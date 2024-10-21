盂兰盆舞：与祖先亡灵共舞的日本独特风俗

Guideto Japan

日本的赛会活动众多，本系列专题我们每次将按类别选取其中最具代表性的三项进行介绍。本期介绍日本夏日里的传统活动“盆舞”，这是盂兰盆节时众人聚集起来跳的一种舞蹈，各地的舞蹈风格结合当地的风俗人情，各具特色。

古老的祖先崇拜与佛教仪式的融合

随着梅雨季的结束，各地的公园、广场和寺庙神社内都开始举办“盆舞”活动。在装饰着灯笼的场地里，伴随着热闹的音乐声，棉花糖、刨冰等美食小摊，以及捞金鱼、射击等游戏摊位一字排开，令参与者情绪高涨。



社区居民的一种交流方式

盆舞是日本独特的活动，在其发展进程中融入了复杂的历史和宗教观。受古代从中国传入的“阴历”和“二十四节气”的影响，人们逐渐重视如阴历年、立春等年节与季节的更替，由此建立起在正月和七月一年两次，祖先的亡灵回到人世的观念。而七月祖先亡灵的回归，佛教的“盂兰盆会”与这一观念合一，由此形成了“盂兰盆节”。

“盂兰盆”一词是梵语“ullambana”的汉语音译，意为“倒悬的痛苦”。为了拯救受饥饿折磨的灵魂，人们在阴历七月十五的“解夏”这天，用食物和饮品举办一场盛大的祭祀仪式。这与现在寺庙举行的“施饿鬼”法会相似，但其中加入了日本独特的祖先亡灵回家的信仰。

据记载，推古天皇在606年7月15日曾举行斋会祭祀仪式。从那时起，人们便在盂兰盆节期间迎接祖先的灵魂并共度一段时光，随后通过念佛为其送行。

镰仓时代，净土宗流派之一时宗的开山僧人一遍（1239-1289年）推广了“舞念佛”，即伴随着念佛声激烈舞蹈的仪式。此外，从镰仓时代到室町时代，“风流”逐渐融入民间舞蹈。所谓“风流”指那些为了吸引眼球而设计的华丽服饰、仿造品及舞蹈伴奏音乐。作为宗教仪式的“舞念佛”仪式受到“风流”的影响，演变成“念佛舞”这一民间曲艺形式，并最终成为盆舞的原型。于是，迎接祖先亡灵回家后，跳起欢快的舞蹈，让亡灵高高兴兴地离开，成为一种固定的习俗。

如今，盆舞通常在8月13日至16日的盂兰盆节期间举行。在日本各地众多盆舞中，有三处发展出独具特色的形式，让我们一起来看一看。



在“舞念佛”的发源地长野县佐久市，每年4月的第一个周日都在西方寺展示古老的“迹部舞念佛”

秋田县的“西马音内盆舞”

（羽后町，8月16-18日）



虽看不见面容，但手指笔直伸出的动作让人联想起秋田美人

西马音内盆舞的起源可追溯到统治羽后町西马音内城的小野寺氏。在1600年的关原之战中，小野寺氏因支持了西军（战败军）而在次年覆灭。为了缅怀城主，遗臣们在盂兰盆期间以舞蹈形式进行供养，并与当地传统的“丰年舞”（祈求五谷丰登的民俗舞蹈）相结合，逐渐演变成了今天的“西马音内盆舞”。

日落时分，城内的街道上，身着“端缝”衣装的女性舞者们围成一圈。“端缝”是用和服布料的边角料缝制而成的衣装，在家族的女性中，由母亲到女儿代代相传。身着“端缝”，在世代祖先的庇佑下翩翩起舞的女人们，她们的舞蹈被誉为日本最高水平的舞蹈之一。在篝火的映照下，色彩鲜艳的端缝衣装和她们头戴的草帽“编笠”相映成趣。



女儿将母亲穿过的和服布料缝制成衣，再传给自己的女儿

其中，还有一些女舞者身穿和服单衣“浴衣”，头戴黑色“彦三头巾”，只露出双眼。这种装扮象征着和祖先的灵魂一同回到人间的亡灵，这是为祭奠这些亡灵而跳起的舞蹈。事实上，戴彦三头巾跳舞的都是未成年女性，当她们的舞技得到老师的认可后，便可穿上端缝。

伴奏声“秋田音头”在沿街搭起的高台上响起。在热闹的“音头”曲调的伴奏下，舞者们的舞姿舒缓，而在悲伤凄凉的“愿化”曲调的伴奏下，舞蹈节奏则变得急促，令观者为之入迷。到了晚上十点之后，秋田音头的曲调变得略带色情意味，那些理解秋田方言的当地人脸上露出会心的笑容。



头戴黑色头巾、身着蓝染浴衣的神秘形象，让人感受到祭祀亡灵舞蹈的遗风

大分县的“姬岛盆舞”

（姬岛村，8月14-16日）



每年都有新作诞生的“创作舞”

姬岛位于大分县北部，是濑户内海上的一座小岛，相传为《古事记》中创国神话中出现的岛屿。尽管姬岛的人口只有约1600人，但这里却传承着极具特色的盆舞，每年吸引着超过岛民人数的游客前来观赏。跳舞的场地被称作“盆坪”，设在姬岛港口的渡轮广场以及六个村落中，舞者们从各自的村落出发，依次巡回表演。

“创作舞”气氛热烈，每年都会诞生几十种新的舞蹈，但最引人注目的还是“传统舞”，女子身着和服、头戴编笠跳起“猿丸太夫”，动作轻快优雅。男女成对起舞的“钱太鼓舞”和“Aya舞”中，男子的激烈动作与女性的优美姿态形成鲜明对比，别具一格。



上身赤裸的男子手持竹筒“Aya棒”，与女子成对跳“Aya舞”

最著名的“狐狸舞”起源于镰仓时代的念佛舞。跳“狐狸舞”的孩子们把脸全都涂成白色，穿着通体纯白的衣服，模仿狐狸的动作起舞，动作诙谐幽默。



“狐狸舞”原本是青年的舞蹈，二战后改由小孩子们担任主角

自古以来，白狐被视为神的使者，与各地稻荷神社供奉的谷物之神一起受人崇拜。据岛上的传说，在盂兰盆节期间装扮成白狐，可以实现农业和渔业丰收的愿望。

不知何时，装扮成狸猫的孩子们表演的“狸猫舞”也加入到传统盆舞之列。他们的装扮十分可爱，吸引着游客的目光。



创作舞逐渐成为经典舞蹈

岐阜县的“郡上舞”

（郡上市，7月15日-9月9日）



郡上舞人人皆可参加，吸引着来自县内外的盆舞爱好者。在“彻夜舞”期间，甚至还会运行早间的临时列车

岐阜县奥美浓地区的“小京都”郡上八幡，保留着城下町(*1)时代的古老街道，沿街的水渠中流淌着从长良川引来的清澈河水。在这个美丽的盆地小镇上，从400年前开始，每年夏季都会举办长达31夜的盆舞。其中，盂兰盆节的4天是“彻夜舞”的高潮，人们通宵达旦跳到凌晨4点，直到东边的天空微微泛白。



因舞蹈中包含踢腿让鞋子碰撞地面发出声响的动作，所以木屐是必备品。可以和浴衣一起在当地租借

舞者围成一圈，中间是身着统一浴衣的郡上舞保存会成员，他们的动作有条不紊，和谐流畅。被现场的氛围所感染，参与者们也穿着各自心仪的浴衣加入其中，跟随节奏舞动起来。

舞台上，在三味线、太鼓、笛子、拍子木（梆子）等乐器的伴奏下，演唱者唱起由当地风土孕育的十首民谣。《川崎》一曲由三重县伊势地区的河崎传入，舞者随着舒缓的节奏优雅地起舞。而《春驹》则歌颂了江户时代著名骏马产地郡上的荣耀，舞蹈中也可见铿锵有力的驾驭缰绳的动作。



古时候，郡上人前往伊势参拜时，将当地的“河崎音头”带回家乡，发展成了《川崎》

关于郡上舞的起源，一说是江户初期的藩主为了促进百姓间的和睦而推广，另一说则认为源于因增税痛苦不堪而发动起义的农民，他们希望将悲哀的历史传给后世。

总之，郡上舞已成为人们最喜闻乐见的娱乐方式。通宵达旦舞蹈之夜，大家不拘泥于身份地位，一起开怀畅饮、载歌载舞。在这座风土迷人、历史悠久的山村里，每到盂兰盆节，人们都会跳起这曼妙而欢快的传统舞蹈。



“三百舞”起源于郡上百姓为感谢藩主而献上的乡土舞蹈。当时的藩主对百姓一视同仁，无论身份高低，公平地分发给每人300文钱

※文中所列的赛会时间均基于往年日程

图片：芳贺Library

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。