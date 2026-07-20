中元节和岁暮，日本的两大送礼时节

从起源解读日本传统礼仪

Guideto Japan

本系列专题旨在介绍日本的各种礼仪规范，不仅限于具体做法，还将通过对源头的梳理揭秘其本质。本期将为大家介绍日本的传统赠礼习俗——“御中元”与“御岁暮”。

从祭祀祖先的习俗,演变成百货公司的销售战略

夏季的御中元和年末的御岁暮，是为了向家人、亲属，以及关照自己的人表达素日感谢之意的馈赠礼品。这是日本特有的一种文化，有些企业还会列出客户名单，批量发送礼品，所以似乎有些外国人收到礼品后会感到莫名其妙。这一习俗，原本来自于日本人向祖先供奉酒和水果等物品的习俗。



按照正式的规矩，在中元节和年末赠送者要亲自送礼上门，当面表达问候（PIXTA）

日本自古就有“盆礼”的习俗，在阴历7月15日前后的盂兰盆节迎接祖先亡灵，各方亲属会聚到老家或本家，邻里之间互赠供品。在中国，这一天被视为道教神明“中元”的生日，人们会举办祭祀仪式，献上供品，祈求赦免平日犯下的罪过。后来，“中元”这个词在日本被融入盂兰盆节的习俗之中，演变成指代供品的赠礼。

御岁暮源于室町时代的正月庆祝活动。因为过年也要迎接祖先亡灵回家，所以年末亲属和邻里之间会带着供品互访。实质上这是赠送给长辈亲属的礼物，随后会在家人中分享。

到了江户时代，这种习俗发生了巨大变化。在临近帐目结算节点的中元节和除夕，商家开始以御中元和御岁暮的形式向重要客户赠送礼物以示感谢。进入近代以后，百货公司推出“中元节和岁暮向关照过自己的人赠礼”这种促销活动，送礼对象扩大到恩师、上司、商务合作伙伴等，并逐渐在全国形成一种惯例。



中元节和年末是百货公司的销售旺季。货架上摆满了各种送礼用的商品，2022年11月2日，东京（时事社）

赠礼时间和问候语

御中元和御岁暮的常规礼品选择多是挂面、调味品、水果、糕点、饮料等食品，从中可以看出其源自供品的痕迹，至今仍有不少家庭会将收到的礼物摆放在佛龛前。其他日用消耗品，如香皂、洗涤剂等也是很受欢迎，因为这些东西可以在日常随意使用，不会给收礼者带来心理负担，体现了送礼者的贴心考虑。



凉爽可口的素面是御中元的经典赠品（PIXTA）

御中元的赠送时间因不同地区而有很大差异，最好是按照对方的惯例来安排。至于御岁暮，一般要在开始做新年准备的12月中旬前送出，但现在呈现出逐年提前的倾向。正月用的生鲜食品则是例外，可以到年底再送，不过最好提前确认对方是否有返乡等外出计划。

这类礼品原本都是亲自登门当面递送的，但如今，通过百货公司、电商企业等直接发货的做法已成为了常态。在这种情况下，最好是另外再单独寄一封问候信，一方面是告知对方将有礼物送达，另一方面是表达日常感谢并分享自己的近况。此外，如果错过了最佳送礼时段，御中元包装上的问候语要改写成“暑中问候”或者“残暑问候”，御岁暮则改成“恭贺新禧”或者“寒中问候”。

错过赠送时间的御中元问候语 暑中问候：立秋（直至8月7日前后）

残暑見问候：处暑（直至9月7日前后） 错过赠送时间的御岁暮问候语 恭贺新禧：松之内（元旦到1月7日，关西地区到1月15日）

寒中问候：立春（直至2月4日前后）

书写问候语的礼签纸上印有装饰绳结和礼签，这是为对方祈福的传统纹样。即便是包装也十分用心讲究，这是日本赠礼文化的一大特点，无需撕破即可轻松拆开的“百货公司包装”也同样一丝不苟。而作为收礼人，则应通过书信等，向送礼人的这份心意表达感谢。



给御中元和御岁暮包上喜事专用的礼签纸（PIXTA）

审定：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）

岐阜大学研究生院副教授。专业是从心理学角度研究礼仪教育体系。任小笠原流礼法总师，从事礼仪教师培训工作。

撰稿：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。