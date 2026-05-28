日本三大稻作丰产祈祷节：祭祀田神的民俗仪式

日本各种节庆活动中的“三大”

Guideto Japan

日本的赛会活动众多，本系列专题我们每次将按类别选取其中最具代表性的三项为读者做一介绍。这次是祈祷日本人的主食大米丰收、祭拜田神的极具地方特色的仪式。

植根于日本的稻作信仰

对于从公元前就开始种植水稻的日本人而言，大米既是主食，也是神圣的存在。大家认为耕种时节神灵会降临人间，稻米中有灵魂寓居。在农村，从开春插秧前的“田起”翻地到秋天的收获期，人们会用各种仪式取悦田神，以求为水稻注入生命力。神社会在斋田插秧，等到丰收的金秋时节将收成祭献给神灵。

也有地区会在春意尚浅的小正月开年后，向神社献上“田游”。“田游”是一种表演艺术，从碾碎土块平整土地的犁地，到播种插秧、收割堆垛，人们会把水稻耕种的所有环节都在仪式上表演一遍。算是一种“预祝”魔法，用预先庆祝丰收的方式，确保最终能够实现愿望。

日本列岛从北到南，每个季节都会举行各种稻作仪式。本篇将从中挑出三个极具乡土特色的活动进行介绍。

青森“八户朳舞”

（八戸市、2月17-20日）



首日全员参与的“一齐摺”是一大亮点。舞者甩动如刘海般垂落的五色穗条翩翩起舞

八户市位于本州岛最北端青森县的太平洋沿岸，严冬时节冰封万里。进入2月后，当地人会举行“朳舞”仪式，唤醒冬眠的田神，向神祈祷当年稻作丰收。



左：挥舞带有金属环的木棒铿锵作声； 右：马头造型的高帽上绘有惠比寿和大黑天等吉祥图案

仪式名称源于平整水田的农具“朳”，一种顶端装有横板的长柄T型无齿耙。表演的舞蹈叫做“摺”，意思是“捣”，动作特点是用象征农具“朳”的木棒捣击大地。通过敲击踩踏封冻的大地，以此唤醒田神，召唤春天到来。舞者戴的高帽上装饰有五色穗条，据说跳舞时甩动穗条，就能请神上身。



新罗神社位于微微隆起的长者山山顶，人们向神社献上朳舞以此开启节日

节日从2月17日起为期4天，有30多组舞队在市内各处表演捣地的“朳舞”。首日深夜零点，人们在位于八户市城区的长者山新罗神社表演“初摺”后，待到清晨向神灵献祭，然后一齐入城游街。在市中心十三日町的大路上表演的“一齐摺”尤为壮观。

之后是在市政府前和历史遗迹根城广场、国家注册有形文化遗产宅院“更上阁”的庭院等各处进行连日公演。日落后的“篝火朳舞”也极具情趣，昼夜皆有看点，建议确认好日程再前往观赏。



画上大花脸的孩童表演才艺。穿着色彩鲜艳的“Dotera”，是雪国独有的保暖服



表演精彩的“玉帘”才艺

另一大看点是朳舞表演的间隙孩子们献上的祝福表演。他们时而跳起模仿播种插秧的舞蹈，时而又表演起钓鲷鱼。现场会向看客分发甜酒和当地特产“煎饼汤”，所有人都沉浸在仿佛已经提前锁定丰收的庆祝氛围中。



节日第一天中小学放假，大批孩子参加表演

鹿儿岛“太郎太郎节”

（Ichiki串木野市，离旧历2月4日最近的星期日）



诙谐的戏剧是一大看点

羽岛地区位于九州南端鹿儿岛县西部，是一片山海环绕的土地。春意乍现时，羽岛崎神社会举办“太郎太郎节”祈祷稻作和渔业丰收（2026年3月22日举办）。



“船持”是一种预祝神事，也是小孩的一次人生礼仪

节庆活动前半段是“船持”仪式，将神社境内视为大海，让50厘米大小的模型船在境内航行。虚岁5岁的儿童和父母手拿模型船在境内行走，身穿“花纹羽织”的众男子则唱和船歌跟随其后。该仪式既祈祷渔业丰收，也祝福孩子正式成为地区一员。



“田打”仪式的主角太郎（左）和父亲。手拿树枝用来表现农具

接下来祈祷丰收的“田打”仪式更值得一看。首先身穿蓑衣头戴斗笠的“太郎”和父亲“Techyo”登场。这对农民父子展开一段类似即兴对口相声的表演。看着像是预测今年的稻谷收成，但方言用语太多，就连邻接地区来的围观群众也听得一头雾水，完全不知所云。即便如此，大家也会被当地人的笑声感染，整个神社逐渐被欢乐的气氛包围。



暴躁耕牛让太郎难以招架。面具上刻有“永安十年（1781年）”的铭文，诉说着节日的悠久历史

接着耕牛登场，父子试图把它牵走。但耕牛要么撒腿逃跑，要么一屁股坐下稳如泰山，拒不配合。后面的情节大概是父子连哄带骗把牛拉去四处犁地。犁完地后，由孩童扮演插秧少女“早乙女”表演插秧，再放好堵水石，仪式便落下帷幕。



把扎成一束的松针当作秧苗，表演插秧

之后，大家会在出演仪式的5岁孩童家里举办庆祝宴，进一步增强地区凝聚力。

在羽岛地区，随处可见有着“田神”之称的石像。据说人们在田打仪式上取悦田神，田神就会保佑水稻生长。仪式非常淳朴，即便语言不通，游客也能体味一番乡村仪式的原点所在。



田神守护水稻和孩子们的成长

广岛“壬生花田植”

（北广岛町，6月第一个星期日）



插秧女插下秧苗，侍奉田神

从春天到初夏，水田蓄水后，日本各地就开始举办插秧节。广岛县西北部北广岛町壬生地区的“花田植”总共一百多人出场，规模盛大，日本少有。



重现耕牛犁地的场面

当天从早上起，人们给数头耕牛披上金银刺绣锦缎，背插幡旗，带去游街。中午时分，游街队伍到达水田，开始热火朝天地犁起地来。耕牛退场后，一群男子用大太鼓、小太鼓、笛子和钲奏响号子。将闲静乡村妆点得浓墨重彩的田园绘卷就此展开。



头戴斗笠，身着深蓝底色白花纹和服的插秧女

花田植的主角是一群叫做“早乙女”的插秧女。她们站成一横排，踩着号子的节拍，哼唱欢迎田神的歌曲，插下一株株秧苗。

据说壬生插秧歌成立于中世。踩着号子的节拍干活能统一步调，也有苦中作乐的效果。据说歌词有数百种之多，即使从早干到晚，唱的歌也不会重样。



“三拜大人”领唱插秧歌

站在插秧女和号子团前方负责指挥的是被视为田神化身的“三拜大人”。他敲击一种叫做“Sasara”的竹制乐器，出色地指挥大集团合奏。

该地区在江户时代操办的“大田植”比现在参与人数更多，耗时更久。到了近代一度衰落，战后作为豪华炫烂的花田植再度复兴，2011年成功登陆联合国教科文组织的世界非物质文化遗产名录。这幅装点乡村田园的初夏风物诗，向今人传递着日本以共同稻作纽带为社会基础的原风景。



芳和日出男镜头下的1954年的仪式风景。当时规模超200人之众

※文中所列的赛会时间均基于往年日程

图片：芳贺Library

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