【日本百大城堡®】东京都 江户城
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江户城是日本最大的城堡，是德川家康修建的幕府大本营。城下町江户也获得长足发展，为现代日本的首都东京的繁荣奠定了基础。曾经的江户城现在成了皇居。
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东京都江户城
- 修建时间：1457年、1607年
- 初代城主：太田道灌、德川家康
- 主要景点：二重桥、伏见橹、樱田巽橹、富士见橹、樱田门、大手门等
- 费用：免费（参观皇居需要提前预约）
- 地址：东京都千代田区千代田
- 官网：一般财团法人国民公园协会皇居外苑
德川家康修建的日本最大的城堡
最早修建江户城的是上杉氏的家臣太田道灌，1590年德川家康成为城主后，城堡的面貌发生了翻天覆地的变化。
小田原的北条氏灭亡后，原来的领地关东地区被家康继承。作为幕府的大本营，家康穷尽当时的筑城技术，动工修建一座巨大的城堡。竣工后的江户城天守比大阪城和名古屋城还大，据传是当时第一大城堡，但17世纪历经三次大火后被烧毁，之后并未重建。
江户城由诸多建筑物构成，有将军办公和生活的场所“本丸”“二之丸”和“三之丸”，还有将军继承人生活的“西之丸”“北之丸”等。城堡的主要部分如今成了皇居和皇居外苑，武道馆所在的北之丸公园也包含在其中。当时的建筑很多都失传了，向今人展示江户时代风采的田安门、清水门、樱田门被指定为国家重要文化遗产，此外曾经的19个橹（箭楼）中，伏见橹、樱田巽橹、富士见橹3个箭楼现在还可以参观。
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标题图片：二重桥和伏见橹（PIXTA）
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