春日局一手组建“大奥”，为幕府第三代将军德川家光传承血脉

如果提到“大奥”，不知道您的脑海中会浮现出怎样的情景。或许有很多人会联想到历史剧中所描绘的那些情景吧。比如，大奥是德川幕府将军的后宫，是嫉妒成性的女人之间的战场。当然，电视剧的情节存在一定程度的夸张和改编。不过，当我们揭开这层神秘的面纱，便会发现原来大奥里发生的那些故事比电视剧的情节更加丰富多彩且充满了爱恨情仇。在德川幕府约250年的统治下，大奥里曾经上演了一些不为人知的内幕故事。

始于德川秀忠时代的“奥”里当初并没有侧室

大奥正式登上历史舞台是在德川幕府第二代将军德川秀忠的时代。当时，大奥被叫做“奥方”。到了第四代将军德川家纲时代，才开始使用“大奥”这一称呼。

在日语中，“奥方”意味着“宅邸的后院”“进行家政的场所或人”，原本是指在城堡或大名宅邸的后院开展家政工作的地方或人。通俗易懂地讲，奥方就是“奥样（妻子）的居所”。

庆长10年（1605年），德川幕府第一代将军德川家康将征夷大将军的名号传给儿子秀忠。翌年，德川家康开始了对江户城的大规模扩建。

当时，江户城分为将军办理政务的“表”（办公地点）和将军家眷居住的“奥”（住所）。这可以说是大奥的原型。此外，城中还有将军的私人空间“中奥”。

奥方在成立初期，其管理者是德川秀忠的正室阿江。浅井长政和织田信长的妹妹阿市生了三个女儿，阿江是最小的女儿。

文禄4年（1595年），阿江改嫁德川秀忠（这是阿江第三次出嫁）。庆长9年（1604年），阿江生下了长子竹千代（后来的第三代将军德川家光）。庆长11年（1606年），她又诞下了次子国松（后来的德川忠长）。

虽然在表面上，德川秀忠身边只有正室阿江，并没有其他侧室，但实际上，他有一个秘密出生的私生子。这个私生子就是后来的会津藩首任藩主保科正之，并且成了德川家光的辅臣。这件事暂且按下不表，还是回来说大奥吧。既然德川秀忠将私生子隐藏起来，那就说明当时的奥方中并没有侧室。

此时，出现了一名女性。她就是竹千代的乳母阿福，也就是后来的春日局。

一个充满传奇色彩的女人——阿福

关于阿福（请参考标题图片）作为乳母来到江户之前的经历，如今仍众说纷纭，莫衷一是。

可以确定的是，阿福是明智光秀的重臣斋藤利三的女儿。明智光秀在与羽柴秀吉的战斗“山崎之战”（天正10年，1582年）中败北，斋藤利三也因此惨遭斩首。之后，沦为逆臣之子的阿福四处流浪，好不容易结婚成家，丈夫又成了失去家主的流浪武士。可以说，她的前半生充满了惊涛骇浪。

庆长9年，阿福被德川家康选中，成为竹千代的乳母。她的命运就此产生巨变。而关于她的传说也是从这个时候出现了各种分歧。

关于阿福成为乳母的整个经过，目前尚无定论。有人说，她是公开应聘入了德川家康的法眼；也有人说，她是被幕府推荐的；还有人说，她原本是一名跟德川家康有染的下人。

不管如何，在德川家康眼里，阿福应该是一名世间少有的女子。她不仅符合“拥有京都居住经历”“具有一定教养水准”等乳母聘用条件，并且兼具坚强、柔韧和刚烈的品性。

有传言称，当幕府内部对竹千代和国松谁更适合成为下一任将军出现意见分歧时，阿福直接向德川家康进言，表示“应该遵从长幼有序（长子才是正统的继承者）的传统”。这起到了一锤定音的作用。当然，现在我们认为这其实只是江户时代的人创造的一则轶闻趣事。

虽然有人表示，比起竹千代，德川秀忠和阿江更溺爱国松，想立次子为下一任将军，从而和阿福产生了意见对立。不过，这个传言也缺乏可信性。许多研究学者认为，尽管《落穗集》等书中记载了这一故事，但并没有证据可以证实其真实性。

不过，换个角度想，这种逸闻之所以能够被当作真人真事传播开来，正是因为阿福这位女性本身就是一位重要的历史人物。

一心想帮将军延续血脉

那么，我们凭什么说阿福是一位重要的历史人物呢？

这不仅仅源于将军子嗣的乳母这一身份，也因为她是江户幕府初期一位优秀的政治家，且创立了与“奥”相关的制度。

元和4年（1618年），幕府制定了奥的相关法规。如今，我们所了解的一些关于大奥的规章制度——诸如，“男子禁入”“傍晚六点以后禁止出入”等——都可以追溯至这一时期。

元和4年制定的法规

一 在工匠对奥进行修缮或清扫时，天野孙兵卫、成濑喜左卫门、松田六郎左卫门（※1）必须同行。 二 男子禁止入内。 三 若女子无“手形”（通行许可证），亦不得出入。 四 傍晚六点之后，禁止出入。 五 无论有何理由，“走女”（※2）都不得入内。 六 在“御广敷”（江户城的中心区域及大奥的部分区域——译注）值勤的天野孙兵卫、成濑喜左卫门、松田六郎左卫门须一昼夜轮班一次。若有违令者，须及时上报。若有隐瞒者，将严惩不贷。

（※1）天野孙兵卫、成濑喜左卫门、松田六郎左卫门是担任“御广敷役”（负责奥的管理及警卫工作）的男性官吏的名字。

（※2）在临近关门之际，抢时间奔跑入大奥的外出办事女仆。此举是为了防止有来历不明的女人混入大奥。

元和9年（1623年），竹千代改称“家光”，接任征夷大将军。对奥的一系列法令制定大概正是为了迎接即将到来的德川家光时代。

既然是法令，那自然是以当时的将军德川秀忠之名发布的。不过，阿福很有可能在其中发挥了重要作用。

但是，德川家光起初并没有自己的子嗣。

接任征夷大将军的同一年，德川家光迎娶前任关白（平安时代之后，特指辅佐天皇的政务重臣——译注）鹰司信房之女孝子。不过，据说家光与这位正室关系不睦，两人之间完全没有夫妻生活。

孝子后移居江户城的“中丸”区域。夫妻二人之间并无子女。

此外，有传言称德川家光沉迷男色，宠爱三名“小姓”（近身侍奉主君的打杂武士——译注）。在那个时代，武士好男色并不稀奇。不过，身为乳母的阿福应该对此大伤脑筋吧。将军和正室关系不和，宠爱的对象又是男性。如此一来，便无法延绵子嗣。



德川家光画像。少年时期的德川家光体质孱弱。长大后，他声称“吾生而为将军”，向世人宣示了将军家世袭制度的正统性。然而，在德川家光就任将军初期，实权仍掌控在“大御所”（对现任将军的亲身父亲的尊称——译注）、其父德川秀忠的手中（图片提供：东京大学史料编纂所摹本藏品）

德川家光的血脉关系着将军家的存续问题。对德川幕府而言，这是一件重大的政治事件。

在这件事上，阿福怀有十分执着的决心。

完善大奥的功能

阿福开始为德川家光挑选美色。为了让将军留下子嗣，阿福可以说是鞠躬尽瘁。

她将阿振、阿乐、阿玉等美人带入“奥”。其中，阿振最先怀孕，不过生下的却是女儿。或许是德川家光对女性“食髓知味”了，他又染指了身边的女仆阿夏、里佐等人。

姓名及出身 入“奥”原委及子嗣 阿万／伊势庆光院的尼姑 在拜见德川家光时，被其看中。还俗后，成为家光的侧室，无子嗣。据民间传闻，因为阿万是公家（朝臣，与“武家”相对——译注）小姐，为了防止公家干涉幕府执政，所以实行了堕胎。 阿振／蒲生家家臣之女 被阿福看中后携入大奥。宽永13年，成为一名和德川家光的妾侍。

生有一女，名千代姬，后成为尾张藩藩主正室。 阿乐／下野国的农民 阿福在从浅草回城的路上，看中阿乐的美貌，于是便带她进入大奥。

生有一子，名竹千代，后成为第四代将军德川家纲。 阿夏／京都的商贩 原是正室孝子身边的一名侍女，后成德川家光的妾侍。

生有一子，名长松，后成为甲府藩藩主德川纲重。 阿玉／摄政及关白之家的“家司”（执掌家政事务的官吏——译注） 原是阿万房中的丫鬟，后经阿福推荐，成为“御中臈”（在将军及夫人身边服侍的女仆——译注），德川家光的妾侍。

生有一子，名德松，后成为第五代将军德川纲吉。与阿夏关系交恶。 里佐／京都官吏之女？ 原是正室孝子身边的一名侍女，后被德川家光看中。

生有一子，名鹤松。鹤松生于正保4年（1647年），翌年夭折。 阿昌／尾张藩家老（权威最大的武家家臣，又称“老中”——译注）之女 经阿福安排，进入大奥，成为德川家光的妾侍。

生有一子，名龟松，正保4年夭折。

此表由笔者根据各种资料整理而成

德川家光的侧室开始不断地生出子嗣。其中2人夭折，竹千代（这是德川家长子经常使用的一个乳名。德川家光和德川家纲幼年时期也叫这个名字）后来成了第四代将军德川家纲，长松成了甲府藩藩主德川纲重，德松成了第五代将军德川纲吉。

阿福的计划大获成功。她顺利完善了大奥为将军延绵子嗣的这一功能。

阿福被称为“将军样御局”。这一称谓后来改为管理大奥的“御年寄”。御年寄管理和监督着将军的子嗣延绵大业，因此掌握着比老中更为强大的权力。

宽永6年（1629年），阿福成了公家三条家的义妹，获得了参朝的资格，并受封为“春日局”。宽永20年（1643年），阿福卧病在床。据称，在德川家光罹患天花时，阿福为其祈福，并发誓自己绝不服用任何药物，从而拒绝了一切治疗和药物。忧心忡忡的德川家光便亲自侍奉阿福服药。

不过，阿福最终还是离开了人世，享年64岁。

阿福死后，围绕德川家光后嗣继承问题的争论开始发酵。三名子嗣的生母各不相同，这自然容易引起纷争。在身为春日局的阿福去世之后，掌管奥的阿万提出“长幼有序”，极力推荐将阿乐生育的竹千代（后来的德川家纲）立为下一任将军。

然而，同样生有子嗣的阿夏和阿玉之间对抗激烈。尤其是阿玉，她拥有着强烈的权力意识。甚至有种说法称，她的名字就是“玉輿”（女人通过结婚获得高贵的地位——译注）的词源。阿福费尽心血建立的这个将军子嗣延绵系统最后竟然成为了蕴生冲突和摩擦的温床，当真让人哭笑不得。

标题图片：春日局。她是德川幕府创建初期的一位重要人物，经常出现在大河剧的舞台上。除了完善大奥的制度根基之外，她还承担着管理因“参勤交代”（为了维持幕府集权，各藩藩主须隔年轮流往返江户驻扎——译注）留守江户的诸位大名的妻子的工作（东京大学史料编纂所摹本藏品）

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