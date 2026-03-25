今归仁城：石墙守护下的圣域

黑白印象，朝圣之旅

Guideto Japan

日本人自古崇拜有神灵寓居的自然物，摄影师大坂宽用黑白相机将它们定格在胶片上。本篇介绍冲绳本岛北部的世界文化遗产今归仁城（今归仁村），城墙全部由石灰岩砌成，城内散布着多处祭坛。

模仿天界的城堡

14世纪冲绳本岛处于“三山鼎立时代”，北部、中部和南部分别有北山、中山、南山3个王国并存。今归仁城本是北山王的居城，1416年落于中山军之手。中山王国统一三山后，新兴的琉球王国定都首里城，这里成为镇守北方的据点，后于1609年因萨摩军的进攻再度陷落。虽然城堡被废弃，仅存断壁残垣，但当地人依旧络绎不绝，因为这里曾是神灵居住过的地方。

据琉球王国正史《中山世鉴》记载，众神居住的地方叫做“天城”（Ama-gusuku）。石墙环绕的城堡（Gusuku）遍布冲绳各地，被视为天神世界在人间的显现，内有举行祭祀的场所“御岳”。有着“名城”美誉的今归仁城也是一处圣域，自古以来人们就在城堡内的祭拜场所虔诚祈祷。



祭拜场所“Karauka”，涌出的泉水曾维系着女官的生活

荒城中残留的祈祷之处

今归仁城与首里城规模相当，由7处城郭组成，石城墙蜿蜒曲折，宛如游龙一般。这种设计是为了增强城池的坚固性，同时又巧妙地利用地形优势，有效减少守军的视野死角。石墙所用的石灰岩形成于2.3亿年前，建造时基本未经加工，直接由天然石块堆砌而成。站在外城远眺，绵延数百米的城墙蔚为壮观。

穿过城堡正门平郎门后沿石阶而上，就来到名为“大庭”（Uumya）的广场。广场一隅是祭拜场所“Karauka”，石灰岩的凹槽里有水渗出。据传过去城内司掌祭祀的女官（Noro）用这里的水洁面洗头。

再往里走，就到了政务的核心建筑——主城郭。旁边的“御内原”是城内最神圣的地方，女官在此举行祈祷仪式。据《中山世鉴》记载，这里的御岳“Tenchiji-Amachiji”是祖神阿摩美久继安须森之后，创建的第二个圣地“今归仁的Kanabiyabu”。城池荒废至今4个世纪，参拜者依然络绎不绝。

从城堡的山崖上远眺，辽阔的天空与浩瀚的海洋尽收眼底。神灵居住的天城想必就是这样的地方。



城内的巨石

今归仁城遗迹 地址：冲绳县国头郡今归仁村字今泊5101

（在今归仁村Gusuku交流中心购入门票后入城） 今归仁城遗址位于本部半岛北端，是冲绳县内规模最大的城堡，被指定为国家历史遗迹。据传修建于13世纪，在三山时代是北山王国的政治和祭祀中心。古人用未经加工的琉球石灰岩堆砌成城墙，内部各处散布着祭拜场所，将自然信仰融入城堡建筑，形成独特的文化并传承至今。 2000年，作为“琉球王国城堡遗产群”的组成部分，今归仁城遗址与首里城遗迹、斋场御岳等一同被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。如今这里已成为冲绳本岛北部必去的旅游胜地，更是当地人的精神寄托之处。

现在的平郎门于1962年修复，顶部由一整块岩石覆盖而成

城堡废弃后，主城郭内供奉火神的祠堂。如今参拜者依然络绎不绝

Tenchiji-Amachiji是低矮石墙围成的御岳。作为今归仁城的守护神受到祭拜（摄影：nippon.com日本网）

从御内原北端眺望的风景,可以看到石墙外浩瀚海面上的离岛

采访/撰稿/编辑：北崎二郎

协助：今归仁村教育委员会

标题图片：今归仁城遗迹的外城 摄影：大坂宽（署名图片除外）

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