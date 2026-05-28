日本三大稻作丰产祈祷节：祭祀田神的民俗仪式
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植根于日本的稻作信仰
对于从公元前就开始种植水稻的日本人而言，大米既是主食，也是神圣的存在。大家认为耕种时节神灵会降临人间，稻米中有灵魂寓居。在农村，从开春插秧前的“田起”翻地到秋天的收获期，人们会用各种仪式取悦田神，以求为水稻注入生命力。神社会在斋田插秧，等到丰收的金秋时节将收成祭献给神灵。
也有地区会在春意尚浅的小正月开年后，向神社献上“田游”。“田游”是一种表演艺术，从碾碎土块平整土地的犁地，到播种插秧、收割堆垛，人们会把水稻耕种的所有环节都在仪式上表演一遍。算是一种“预祝”魔法，用预先庆祝丰收的方式，确保最终能够实现愿望。
日本列岛从北到南，每个季节都会举行各种稻作仪式。本篇将从中挑出三个极具乡土特色的活动进行介绍。
青森“八户朳舞”
（八戸市、2月17-20日）
八户市位于本州岛最北端青森县的太平洋沿岸，严冬时节冰封万里。进入2月后，当地人会举行“朳舞”仪式，唤醒冬眠的田神，向神祈祷当年稻作丰收。
仪式名称源于平整水田的农具“朳”，一种顶端装有横板的长柄T型无齿耙。表演的舞蹈叫做“摺”，意思是“捣”，动作特点是用象征农具“朳”的木棒捣击大地。通过敲击踩踏封冻的大地，以此唤醒田神，召唤春天到来。舞者戴的高帽上装饰有五色穗条，据说跳舞时甩动穗条，就能请神上身。
节日从2月17日起为期4天，有30多组舞队在市内各处表演捣地的“朳舞”。首日深夜零点，人们在位于八户市城区的长者山新罗神社表演“初摺”后，待到清晨向神灵献祭，然后一齐入城游街。在市中心十三日町的大路上表演的“一齐摺”尤为壮观。
之后是在市政府前和历史遗迹根城广场、国家注册有形文化遗产宅院“更上阁”的庭院等各处进行连日公演。日落后的“篝火朳舞”也极具情趣，昼夜皆有看点，建议确认好日程再前往观赏。
另一大看点是朳舞表演的间隙孩子们献上的祝福表演。他们时而跳起模仿播种插秧的舞蹈，时而又表演起钓鲷鱼。现场会向看客分发甜酒和当地特产“煎饼汤”，所有人都沉浸在仿佛已经提前锁定丰收的庆祝氛围中。
鹿儿岛“太郎太郎节”
（Ichiki串木野市，离旧历2月4日最近的星期日）
羽岛地区位于九州南端鹿儿岛县西部，是一片山海环绕的土地。春意乍现时，羽岛崎神社会举办“太郎太郎节”祈祷稻作和渔业丰收（2026年3月22日举办）。
节庆活动前半段是“船持”仪式，将神社境内视为大海，让50厘米大小的模型船在境内航行。虚岁5岁的儿童和父母手拿模型船在境内行走，身穿“花纹羽织”的众男子则唱和船歌跟随其后。该仪式既祈祷渔业丰收，也祝福孩子正式成为地区一员。
接下来祈祷丰收的“田打”仪式更值得一看。首先身穿蓑衣头戴斗笠的“太郎”和父亲“Techyo”登场。这对农民父子展开一段类似即兴对口相声的表演。看着像是预测今年的稻谷收成，但方言用语太多，就连邻接地区来的围观群众也听得一头雾水，完全不知所云。即便如此，大家也会被当地人的笑声感染，整个神社逐渐被欢乐的气氛包围。
接着耕牛登场，父子试图把它牵走。但耕牛要么撒腿逃跑，要么一屁股坐下稳如泰山，拒不配合。后面的情节大概是父子连哄带骗把牛拉去四处犁地。犁完地后，由孩童扮演插秧少女“早乙女”表演插秧，再放好堵水石，仪式便落下帷幕。
之后，大家会在出演仪式的5岁孩童家里举办庆祝宴，进一步增强地区凝聚力。
在羽岛地区，随处可见有着“田神”之称的石像。据说人们在田打仪式上取悦田神，田神就会保佑水稻生长。仪式非常淳朴，即便语言不通，游客也能体味一番乡村仪式的原点所在。
广岛“壬生花田植”
（北广岛町，6月第一个星期日）
从春天到初夏，水田蓄水后，日本各地就开始举办插秧节。广岛县西北部北广岛町壬生地区的“花田植”总共一百多人出场，规模盛大，日本少有。
当天从早上起，人们给数头耕牛披上金银刺绣锦缎，背插幡旗，带去游街。中午时分，游街队伍到达水田，开始热火朝天地犁起地来。耕牛退场后，一群男子用大太鼓、小太鼓、笛子和钲奏响号子。将闲静乡村妆点得浓墨重彩的田园绘卷就此展开。
花田植的主角是一群叫做“早乙女”的插秧女。她们站成一横排，踩着号子的节拍，哼唱欢迎田神的歌曲，插下一株株秧苗。
据说壬生插秧歌成立于中世。踩着号子的节拍干活能统一步调，也有苦中作乐的效果。据说歌词有数百种之多，即使从早干到晚，唱的歌也不会重样。
站在插秧女和号子团前方负责指挥的是被视为田神化身的“三拜大人”。他敲击一种叫做“Sasara”的竹制乐器，出色地指挥大集团合奏。
该地区在江户时代操办的“大田植”比现在参与人数更多，耗时更久。到了近代一度衰落，战后作为豪华炫烂的花田植再度复兴，2011年成功登陆联合国教科文组织的世界非物质文化遗产名录。这幅装点乡村田园的初夏风物诗，向今人传递着日本以共同稻作纽带为社会基础的原风景。
※文中所列的赛会时间均基于往年日程
图片：芳贺Library
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