقة ”ماي نمبر“ لاستخدامها بدلاً من البطاقات المعترف بها رسميًا.

3

لجنة مصايد الأسماك في غرب ووسط المحيط الهادئ توافق على زيادة حصة صيد سمك التونة الذي يزن 30 كيلوغرامًا أو أكثر لعام 2025 بنسبة 50٪ وحصة التونة الأصغر وزنًا بنسبة 10٪.

4

منظمة اليونسكو في اجتماع لجنتها في باراغواي، تضيف ”المعرفة والمهارات التقليدية لصنع الساكي المُستخدم فيه فطر كوجي في اليابان“ إلى قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

6

وفاة الممثلة والمغنية ناكاياما ميهو عن عمر يناهز 54 عامًا.



ناكاياما ميهو في مارس/ آذار 2014. (© جيجي برس)

7

إعادة تشغيل المفاعل الثاني في محطة شيمانى للطاقة النووية في مدينة ماتسوي بعد توقف دام 13 عامًا تقريبًا منذ يناير/ كانون الثاني 2012، في أعقاب زلزال شرق اليابان الكبير في 2011. وبذلك تكون ثاني محطة تعمل بمفاعلات الماء المغلي كما في تصميم مفاعلات فوكوشيما دايئتشي التي تستأنف تشغيلها بعد كارثة عام 2011.

8

فريق ”فيسيل كوبي“ يفوز على فريق ”شونان بيلمار“ بنتيجة 3-0 ليضمن لقب دوري الدرجة الأولى الياباني لكرة القدم للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى لقبي الدوري وكأس الإمبراطور.

10

منظمة نيهون هيدانكيو (الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية) تحصل على جائزة نوبل للسلام في حفل توزيع الجوائز في أوسلو.



رئيس لجنة نوبل يورغن واتني فريدنيس (على اليسار) مع أعضاء منظمة نيهون هيدانكيو (من اليسار) تاناكا تيرومي، وتاناكا شيغميتسو، وميماكي توشيوكي في حفل توزيع جائزة السلام في أوسلو في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024. (© رويترز)

12

مؤسسة اختبار القدرات في الكانجي في اليابان تعلن أن مقطع الكانجي 金 الذي ينطق (كين أو كانيه، وتعني ”الذهب“ أو ”المال“) قد تم اختياره من قبل الناخبين باعتباره كانجي عام 2024.



موري سيهان، كبير كهنة معبد ”كيوميزو ديرا“، يكتب مقطع الكانجي 金، كانجي عام 2024، في كيوتو في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2024. (© جيجي برس)

13

محكمة فوكوكا العليا تقضي بعدم دستورية القوانين التي تحظر زواج المثليين استناداً إلى المادة 13 من الدستور، التي تضمن الحق في ”السعي إلى السعادة“. وهي المحكمة العليا الثالثة التي تحكم بعدم دستورية الحظر، بعد محكمتي سابورو وطوكيو.

14

طالبتان في المرحلة الإعدادية تعرضتا للطعن في مطعم ماكدونالدز في مدينة كيتاكيوشو، وتوفيت إحداهما لاحقًا متأثرة بجراحها. وقد اعتقلت شرطة محافظة فوكوكا رجلاً للاشتباه في محاولته القتل في 19 ديسمبر/ كانون الأول.

وزير الدفاع ”ناكاتاني غين“ يعلن أن بعضًا من مشاة البحرية الأمريكية المتمركزين في محافظة أوكيناوا بدأوا في الانتقال إلى إقليم غوام الأمريكي. ويقوم حوالي 100 عضو من أصل 4,000 مخطط لهم بالانتقال بناءً على اتفاقية عام 2005 بين اليابان والولايات المتحدة.

16

رئيس مجلس إدارة بنك ”إم يو إف جي“ والرئيس التنفيذي ”هانزاوا جونئيتشي“ يعتذر عن الواقعة التي قام فيه موظف في البنك بسرقة أصول العملاء بقيمة تزيد عن مليار ين من صناديق الأمانات.

17

إزالة عبارة ”ستعمل اليابان على تقليل اعتمادها على الطاقة النووية“، والتي أضيفت في البداية بعد زلزال شرق اليابان الكبير في عام 2011 والحادث النووي في محطة فوكوشيما دايئتشي، من أحدث خطة للطاقة الاستراتيجية التي نشرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

19

وفاة واتانابي تسونيو، رئيس شركة يوميؤري شيمبون القابضة، عن عمر يناهز الـ 98 عامًا بسبب الالتهاب الرئوي. وكان أيضًا مالك فريق يوميؤري جاينتس للبيسبول.

20

الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو يعلن أن حد الإعفاء من ضريبة الدخل سيرتفع من 1,03 مليون ين إلى 1,23 مليون ين. وستستمر المناقشات بشأن رفعه إلى 1,78 مليون ين، وهو الرقم الذي يطالب به حزب الشعب الديمقراطي المعارض.

21

”كاغياما يومى“ يفوز ببطولة اليابان للتزلج الفني للرجال للمرة الأولى. وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول، فازت ساكاموتو كاؤري ببطولة السيدات للمرة الرابعة على التوالي، والخامسة بشكل عام,



ساكاموتو كاؤري تؤدي عرضها في بطولة اليابان للتزلج الفني في مدينة كادوما بأوساكا، في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024. (© جيجي برس)

23

شركتي هوندا ونيسان تبدأن مناقشات بشأن دمج عملياتهما وتخططان لإنشاء شركة قابضة مشتركة في عام 2026. وباعتبارها المساهم الرئيسي في شركة ميتسوبيشي موتورز، تدرس نيسان إدراجها في محادثات الاندماج. وإذا اندمجت الشركات الثلاث، فستشكل ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

24

إقرار تغييرات تشريعية بشأن التمويل السياسي في البرلمان، بما في ذلك إلغاء ”أموال النشاط السياسي“ التي يتم تلقيها من الأحزاب، والتي يمكن للسياسيين استخدامها دون الكشف عن الغرض منها. وقد تم تأجيل القرار بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء التبرعات من الشركات والهيئات الأخرى حتى نهاية مارس/ آذار 2025.

25

وزير الخارجية الياباني إيوايا تاكيشي يلتقي نظيره الصيني وانغ يي في بكين. وقد حث إيوايا على استئناف الواردات الصينية من المنتجات البحرية اليابانية في أقرب وقت ممكن.

27

الحكومة توافق على ميزانية قياسية قدرها 115,5 تريليون ين للعام المالي 2025، مع زيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع وخدمة الدين الوطني.

30

مؤشر نيكي يغلق العام عند 39,894.54 نقطة، بارتفاع قدره 6,430.37 نقطة أو 19,2% على أساس سنوي. وهذه هي المرة الأولى التي ينهي فيها المؤشر العام عند مستوى قياسي جديد منذ أن بلغ 38,915.87 نقطة في عام 1989، خلال فترة الفقاعة الاقتصادية اليابانية.

(النص االأصلي نُشر باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: تاناكا تيرومي من منظمة نيهون هيدانكيو يلقي كلمة في حفل توزيع جائزة نوبل للسلام في أوسلو في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024. © جيجي برس)