三大灯会：从盂兰盆节风俗演变为绚丽的光之盛典

日本各种节庆活动中的“三大”

Guideto Japan

日本的节庆活动众多，在本系列连载中，我们将按照类型每次选取其中3个最具代表性的活动介绍给读者。此次介绍的是由灯笼发展而来的巨型花车及其精美装饰的节庆活动。

源自迎接先祖的迎魂火

自古以来，每逢农历七月十三日至十五日的盂兰盆节，家家户户都会举办祭祖活动。在门口点燃迎魂火或高悬灯笼，亮光会指引先祖的灵魂归家。在盂兰盆节最后一天，人们焚烧送魂火或放河灯，恭送先祖们返回冥府。由于高密度住宅的出现和防火需要，这种场景如今已很少见。

源自佛教活动的盂兰盆节习俗现已发展为节庆活动。尽管世界各地都有以巨型纸糊道具或灯笼为装饰的节庆活动，但装饰大型灯笼花车的恐怕只有日本。日本各地的灯笼各具特色，装饰得越来越华美，为夏夜增添色彩，令人心情愉悦。

青森县的“青森睡魔祭”

（青森市，8月2-7日）



睡魔灯笼在明治时代大型化。最大的“睡魔”宽9公尺、高5公尺、厚7公尺，包括花车在内，重达4吨，制作费用高达数千万日元

这种灯笼花车被称为“睡魔”（日文读作“Nebuta”或“Neputa”），是青森县夏季的风物诗。如弘前市的“睡魔祭”（8月1-7日），以及五所川原市的站立式睡魔灯笼节“立佞武多祭”（8月4-8日），这些节庆活动让人充分体验到各地的历史及其特色。

其中“青森睡魔祭”最为知名，最吸引人之处在于游客也能参与其中。在日本夏季庆典人气排行榜上，青森睡魔祭经常名列前茅，甚至曾在6天内吸引了300万人前来观看。



尽情舞动的“HANETO（跳人）”

黄昏时分，约20座巨型睡魔灯笼亮起。被称为“HANETO”(跳人)的舞者们在灯笼前一边尽情地舞动前行。他们伴随着笛声和鼓声，发出“Rassera、Rasse、Rasse、Rassera”的吆喝声。

睡魔灯笼上描绘的是怒目圆睁的武士像，取材自传说或历史故事中英雄与蛇、骷髅、恶鬼等战斗的知名场面。睡魔灯笼是专业师傅一整年的心血结晶，雄伟壮观的外观令人为之倾倒。



除在旁欣赏外，游客还可购买或租借服饰加入跳舞的队伍

睡魔（“Nebuta”或“Neputa”）这个词来源于“Nemuta”，是困倦的意思。据说睡魔祭由七夕活动演变而来，原本是人们为驱散夏季农忙期的疲乏而将睡魔放在灯笼上，使其顺河流漂走。此外，人们还认为睡魔祭的起源与“精灵流”密切相关。精灵流是指将正在焚烧的盂兰盆节供品放在船上，送走故人的亡魂。青森睡魔祭延续了这一习俗，在节庆活动最后一天，将已完成任务的睡魔灯笼装上船并在青森湾航行。



弘前睡魔祭最后一天的“七日祭”。效仿以前的“精灵流”，用火烧的方式送走睡魔灯笼

石川县的“石崎奉灯祭”（能登半岛的切子祭）

（七尾市 8月第一个星期六）



2024年8月3日举办的切子祭。巨型灯笼的旋转表演精彩非凡

能登半岛的夏天四处洋溢着“切子祭”的节日气氛。“切子”是一种大型的立方体灯笼，其原型是盂兰盆节的供品“切子灯笼”，在某些地区被称为“奉灯”。

江户时代，能登瘟疫肆虐。为了除厄消灾，能登效仿为驱散瘟疫举办的京都祇园祭，开始举办盛大的夏季祭典活动。与悬挂切子灯笼的盂兰盆节习俗相结合，逐渐发展成切子祭。商人们竞相制作，将灯笼越做越大。

据说能登目前有800座切子灯笼。众人声势浩大地抬起灯笼巡游的庆典活动在200个地区传承至今。



切子灯笼掠过电线和屋檐，全速前进

切子祭在7月至10月期间举办，其中最为知名的是能登半岛中部地区七尾市石崎町的“石崎奉灯祭”。最大的切子灯笼高12至15公尺，重达2吨，威严十足地在6个区域巡游，以祈求粮渔双丰收。切子灯笼的前面用汉字写着各地流传下来的祝福语，灯笼后方则装饰着武士画像。

伴随着鼓声和笛声，100名男子抬着一座切子灯笼，发出“Sakkasai！Sakasassai！”的吆喝声。切子灯笼进入狭窄的街道，紧贴着民居的屋檐前行。这是能登独有的景象。



笛声和鼓声此起彼伏，伴奏声将气氛推向高潮

最后，6座切子灯笼浩浩荡荡地环绕当地广场一周。所有灯笼同时亮起，人们高高抬起灯笼开始疯狂舞动。舞灯笼的动作出奇地一致，让人感受到渔村人与人之间紧密的连带感。

2024年元旦能登半岛发生了地震，当地受灾严重。因此，当年夏季举办切子祭的地区只有往年的一半。石崎奉灯祭也缩减了举办规模，但它必定会为灾后重建祈福并照亮未来之路。



驱厄辟邪的骁勇武士画像浮现在夜色中

熊本县的“山鹿灯笼祭”

（山鹿市 8月15-16日）



外地来的舞者也参与到集体排练中，大家凝神静气，翩翩起舞

熊本县北部的山鹿市是著名的和纸产地。山鹿灯笼也是知名的传统工艺品。这种灯笼不使用木材和钉子，只用胶水粘贴手抄和纸制作而成。

山鹿灯笼的起源可追溯至2000年前，当时景行天皇到访当地，热情好客的村民点燃火把相迎。后来，人们在天皇住所的遗址处修建了供奉天皇的大宫神社并献纳灯笼。



以大宫神社为中心，灯笼舞活动在山鹿市内各地举办

16世纪末，熊本城城主加藤清正出兵朝鲜时，从当地带回了抄纸工匠，于是人们开始用和纸制作灯笼。如今，祭祀同一氏族神的每个居民区都会分别制作外形类似神殿等建筑物的灯笼，并在每年8月15日、16日举办祭典时献纳给大宫神社。



献纳的灯笼宽1.5米

山鹿灯笼祭首日最大的看点是身穿桃红色浴衣的女性献纳的灯笼舞。这些舞者隶属于山鹿灯笼舞保存会，她们动作娴熟，表演经验丰富，在曲调华丽的民谣伴奏下翩翩起舞。戴在头顶的“金灯笼”用6张手抄和纸粘合在一起，历时3天精心制作而成。



纸制的金银色灯笼很轻巧，重量不足200克

山鹿灯笼祭第二天傍晚，在小学操场上开始的表演的“千人灯笼舞”将祭典活动推向高潮。头戴金灯笼、身穿夏季和服“浴衣”的女性们围成几圈跳起舞来。数千盏灯笼在夜色中摇曳，眼前的场景宛如一片灯光的海洋，如梦似幻。



中间高台上的灯光最为璀璨夺目

※文中所列的节庆活动时间均基于往年日程

图片：芳贺Library

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。