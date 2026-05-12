أهم أحداث شهر أبريل 2026 في اليابان

أحداث الشهر

أخبار اليابان

تضمنت أبرز الأخبار في اليابان خلال أبريل/نيسان 2026 وقوع زلزال قوي قبالة سواحل محافظة أوموري، إلى جانب قرار رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الهجومية، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل البلاد وخارجها.

استمرار الغموض بشأن إيران

1

الحكومة اليابانية تدخل نظام غرامات جديد على مخالفات المرور لراكبي الدراجات الهوائية ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر.

المنتخب الياباني لكرة القدم للرجال يهزم منتخب إنجلترا بنتيجة 1-0 في مباراة ودية. هذا أول انتصار له على إنجلترا في إجمالي أربع مباريات على مر السنين.

رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طوكيو. ناقش الزعيمان الصراع الدائر بين القوات الأمريكية الإسرائيلية وإيران، واتفقا على التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك تنويع سلاسل التوريد للمعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية.

3

سفينة تابعة لشركة ميتسوي أو.إس.كي نعبر مضيق هرمز، الذي فرضت عليه إيران حصارًا فعليًا. هذه أول سفينة يابانية الارتباط تعبر المضيق منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

6

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو والأميرة أيكو يزورون مدينة فوتابا في فوكوشيما، إحدى البلديات التي تقع فيها محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية، بعد مرور نحو 15 عامًا على زلزال شرق اليابان الكبير في 11 مارس/ آذار 2011.



من اليسار: الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو والأميرة أيكو يضعون الزهور في متحف ذكرى زلزال شرق اليابان الكبير والكارثة النووية في فوتابا بفوكوشيما في 6 أبريل 2026. (© جيجي برس)

7

البرلمان الياباني يقر ميزانية قياسية بقيمة 122.3 تريليون ين للسنة المالية 2026. هذه هي المرة الأولى منذ 11 عامًا التي تُقر فيها الميزانية في أبريل/ نيسان، بعد بداية السنة المالية.

مصرع 3 عمال وفقد آخر بعد انهيار سقالة ارتفاعها 40 مترًا في مصنع جي.إف.إي ستيل في شرق اليابان بكاواساكي بمحافظة كاناغاوا. سقط وزن مضاد يبلغ 400 طن أثناء عملية تفكيك رافعة وضرب السقالة.

8

أجرت رئيسة الوزراء تاكايتشي تجري اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ودعته إلى ضمان الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز.

9

في الاجتماع الأول للجنة مجلس النواب للدستور منذ فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الكبير في الانتخابات في فبراير/ شباط، دعا الائتلاف الحاكم إلى تشكيل لجنة لصياغة تعديلات دستورية، ومراجعة المادة 9 الخاصة بنبذ الحرب.

نهاية عرض فيلم «قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية»، الذي صدر في يوليو/ تموز 2025 في دور السينما. وفقًا لشركتي أنيبليكس وتوهو، بلغ إجمالي إيراداته العالمية 117.9 مليار ين؛ وهو أول فيلم ياباني يتجاوز 100 مليار ين عالميًا. وفي اليابان، حقق 40.2 مليار ين، محتلًا المركز الثاني في قائمة الأعلى إيرادًا على الإطلاق خلف فيلم «قاتل الشياطين: قطار موغن» الذي حقق 40.7 مليار ين عام 2020.

11

وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تعلن تقديم مساعدة إضافية تصل إلى 631.5 مليار ين لشركة الرقائق الإلكترونية رابيدوس. وصل إجمالي الدعم الحكومي للشركة حتى الآن إلى أكثر من 2.3 تريليون ين.

12

في المؤتمر السنوي لحزب الليبرالي الديمقراطي في طوكيو، قالت رئيسة الوزراء تاكايتشي إنها تأمل في وجود أفق واضح لاقتراح تعديل دستوري بحلول المؤتمر القادم.

13

عمدة أوغاساوارا شيبويا ماساكي يبدي في طوكيو موافقته على إجراء مسح على جزيرة مينامي توريشيما في المحيط الهادئ، كجزء من عملية اختيار موقع نهائي للتخلص من النفايات الإشعاعية عالية المستوى من محطات الطاقة النووية، مؤكدًا أن القرار يعود للحكومة المركزية.

14

مكتب مجلس الوزراء يعلن أنه في عام 2025، من بين حالات الوفيات التي لم يُكتشف فيها الجثمان لفترة طويلة في اليابان، بقيت الجثث في 22,222 حالة (حوالي 30% من الإجمالي) غير مكتشفة لأكثر من أسبوع. ومن بين هذه الحالات كان 17,620 (حوالي 80%) من الرجال.

16

شرطة محافظة كيوتو تعتقل رجلاً بشبهة التخلص من جثة ابنه البالغ 11 عامًا في منطقة جبلية في نانتان داخل المحافظة. اعترف بالتهم المتعلقة بالطفل الذي فُقد في مارس/ آذار.

المفاعل رقم 6 في محطة كاشيوازاكي كاريوا النووية التابعة لشركة طوكيو إلكتريك باور يستأنف عملياته التجارية لأول مرة منذ 14 عامًا. إنه أول مفاعل للشركة يستأنف العمل بعد إغلاقه عقب حادث محطة فوكوشيما داييتشي النووية عام 2011.

إقامة مراسم تأبين في مختلف أنحاء محافظة كوماموتو بعد مرور 10 سنوات على الزلازل الكبرى التي أودت بحياة 278 شخصًا.

17

المتزلجة ميورا ريكو وشريكها في المنافسة كيهيرا ريوإيتشي، اللذين فازا بميدالية ذهبية في منافسات الزوجي في التزلج على الجليد في أولمبياد ميلانو كورتينا الشتوية 2026 يعلنان اعتزامهما الاعتزال.

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تعتمد رسميًا مصطلح «كوكوشوبي» (يوم الحر الشديد تقريبًا) لوصف الأيام التي تصل فيها درجة الحرارة القصوى إلى 40 درجة مئوية أو أعلى.

20

وقوع زلزال بلغت قوته 7.7 درجة قبالة شمال هونشو، مما تسبب في هزات بلغت شدتها 5 عليا على مقياس شدة الزلازل الياباني في محافظة أوموري. أعلنت وكالة الأرصاد الجوية ومكتب مجلس الوزراء تحذيرًا بأن خطر حدوث زلزال كبير في المنطقة المحيطة قد ازداد.

21

عدلت رئيسة الوزراء تاكايتشي الإرشادات التشغيلية لمبادئ الثلاثة المتعلقة بنقل معدات الدفاع، والتي تنظم تصدير الأسلحة. أزالت القواعد التي تحدد أن معدات الدفاع يجب أن تكون ضمن إحدى الفئات الخمس المحددة (الإنقاذ والنقل والتحذير والمراقبة وكاسحات الألغام)، مما رفع الحظر عن تصدير الأسلحة الفتاكة.

22

اندلاع حرائق غابات كبيرة في أوتسوتشي بمحافظة إيواته.



مروحية ترش الماء لمكافحة الحريق في أوتسوتشي في 26 أبريل/ نيسان. (© رويترز)

23

مؤشر نيكي يتجاوز حاجز الـ60 ألف نقطة نقطة لأول مرة منذ بدء التسجيل عام 1950، محققًا أعلى مستوى داخل اليوم عند 60,013 نقطة. جاء ذلك بعد مرور ستة أشهر فقط على تجاوزه حاجز الـ50 ألف نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

24

وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تعلن إطلاق كميات إضافية من النفط من الاحتياطيات اعتبارًا من 1 مايو/ أيار، وسط استمرار الغموض في مضيق هرمز. سيتم إطلاق 36 مليون برميل، تعادل حوالي 20 يومًا من الاستهلاك.

25

حوالي 120 رياضيًا يابانيًا شاركوا في أولمبياد وبارالمبياد ميلانو كورتينا الشتوية ينظمون عرضًا في وسط طوكيو.



الرياضيون يلتقطون صورة جماعية خلال العرض في طوكيو في 25 أبريل 2026. (© كيودو)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: المتزلجان على الجليد ميورا ريكو وكيهيرا ريوإيتشي في مؤتمر صحفي يوم 28 أبريل/ نيسان بعد إعلان اعتزالهما في وقت سابق من الشهر. © جيجي برس)