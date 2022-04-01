世界自然遗产冲绳北部的景胜地大石林山：在本岛最北端的圣地，领略扬巴鲁地区的自然风光

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2022年5月，冲绳将迎来回归日本本土50周年。这里的历史、风土和独特的文化再次受到关注，其中，刚刚入选世界自然遗产的冲绳本岛北部成为最受世人瞩目的地区。本文将带领读者走进大石林山，领略扬巴鲁地区的自然风光，并介绍边户岬等周边的绝美景点。

在大石林山体验世界遗产的自然风光

冲绳本岛北部地区自古被称为“扬巴鲁”（意为“山原”），是一片自然资源丰饶的土地。以国立公园地区为中心，覆盖着日本最大规模的常绿阔叶林，山原秧鸡等本土动植物数量众多。2021年7月，以极其重要的生物多样性保护区为评选理由，“奄美大岛、德之岛、冲绳岛北部以及西表岛”入选联合国教科文组织的世界自然遗产名录。

冲绳的旅游景点主要集中在以那霸市为中心的南部地区，以及散布着度假酒店的中部西海岸沿岸。以前，一般情况下游客涉足的最北景点是名护市的美丽海水族馆一带，而此次入选世界自然遗产的地区还囊括了水族馆以北的国头村、东村和大宜味村。扬巴鲁国立公园不为大众熟知，而且占地面积广大，因此游客往往苦于不知该游览什么地方。

对此，笔者建议大家去冲绳本岛北端的大石林山（国头村）。景区有徒步路线，沿途可欣赏嶙峋的石灰岩形成的罕见景观，还能看到巨型榕树，可充分领略扬巴鲁地区的自然之美。



嶙峋的巨岩营造出大石林山的绝美景色，是世界最北端的亚热带喀斯特地貌



从大石林山的美丽海瞭望台俯瞰边户岬。地平线右侧隐约可见鹿儿岛的与论岛

安须社，老幼皆可游览的圣地

大石林山位于本岛最北端边户岬附近的山峰边户岳上。直到2.5亿年前还沉睡于海底的石灰岩随着地壳变动而隆起，经过长年的风雨侵蚀后，便形成了嶙峋巨岩，林立在一片葱郁之中，形成独特的风景。

边户岳是琉球的创世神阿摩美久最早钦定的圣地之一，过去被称为“安须社”。现在整座山上还保留着50多处“御愿所”（参拜处），大石林山也笼罩在神秘的氛围中。



从山原秧鸡瞭望台拍摄的安须社。右侧较高的山峰是伊平屋岳，其右后方就是大石林山

大石林山有4条徒步路线，所有路线的起点都是“精气小屋”，游客可从售票处乘坐摆渡车前往。

最短的路线是“无障碍路线”，全长仅600m，所需时间约20分钟。从铺装路和木制平台可近距离欣赏秀美的石山，带老人和孩子前去游览也轻松无忧。



售票处建筑物内的冲绳石文化博物馆。免门票，馆内陈列着县内收集的珍奇岩石标本和民用石器



4条路线的共同起点精气小屋，可以在这里休息和吃饭



走无障碍路线也能看到榕树等亚热带特有的树木



奇岩怪石构成的绝景也能近距离细细观赏

特别受游客欢迎的是两条路线的组合，即在点缀着岩石的树林中行走的“奇岩巨石路线”，以及可俯瞰清澈碧海及边户岬的“美丽海瞭望台路线”。以上3条路线最终都回到精气小屋，虽然返程可乘坐摆渡车，但还是建议大家走走“榕树森林路线”，一路观景一路返回。



奇岩巨石路线和美丽海瞭望台路线最终与无障碍路线汇合，终点为精气小屋



从精气小屋眺望山林美景。右边的山岩是大石林山的标志——悟空岩

遥望奇岩怪石，在扬巴鲁地区的自然风光中徜徉

沿着奇岩巨石路线在森林中穿行，沿途可观赏散布在林间的美洲鬣蜥岩、骆驼岩和结缘岩等巨石，领略扬巴鲁地区大自然的秀丽风光。全长1km，大约35分钟走完。



走奇岩巨石路线，可以一边享受森林浴，一边近距离观赏喀斯特地貌



这里有很多形似动物的岩石，孩子们兴奋地寻觅其间。图为骆驼岩，还有酷似犀牛、美洲鬣蜥及外星人的岩石



右边是结缘岩。大石林山也是著名的求子和求良缘的“能量地点”（power spot）

穿过林中道路，就看到了大石林山的标志——悟空岩。据说因为形似《西游记》中孙悟空的出生地中国的花果山而得名。

从这里顺着山脊继续往上攀爬，就汇入了美丽海瞭望台路线。



悟空岩是最适合晒美照的景点。朝着悟空岩左边的山路前进，可回到精气小屋



顺着悟空岩旁边的木梯拾阶而上，可走到美丽海瞭望台

美丽海瞭望台路线长约900m，约半小时走完。与奇岩巨石路线有重合部分，两条路线合起来走一圈，则需约50分钟。

从悟空岩再往前，是石林壁、神龙岩等信仰圣地集中的地方。岩石间隐藏着“御愿所”，留意不要错过。从山顶的美丽海瞭望台可以俯瞰美丽的碧海和边户岬，赶上晴空万里的日子，还能将23km外的鹿儿岛和与论岛尽收眼底。



矗立在悟空岩顶部的神龙岩自古就是人们信仰的对象



石林壁被誉为大石林山第一大“能量地点”。沐浴在晨光中，神圣庄严



从美丽海瞭望台放眼望去，右边的岩壁山是伊平屋岳，左边延伸入海的是边户岬



隐藏在岩石间的“御愿所”，一不留神就会错过

如果时间和体力允许，还可以在精气小屋稍作休息，然后去走一走“榕树森林路线”。全长900m，登山道少，即便放慢脚步，半小时之内也可以走到售票处。

一路上随处可见巨型榕树，铁树林也是难得一见的景观。在终点恭候游客的“御愿榕树”枝繁叶茂，据说树冠周长为日本国内最大。



据传，在“幸福榕树”下可听见精灵的声音



大石林山上生长着多达6万棵野生铁树



名为“东前”的参拜处。岩石堆砌巧妙，可使晨光射入其中



御愿榕树，售票处附近的神树

边户岬和茅打悬崖等周边地区也很迷人

边户岬近在咫尺，从大石林山驱车约5分钟即可到达。怒涛拍打着高10m的悬崖峭壁，景象惊心动魄。岬角尖端一侧立有一座纪念冲绳回归本土斗争的石碑，上面刻着“祖国复归斗争碑”。2022年冲绳迎来回归本土50周年纪念，到这里游览可以说再合适不过了。

边户岬附近的山原秧鸡瞭望台也是隐藏在绿荫中的人气景点。需要攀登一条相当狭窄的小道才能到达，但矗立在一片葱郁中的巨大山原秧鸡的确值得一看。扬巴鲁地区的自然风光、安须社及壮美的边户岬可尽收眼底。



位于冲绳本岛最北端的边户岬。不远处有停车场和观光问讯处



1976年修建的“祖国复归斗争碑”。这里曾和对岸的与论岛发起申诉，不断呼吁冲绳回归本土



高11.5m的巨型山原秧鸡，一侧设有瞭望台



从山原秧鸡瞭望台俯瞰边户岬。近处为宇佐滨，冲绳最北端的海滩，也是人气景点

从大石林山向西南的海岸线走去，很快就能到茅打悬崖。悬崖高约80m，上面设有瞭望台。放眼望去，冲绳标志性的全景一览无余，这里也以夕阳西下的壮美景观而闻名。

本篇介绍了冲绳本岛北端的游览胜地，扬巴鲁地区还有很多其他充满魅力的景点。大家如果有机会来冲绳，一定要去北部走一走。



茅打悬崖的绝佳美景，入选“新冲绳观光名所100选”



从大石林山返回的路上，可以在庆佐次川（东村）划皮划艇穿越红树林，还可以去Ta瀑布（大宜味村）体验溯溪运动

大石林山

地址： 冲绳县国头郡国头村宜名真1241

冲绳县国头郡国头村宜名真1241 休息日： 无

无 入园时间： 上午9:30-下午4:30（下午5:30闭园）

上午9:30-下午4:30（下午5:30闭园） 门票： 成年人（15岁以上）1200日元、儿童（4-14岁）550日元、老人（65岁以上）900日元 ※残疾人享有优惠价

成年人（15岁以上）1200日元、儿童（4-14岁）550日元、老人（65岁以上）900日元 ※残疾人享有优惠价 交通： 从那霸出发开车约2小时，从美丽海水族馆出发约75分钟

从那霸出发开车约2小时，从美丽海水族馆出发约75分钟 谷歌地图

采访/撰稿/摄影：nippon.com 日本网 编辑部

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