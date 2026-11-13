في هذه المقالة، نسلّط الضوء على فعاليات معرض جديد يقدّم نظرة شاملة على ثقافة شعب الأينو، بدءًا من الحرف اليدوية التي تعود إلى القرن التاسع عشر، وصولًا إلى عروض الرقص التي قُدّمت خلال معرض إكسبو الدولي الذي استضافته أوساكا العام الماضي.
استعراض الثقافة
يُعدّ شعب الأينو من السكان الأصليين في شمال اليابان، وتحديداً في جزيرة هوكايدو. وانطلاقاً من رؤية روحية عميقة تؤمن بأن الأرواح (وتُعرف بـ ”كاموي“) تسكن في كل الأشياء، طوّر هذا الشعب تقاليد فنية وحرفية متميزة. وقد حظيت ثقافتهم، التي تقوم في جوهرها على التعايش مع الطبيعة، باهتمام واسع في العصر الحديث من خلال معارض أقيمت داخل اليابان وخارجها. ويستعرض أحد المعارض الجديدة تحت عنوان ”الأينو والمعارض: 150 عاماً من التجربة“ الكيفية التي قدّم بها شعب الأينو أنفسهم في المعارض المحلية والدولية على مدى السنوات المئة والخمسين الماضية. ويأتي هذا المعرض بتنظيم مشترك بين المتحف الوطني للأينو، الذي يقع ضمن مجمع أوبوبوي في بلدة شيراوي بهوكايدو، والمتحف الوطني للتاريخ الياباني في مدينة ساكورا بمحافظة تشيبا.
ومن بين المعروضات اللافتة للنظر، أزياء تقليدية منسوجة من ألياف لحاء الأشجار، تزدان بتصاميم مطرزة بدقة صُممت خصيصاً لدرء الشر. كما يضم المعرض مشغولاته خشبية تقليدية، من بينها قطع يعود تاريخها إلى أكثر من 150 عاماً، وقد صُنفت باعتبارها ممتلكات ثقافية هامة. وقد عُرضت هذه المشغولات اليدوية البديعة لشعب الأينو في معارض حديثة، لتسلط الضوء على براعة صنعها وجمالها الفائق.
وفي العقود الأولى من القرن العشرين، أتيح لشعب الأينو أيضاً فرصٌ للتعريف بنمط حياتهم من خلال معارض أقيمت داخل البلاد وخارجها. وتكشف وثائق تلك الحقبة عن المعاناة الناجمة عن النظر إليهم كشعب مُستغرب يثير الفضول، كما توثق في الوقت ذاته نشوء صداقات مع السكان المحليين، متجاوزةً بذلك الحدود والثقافات.
وبعد الحرب العالمية الثانية، تكثفت جهود أبناء شعب الأينو للتعريف بثقافتهم بشكل استباقي. وقد قدموا عروضاً متنوعة، بدأت منذ معرض اليابان العالمي (إكسبو 1970) في أوساكا، وصولاً إلى معرض إكسبو 2025 أوساكا-كانساي. ويضم هذا المعرض مقاطع فيديو لرقصات الأينو وتعليقات من المشاركين، مسلطاً الضوء على الأفراد الذين يعملون على الحفاظ على ثقافتهم التقليدية للأجيال القادمة.
شعب الأينو والمعارض: 150 عاماً من التجربة
- التاريخ: 6 أكتوبر/ تشرين الأول – 29 نوفمبر/ كانون الأول 2026
- المكان: قاعات المعارض الخاصة (A) و(B)، المتحف الوطني للتاريخ الياباني (117 جوناي-تشو، مدينة ساكورا، محافظة تشيبا)
- ساعات العمل: 9:30 صباحاً – 4:30 مساءً (آخر موعد للدخول في الساعة 4:00 مساءً)
- مغلق: أيام الاثنين (أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم الاثنين عطلة رسمية)
- رسوم الدخول: 1500 ين للبالغين، 800 ين لطلاب الجامعات، والدخول مجاني لطلاب المدارس الثانوية ومن هم أصغر سناً
- لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة الإنكليزية. التقرير والمادة النصية من إعداد موقع Nippon.com)