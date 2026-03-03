安须森：冲绳岛北端的神圣岩山

黑白印象，朝圣之旅

日本人自古就认为自然物中有神灵寓居，一直祭拜至今。摄影师大坂宽用黑白相机将它们定格在胶片上。本篇介绍冲绳本岛最古老的圣域，耸立在亚热带森林中的石灰岩山“安须森”。

一片原始森林，岩石被亚热带树木覆盖

冲绳本岛北部被称作“山原”（Yanbaru），这里覆盖着一望无际的原始森林，是生物多样性的宝库。最北端的国头村耸立着四座连绵起伏的岩石山，名为“安须森”，是冲绳人自古祭拜的圣地，至今依然保留着40多处可向神灵祈祷的祭拜场所。据琉球王国正史《中山世鉴》中“琉球开辟之事”一卷记载，这里是祖神阿摩美久从天而降后最早创建的圣域。

2.5亿年前，古生代海底形成的石灰岩因地壳变动而隆起，在漫长的岁月中被风雨溶蚀和侵蚀而形成热带喀斯特台地，上面树木丛生，形成了如今的安须森。山原国立公园2021年被联合国教科文组织列入世界自然遗产名录，丰富的自然资源得以保护。

步入森林深处，随处可见奇形怪状的巨石林立，细叶榕、秋枫、赤榕等大树盘根错节。这神奇的景象让人仿佛置身于远古时代的原始森林中。面对这令人震撼的自然景观，想必古人曾心生敬畏，感受到了神灵的存在。

繁茂的枝叶遮天蔽日，沿着树荫下的山道向上攀登，眼前豁然开朗。站在观景台上放眼望去，可见密林尽头的边户岬。也有传说称阿摩美久是在安须森山峰的指引下，乘船登陆冲绳本岛，或许她曾饮用这里的清泉润喉，然后为建立王国而一路南下。琉球王国时代（1429-1879年），流经安须森山脚的边户大川的水，每年岁末都会作为祈祷王室长寿的“若水”进献给首里城。

沿着山路继续前行，姿态盘旋曲折的树木、巨石层叠的山丘、深邃莫测的洞穴接连映入眼帘。恍惚间，远古时代的记忆似乎正在心中悄然复苏。这片原始森林如今依然散发着神圣的气息。

