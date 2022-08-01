【日本百大城堡®】滋贺县 安土城

日本的城堡

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安土城是战国武将织田信长为统一天下，在琵琶湖旁的安土山上修建的据点。以贴有金箔、名为“天主”的高层建筑为中心，整座城堡以石墙拱卫，据说颠覆了日本筑城的常识。

滋贺县安土城

修建时间： 1579年

1579年 初代城主： 织田信长

织田信长 主要景点： 石墙、大手道遗址、本丸遗址、信长公本庙等

石墙、大手道遗址、本丸遗址、信长公本庙等 费用： 参观费700日元（成人）

参观费700日元（成人） 地址： 滋贺县近江八幡市安土町下丰浦

滋贺县近江八幡市安土町下丰浦 官网： 织田信长的安土城址和总见寺（日文）

织田信长在完成天下统一大业前修筑的名城

安土城是织田信长即将完成天下统一大业时，在领地美浓（现在的歧阜县）与京都之间的一处交通要道上修建的城堡。大面积砌筑了当时罕见的石墙，用饰以金箔的瓦片覆盖屋顶。这座豪华建筑耸立在海拔200米的安土山上，从远处也清晰可见。它不仅是一处战略据点，作为“观赏型城堡”，也彰显着信长的权力。城堡建成后，1581年7月，信长用火把和灯笼装点“天主”和石墙一事被记入史册，可谓日本历史上首次灯光秀活动。安土城是日本第一座高层城堡建筑，之后的城堡纷纷效仿，开始修建天守。此外，其他城堡的主城都写作“天守”，但安土城用的是信长钦定的“天主”（在日语里和“天守”读音一样——译注）二字。

信长在安土城建成3年后去世。1585年建筑全部烧毁，现存的只有石头铺就的“大手道”和天主的基石等部分。石阶和石墙除了石佛和墓石，还使用了佛足石。大手道的石阶很陡，走起来相当费劲。



安土城出土的佛足石（PIXTA）

如今无缘得见的安土城天主在JR安土站前的安土城郭资料馆有1:20比例的模型展示，内部结构也得以重现。城堡遗址附近的“安土城天主信长馆”除了按照实物大小复原了天主5到6层楼的部分，VR安土城也对外开放，大家可以凭借这些资料想象古城堡的风貌。此外，比邻信长馆的滋贺县立安土城考古博物馆为了表现信长对西方文化的热爱之情，其建筑按照中世纪欧洲风格修建。

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标题图片：安土城大手道的石阶（PIXTA）

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