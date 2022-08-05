（图片集）奄美大岛的观光景点：动植物，多样性与稀有性并存

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在鹿儿岛县的奄美大岛上，除了大海，还有数不清的美景。岛上大部分地方为森林覆盖，鬼斧神工的大自然在这里孕育出天然去雕饰的美景，令人为之倾倒。

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原始红树林



住用川和役胜川交汇的河口处是广阔的原生红树林

奄美市住用町的原始红树林，面积71公顷，是仅次于冲绳县西表岛的全本第二大原始红树林。与之相邻的“黑潮之森红树林公园”中设有红树林展览馆和观景台，游人还可以租借皮划艇，从水上近距离观赏红树林。



从空中俯瞰原始红树林

Materiya瀑布



在阳光下熠熠闪亮的Materiya瀑布

Materiya瀑布位于奄美大岛大和村的奄美森林浴公园。在汤湾岳麓苍郁的深林中，阳光撒入瀑布潭涧，自古作为休憩之地而为人喜爱。据说Materiya瀑布这个名字，源自当地的方音，表达的是对这片瀑布的赞美，意为“美丽无比的太阳瀑布潭”。

苏铁和芭蕉的王国



如此广茂的苏铁林非常罕见。战时，它还被用作食物

在龙乡町的安木屋场，可以看到苏铁和芭蕉漫山遍野的壮阔景色。苏铁的叶子被用来补泥浆水田的铁分，以给大岛䌷(*1)着色；芭蕉的纤维则用于制作一种传统的和服芭蕉衣。这两种植物都与奄美的文化有着密不可分的关系。



安木屋场的芭蕉品种是野蕉

金作原原始森林



从下方仰望笔筒树的枝叶

位于名濑的金作原原始森林中生长着茂密的天然亚热带阔叶林，数量之多在奄美大岛的群山中也罕有。从林中仰望天空，笔筒树那巨大的叶子就像一把把大伞，在阳光下熠熠闪耀。这里还栖息着奄美特有的国家指定天然纪念物(*2)。



从空中拍摄的壮阔的金作原原始森林

琉球松鸦



琉球松鸦，日本的国家指定天然纪念物

在奄美大岛富饶的自然中，你可能还会遇到最具代表性的特别天然纪念物琉球兔，以及Otton蛙、琉球松鸦等各种稀有动物。我也曾拍到过琉球松鸦，华美无比，从头到颈都被深蓝泛紫的羽毛覆盖，只栖息在奄美群岛。

透顶单脉色蟌



常在水边出没的透顶单脉色蟌

透顶单脉色蟌(蜻蜓)栖息在奄美群岛至冲绳一带，日本其它地区是见不到的。在那泛着莹莹绿光的细长身体上，长着黑色的羽翅，色彩对比独具美感。与冲绳本岛相比，奄美大岛的透顶单脉色蟌的特点，是翅膀上泛着蓝光的部分比较狭窄。

波布蛇（黄绿原矛头蝮）



极具毒性的黄绿原矛头蝮是夜行动物，因此天黑后在外散步时要特别小心

奄美大岛多稀有动物，这里还栖息着九州以北没有的琉球红斑蛇、黄绿原矛头蝮等蛇类。其中黄绿原矛头蝮有剧毒，看到它时一定不要靠近。

汤湾岳



从汤湾岳公园的观景台，可以纵览夕阳下的烧内湾美景

奄美大岛多山，而这其中，位于宇检村和大和村之间的汤湾岳是岛上的最高峰，海拔694米。琉球兔、白背啄木鸟、Otton蛙等珍贵的固有种生息在这里的原始森林中。在汤湾岳观夕阳西下，天边染上金黄，连绵的群山错落有致、层次分明，不愧为奄美十景之一。

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采访/撰文/摄影：黑岩正和（96BOX）

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