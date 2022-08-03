【日本百大城堡®】福岛县 会津若松城

日本的城堡

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修建在东北战略要冲的会津若松城又名“鹤城”，知名战国武将轮番担任城主驻守在此。戊辰战争中，这里是旧幕府军的据点，因在长达约1个月的激烈攻防战中屹立不倒而闻名于世。

福岛县会津若松城

在戊辰战争攻防战中坚守1个月之久的红瓦名城

据传，室町时代武将苇名直盛修建的黑川城是会津若松城的前身。因地处东北地域的战略要冲，战国时代的著名武将都曾攻打过这座城堡。1590年蒲生氏乡入主黑川城，开始了大规模的改建，1593年完成了7层高的天守，将地名从黑川改为若松。此后经历了上杉氏的时代，1627年，加藤嘉明成为藩主后，将天守改建为5层，增建了西出丸和北出丸等城郭，便有了现在的模样。1643年，德川幕府第3代将军家光之弟保科正之成为会津藩主后，会津与德川家日益密切，戊辰战争中这里被视为旧幕府军的主要势力范围，受到了新政府军的猛烈攻击。攻城战长达1个月左右，这座城堡因抵挡住了新政府军猛烈的炮火而成为闻名天下的名城，只可惜1874年所有建筑全被拆除。

1965年，在会津若松市民的强烈要求下，城堡得以重建。1990年，与天守相连的塔楼“干饭橹”和“南走长屋”利用江户时代的工艺技术进行了复原。2011年天守的瓦片换成了幕末时代同款的“红瓦”，恢复了当年的风貌。日本城堡中以红瓦覆盖的只有会津若松城一处。天守内改成了博物馆，陈列着会津历史的相关资料。

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标题图片：会津若松城（PIXTA）

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