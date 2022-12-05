【日本百大城堡®】东京都 江户城

日本的城堡

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江户城是日本最大的城堡，是德川家康修建的幕府大本营。城下町江户也获得长足发展，为现代日本的首都东京的繁荣奠定了基础。曾经的江户城现在成了皇居。

东京都江户城

修建时间 ：1457年、1607年

：1457年、1607年 初代城主： 太田道灌、德川家康

太田道灌、德川家康 主要景点 ：二重桥、伏见橹、樱田巽橹、富士见橹、樱田门、大手门等

：二重桥、伏见橹、樱田巽橹、富士见橹、樱田门、大手门等 费用 ：免费（参观皇居需要提前预约）

：免费（参观皇居需要提前预约） 地址： 东京都千代田区千代田

东京都千代田区千代田 官网： 一般财团法人国民公园协会皇居外苑

德川家康修建的日本最大的城堡

最早修建江户城的是上杉氏的家臣太田道灌，1590年德川家康成为城主后，城堡的面貌发生了翻天覆地的变化。

小田原的北条氏灭亡后，原来的领地关东地区被家康继承。作为幕府的大本营，家康穷尽当时的筑城技术，动工修建一座巨大的城堡。竣工后的江户城天守比大阪城和名古屋城还大，据传是当时第一大城堡，但17世纪历经三次大火后被烧毁，之后并未重建。

江户城由诸多建筑物构成，有将军办公和生活的场所“本丸”“二之丸”和“三之丸”，还有将军继承人生活的“西之丸”“北之丸”等。城堡的主要部分如今成了皇居和皇居外苑，武道馆所在的北之丸公园也包含在其中。当时的建筑很多都失传了，向今人展示江户时代风采的田安门、清水门、樱田门被指定为国家重要文化遗产，此外曾经的19个橹（箭楼）中，伏见橹、樱田巽橹、富士见橹3个箭楼现在还可以参观。

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标题图片：二重桥和伏见橹（PIXTA）

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