位于千叶县佐仓市的日本国立历史民俗博物馆正在举办名为“阿伊努民族与博览会——150年的足迹”主题展（展期至11月29日）。本次展览汇集约200件展品，从明治初期的工艺品到2025年大阪世博会的舞蹈表演，以宏大的规模再现阿依努文化的发展历程。

成为自身文化的表达者

阿伊努人是日本列岛北部一带的原住民，主要聚居在北海道地区。他们相信万物有灵，有着丰富的精神世界，由此发展出独特的表演艺术和传统工艺。这种植根于与自然共生的文化，近代以来一直在国内外博览会上受到关注。本次展览由位于北海道白老町“UPOPOY（民族共生象征空间）”内的国立阿伊努民族博物馆与历史民俗博物馆联合举办，向观众介绍近150年间，阿伊努人在“博览会”这一国际舞台上如何展现自己的民族特色。

用树皮纤维精心织就的传统女装尤其引人注目。几何纹样的刺绣寓意驱魔祈愿，气势非凡。传统工艺木雕也不容错过，这些展品的历史可追溯到150多年前，均已被指定为国家重要文化遗产。精湛至极的手工技艺曾亮相近代博览会，以独具匠心之美令世人为之倾倒。

20世纪初，阿伊努族也曾有机会赴国内外博览会参展，向世人展示自己的生活方式。当时的资料如实记载了他们置身于外界好奇目光中的苦恼，以及与当地人结下的跨国友谊。

二战后，阿伊努人进一步积极对外传播本民族文化，从1970年大阪世博会到2025年大阪世博会，阿伊努人都通过舞台表演展现出自己的民族特色。本次展览配合舞蹈视频，分享参与者的心声，聚焦肩负连接传统文化与未来重任的当代传承者。

阿伊努民族与博览会——150年的足迹

展期： 2026年10月6日-11月29日

2026年10月6日-11月29日 会场： 国立历史民俗博物馆 策展厅A、B（千叶县佐仓市城内町117）

国立历史民俗博物馆 策展厅A、B（千叶县佐仓市城内町117） 开馆时间： 上午9点半到下午4点半（下午4点停止入场）

上午9点半到下午4点半（下午4点停止入场） 闭馆日： 星期一（逢节日，则为节后首个工作日）

星期一（逢节日，则为节后首个工作日） 门票：普通票1500日元，大学生800日元

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采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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