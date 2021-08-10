رفع الأثقال.. أرقام قياسية في أولمبياد طوكيو 2020 رغم فضائح المنشطات

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) – شهدت منافسات رفع الأثقال في أولمبياد طوكيو سلسلة من الأرقام القياسية، منها أول مشاركة لرباعة عابرة جنسيًا، وأول ذهبية للفلبين على الإطلاق. ولكن فضائح المنشطات الأخيرة ألقت بظلالها القاتمة على المشهد قبل الأولمبياد القادمة، باريس 2024.

دخلت الرباعة النيوزيلندية لوريل هوبارد التاريخ يوم الإثنين الماضي، عندما أصبحت أول رياضية عابرة جنسيًا تتنافس في دورة الألعاب الأولمبية في فئة جنس مختلفة عن تلك التي انتمت إليها عند الولادة. بينما أحرزت الفلبينية هيديلين دياز أول ذهبية أولمبية على الإطلاق لبلادها.

كما حصدت الصين أكبر عدد من الميداليات في غياب الرباعين الأقوياء من كوريا الشمالية.

لكن الرياضة شهدت تعثرًا مؤخرًا بسبب فضائح المنشطات. وألقى مسؤول في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال(IWF) الشهر الماضي بظلال من الشك على مستقبل اللعبة في المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يوم الجمعة إن على الهيئة القائمة على رياضة رفع الأثقال تحسين حوكمتها على الأمر.

وقال باخ في إشارة إلى أولمبياد طوكيو ”لست لدي معلومات في الوقت الحالي عن أي حالة تعاطي المنشطات شاركت في المنافسات أو أي استبعاد للاعبين بسبب ذلك. وينطبق هذا على رفع الأثقال“.

”لكن فيما يتعلق برفع الأثقال، هناك أكثر من مجرد تعاطي المنشطات. فيما يتعلق بالحوكمة الجيدة، أعتقد أننا ما زلنا بحاجة إلى رؤية تغيير الثقافة في هذا الاتحاد الدولي.“

وفي يونيو/ حزيران، وجهت الاتهامات لكل من الرئيس السابق للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، المجري تاماس أجان، وكذلك النائب الحالي لرئيس الاتحاد نيكو فلاد، بـ ”التواطؤ والتلاعب بنتائج المنافسات“.

كما وجهت إلى رئيس الاتحاد الأوروبي، التركي حسن عكوس، تهمة ”التلاعب بنتائج المنافسات“.

واستقال أجان بعد 20 عامًا من رئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال العام الماضي، بهدف السماح بإجراء تحقيق من قبل أستاذ القانون ريتشارد ماكلارين في البداية، ولكن أسفرت التحقيقات عن اكتشاف التستر على جرائم المنشطات وتزوير الانتخابات واختفاء ملايين الدولارات. بينما نفى أجان من جانبه، ارتكاب أي مخالفة.

كما جرى منع رومانيا، التي يقود فلاد هيئتها الإدارية لرفع الأثقال، بالإضافة إلى كل من تايلاند وماليزيا، من المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب قضايا المنشطات التي لم يتم حلها بين الرياضيين من الرباعين.

وبينما أدرجت رياضة رفع الأثقال في برنامج ألعاب أولمبياد باريس القادمة، قد يتم إلغاء هذا القرار اعتمادًا على عدد من العوامل مثل الحوكمة وتعاطي المنشطات، بحسب تصريح سام كوفا المسؤول في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال لرويترز في يوليو/ تموز الماضي.

تعهد الرباعون بالعودة للمشاركة في الأولمبياد القادمة

قال الرباع الجورجي القوي لاشا تالاخادزه، الذي حطم الرقم القياسي العالمي الخاص به، ”لطالما كانت رياضة رفع الأثقال إحدى الرياضات المدرجة في الأولمبياد لسنوات طويلة. وبدون رفع الأثقال، لن تكون هناك ألعاب أولمبية“.

(تقرير جونكو فوجيتا. تقرير إضافي بقلم كارولوس غروهمان. تحرير آنا نيكولاسي دا كوستا. النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



أولمبياد طوكيو 2020، منافسات رفع الأثقال للسيدات +87 كغم، المجموعة أ، منتدى طوكيو الدولي، طوكيو، اليابان، 2 أغسطس/ آب 2021. لوريل هوبارد من نيوزيلندا. تصوير: كريس غرايثن، رويترز.



أولمبياد طوكيو 2020، منافسات رفع الأثقال، 55 كغم سيدات، حفل تسليم الميداليات، منتدى طوكيو الدولي، طوكيو، اليابان، 26 يوليو/ تموز 2021. فرحة الفلبينية صاحبة الميدالية الذهبية هيديلين دياز. تصوير: إدغارد غاريدو، رويترز.



أولمبياد طوكيو 2020، منافسات رفع الأثقال، رجال + 109 كغم، المجموعة أ، منتدى طوكيو الدولي، طوكيو، اليابان، 4 أغسطس/ آب 2021. لاشا تالاخادزه من جورجيا. تصوير: إدغارد غاريدو، رويترز.



أولمبياد طوكيو 2020، منافسات رفع الأثقال، 81 كغم رجال، المجموعة أ، منتدى طوكيو الدولي، طوكيو، اليابان، 31 يوليو/ تموز 2021. الرباع الصيني شياوجون ليو أثناء المنافسات. تصوير: إدغارد غاريدو، رويترز.