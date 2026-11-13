في هذه المقالة، نسلّط الضوء على فعاليات معرض جديد يقدّم نظرة شاملة على ثقافة شعب الأينو، بدءًا من الحرف اليدوية التي تعود إلى القرن التاسع عشر، وصولًا إلى عروض الرقص التي قُدّمت خلال معرض إكسبو الدولي الذي استضافته أوساكا العام الماضي.

استعراض الثقافة

يُعدّ شعب الأينو من السكان الأصليين في شمال اليابان، وتحديداً في جزيرة هوكايدو. وانطلاقاً من رؤية روحية عميقة تؤمن بأن الأرواح (وتُعرف بـ ”كاموي“) تسكن في كل الأشياء، طوّر هذا الشعب تقاليد فنية وحرفية متميزة. وقد حظيت ثقافتهم، التي تقوم في جوهرها على التعايش مع الطبيعة، باهتمام واسع في العصر الحديث من خلال معارض أقيمت داخل اليابان وخارجها. ويستعرض أحد المعارض الجديدة تحت عنوان ”الأينو والمعارض: 150 عاماً من التجربة“ الكيفية التي قدّم بها شعب الأينو أنفسهم في المعارض المحلية والدولية على مدى السنوات المئة والخمسين الماضية. ويأتي هذا المعرض بتنظيم مشترك بين المتحف الوطني للأينو، الذي يقع ضمن مجمع أوبوبوي في بلدة شيراوي بهوكايدو، والمتحف الوطني للتاريخ الياباني في مدينة ساكورا بمحافظة تشيبا.

(مشغولات يدوية من شعب الأينو تعود إلى القرن التاسع عشر. (© متحف ماتسؤرا تاكيشيرو التذكاري)

بطاقات بريدية من معرض التنمية الاستعمارية لعام 1912. (© المتحف الوطني للأينو)

ومن بين المعروضات اللافتة للنظر، أزياء تقليدية منسوجة من ألياف لحاء الأشجار، تزدان بتصاميم مطرزة بدقة صُممت خصيصاً لدرء الشر. كما يضم المعرض مشغولاته خشبية تقليدية، من بينها قطع يعود تاريخها إلى أكثر من 150 عاماً، وقد صُنفت باعتبارها ممتلكات ثقافية هامة. وقد عُرضت هذه المشغولات اليدوية البديعة لشعب الأينو في معارض حديثة، لتسلط الضوء على براعة صنعها وجمالها الفائق.

وفي العقود الأولى من القرن العشرين، أتيح لشعب الأينو أيضاً فرصٌ للتعريف بنمط حياتهم من خلال معارض أقيمت داخل البلاد وخارجها. وتكشف وثائق تلك الحقبة عن المعاناة الناجمة عن النظر إليهم كشعب مُستغرب يثير الفضول، كما توثق في الوقت ذاته نشوء صداقات مع السكان المحليين، متجاوزةً بذلك الحدود والثقافات.

وبعد الحرب العالمية الثانية، تكثفت جهود أبناء شعب الأينو للتعريف بثقافتهم بشكل استباقي. وقد قدموا عروضاً متنوعة، بدأت منذ معرض اليابان العالمي (إكسبو 1970) في أوساكا، وصولاً إلى معرض إكسبو 2025 أوساكا-كانساي. ويضم هذا المعرض مقاطع فيديو لرقصات الأينو وتعليقات من المشاركين، مسلطاً الضوء على الأفراد الذين يعملون على الحفاظ على ثقافتهم التقليدية للأجيال القادمة.

ملابس ارتداها أحد المشاركين في معرض التنمية الاستعمارية عام 1912. (© متحف مدينة ماتسوموتو)

صينية من صنع الحرفي البارع كايزاوا أوتورينتوكو، حاز على جائزة برونزية في معرض ميجي التذكاري للتنمية الاستعمارية عام 1913. من إحدى المجموعات الخاصة. (© Nippon.com)

مجسم توضيحي عُرض في معرض هوكايدو الكبير للتنمية عام 1950. (© المتحف الوطني لشعب الأينو)

”سانتان نيشيكي“، وهو عمل للفنانة باتشيلور يايكو يُعتقد أنه عُرض في معرض هوكايدو للتنمية الكبرى عام 1950 (ضمن مقتنيات مدرسة ريكّيو الابتدائية، ومودع حالياً لدى متحف الأينو الوطني). (© Nippon.com)

ركن عرض يضم مقاطع فيديو لعروض أقيمت خلال معرض إكسبو 2025 أوساكا-كانساي، إلى جانب قطع من ديكورات المسرح ومقتنيات أخرى. (© Nippon.com)

شعب الأينو والمعارض: 150 عاماً من التجربة

التاريخ: 6 أكتوبر/ تشرين الأول – 29 نوفمبر/ كانون الأول 2026

المكان: قاعات المعارض الخاصة (A) و(B)، المتحف الوطني للتاريخ الياباني (117 جوناي-تشو، مدينة ساكورا، محافظة تشيبا)

ساعات العمل: 9:30 صباحاً – 4:30 مساءً (آخر موعد للدخول في الساعة 4:00 مساءً)

مغلق: أيام الاثنين (أو يوم العمل التالي إذا صادف يوم الاثنين عطلة رسمية)

رسوم الدخول: 1500 ين للبالغين، 800 ين لطلاب الجامعات، والدخول مجاني لطلاب المدارس الثانوية ومن هم أصغر سناً

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة الإنكليزية. التقرير والمادة النصية من إعداد موقع Nippon.com)