日本的聘礼习俗与送礼禁忌：不宜给新人送玻璃杯，不宜给上级送钢笔？

从起源解读日本传统礼仪

Guideto Japan

本系列专题旨在介绍日本的各种礼仪规范，不仅限于具体做法，还将通过对源头的梳理揭秘其本质。本期将介绍日本人赠礼时的讲究及其背景。

谐音、文字与吉凶

遇到纪念日、人生开启新阶段或者年度重要节点时，人们常会互赠礼物。和中国一样，日本人在选择礼品时也很重视能否讨个好彩头，比如礼物的形状、性质，乃至读音和字形，都影响了人们的选择。

以日本人结婚时的“聘礼九件套”为例，比起实用性，更多是寄托着吉祥寓意：折扇，因其展开成扇形而拥有“前景广阔、愈发兴盛”的美好寓意；海带，因其日语发音与“欢喜”相似，因而也是吉利之物。数量同样大有讲究，奇数自古为吉数，尤以“九”为上。然而到了现代，尽管人们仍习惯将礼金与帛金的首位（即最高位）定为奇数，但日语的“九”因谐音“苦”，因而给人以不吉利的印象。同样的理由，“四”与“死”同音，也遭人忌讳。而“八”则因其字形从上至下逐渐扩展开来，令人联想到前途无量而被视作祥瑞之数。

聘礼九件套

关东地区的聘礼九件套（图片：PIXTA） （从左至右） 家内喜多留：本为男方赠送的盛放在朱漆或黑漆的“柳樽”中的贺酒，近年来也有不少人选择以现金代替，礼金袋正面则写“柳樽”的谐音字“家内喜多留”，以增添吉祥寓意。 末广：指折扇。因使用时扇面从扇骨尾端逐渐撒开，因此寓意前途光明。 友白发：束好的白麻线，寓意夫妻白头偕老、健康长寿。 子生妇（konbu）：指昆布（海带）。其日语读音与“欢喜（yorokobu）”类似，假借字字面寓意天赐贵子。 寿留女：指鱿鱼干。因保质期长，象征幸福地久天长。 胜男节：一对雌雄鲣鱼干。寓意夫妻和睦。因为在日语中发音相同，假借字还可写作“胜男武士”，象征男性强壮刚健。 金包：聘礼礼金。古时有给男方送袴（和服裙裤——译注），给女方送和服腰带或窄袖和服的习俗，因此现在的聘礼礼金会以婚礼置装费的名义送出。 长熨斗：风干拉长的鲍鱼，被视为长寿珍馐的顶级礼品。 目录：礼品清单。从右至左竖式书写，最右为长熨斗，最左为家内喜多留。

随着制造业与流通业的发展，如今礼品种类愈加丰富，新的习俗也不断涌现。最具代表性的可以说是源自西方的赠送花卉的习俗：母亲节赠送红色康乃馨，寓意“母爱”；开业庆贺多送蝴蝶兰，因其外形华美，且花语为“幸福向你飞来”。反之，“仙客来（shikuramen）”则因其日语读音中带“死（shi）”“苦（ku）”而被视为禁忌。



蝴蝶兰是在明治时期传入日本的（图片：PIXTA）

此外，梳子（kushi）也因其日语发音让人联想到“苦”“死”而被认为不宜于用来送礼，但在江户时代（1603-1868年），它却是男子求婚时的信物。刀具因为暗含“断缘”之意而成为禁忌，但古时却是武士阶层的顶级赠礼，是辟邪之物。近来，梳子和刀具又再次变成“可以接受”的礼品，由此可见，送礼的禁忌并非一成不变，而是随着时代而不断变化。

送礼禁忌示例

梳子



黄杨木梳（图片：PIXTA）

梳子在日语中发音同“苦”“死”，且梳齿易断，因而给人以不吉利的印象。但近年来，也有一些商家为其赋予“梳理化解纷扰”的吉祥寓意。

刀具



厨房刀具（图片：PIXTA）

菜刀、剪刀会让人联想到“断绝缘分”之意，所以不宜在婚礼、乔迁等喜庆场合上当作赠品。但也有人将其解读为具有“开拓命运”的寓意。

手帕



葬礼上使用的手帕一般为纯白色（图片：PIXTA）

手帕可以用来擦拭眼泪，因此常被用作送别礼物。但日语中手帕的汉字写作“手巾”，且可以读作意为“断绝关系”的“手切”（tegire），因此偶尔有人会将其解读为“断绝缘分”。所以，选择合适的设计和寄语有利于减轻人们对它的负面印象。不过，必须注意不要在喜庆的场合使用纯白手帕，这会让人联想到盖在遗体脸上的白布。

不宜给上级、长辈送鞋袜



袜子、皮鞋（图片：PIXTA）

日本人认为给上级或父母等长辈送“踩在脚下的东西”是不礼貌的。据说，江户时代的穷困武士会以糊纸伞为副业，因为伞是“撑在人头之上”的物品，他们不会去编草鞋。无论如何，人们对鞋袜一类的时尚物品各有所好，还是避开为佳。

不宜给上级、长辈送表和文具



手表和钢笔（图片：PIXTA）

这是因为这种礼物有鼓励对方“更加勤奋努力”的含意。而且在中国，送钟因与“送终”谐音而被视为禁忌。

新婚礼品，玻璃器皿不宜



玻璃杯（图片：PIXTA）

玻璃器皿易裂易碎，容易让人联想到婚姻破裂，寓意不好，因此不宜作为新婚礼物。

乔迁礼，与火有关物品不宜



香薰蜡烛（图片：PIXTA）

诸如煤油取暖器、烟灰缸、香薰蜡烛这类与火有关的物品，容易让人联想到火灾，因此不宜作为乔迁贺礼。不仅如此，有的人还忌讳所有“红色的东西”，因此也需要注意。

探病不宜送盆栽



观赏盆栽（图片：PIXTA）

在日语中，表示植物“生根”的“根zuku”的发音与表示“卧床”的“寝tsuku”一词相近，因而被认为不宜用作探病慰问的礼物。从实际层面考虑，盆栽需要照料，出院时拿回家也比较麻烦，对于住院的病人来说的确不方便。

庆祝开业不宜送茶叶



罐装茶叶（图片：PIXTA）

日语中，“研磨茶叶”一词具有“闲得发慌”这一引申义，因为过去没有客人的游女（妓女）会研磨茶叶以打发时间，由此有的人忌讳将茶叶作为开业贺礼。但其实，茶叶是日本人在每年的中元节和年末送礼时的常见选择。

受赠者的感受最为重要

其实，许多所谓的“禁忌”，不过是没有根据的“现代迷信”。例如，日本人在给出席葬礼的宾客回礼时会送煎茶，因此有的人忌讳用煎茶作贺礼。但实际上，正因为茶叶轻便、耐保存，且受到大多数人喜欢，所以才常被选用于回礼。“开业不宜送煎茶”的说法，是日本人喜欢讨彩头的典型例子。

归根结底，赠礼回礼、礼尚往来的根本目的，在于借由物品传达感谢与关怀之情。受赠者是否喜欢、是否实用，才是选择礼品时最需要考虑的因素。

主编：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）

岐阜大学研究生院副教授。专业是从心理学角度研究礼仪教育体系。任小笠原流礼法总师，从事礼仪教师培训工作。

插图：Sato Tadashi

撰文：nippon.com日本网 编辑部

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。