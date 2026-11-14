في رحاب مكتبة جامعة كيو العريقة، المبنية بالطوب الأحمر، يستقبل مقهى هاكّاكوتو زوّاره في أجواء دافئة وهادئة. أين يقدّم لهم تشكيلة من المرطبات، على رأسها قهوة بالحليب، والتي كانت من المشروبات التي يفضّلها مؤسس الجامعة، فوكوزاوا يوكيتشي.

وقت مميز وسط أجواء مكتبة الجامعة

في حرم ميتا بجامعة كيو، على مقربة من شجرة الجنكو الكبرى الشهيرة، ينتصب مبنى مهيب من الطوب الأحمر، شُيّد وفق طراز معماري يعود إلى أوائل القرن العشرين، وأُدرج بفضل قيمته التاريخية والمعمارية ضمن قائمة الممتلكات الثقافية المهمة في اليابان. إنها المكتبة القديمة، أحد أبرز معالم جامعة كيو وأكثرها ارتباطًا بتاريخها العريق.

لكن مفارقة لافتة تنتظرك ما إن تطأ قدماك عتبة المكتبة القديمة؛ فما يستقبلك أولًا ليس عبق الكتب والورق، بل رائحة القهوة. ففي قلب هذا المبنى التاريخي يقع مقهى هاكّاكوتو، الذي يفتح أبوابه للزوار في أجواء دافئة وحميمية، وكأنه مساحة صغيرة يلتقي فيها الماضي بالحاضر.

وهنا وجدتني أميل إلى إطالة المكوث قليلًا، بعيدًا عن صخب الحياة اليومية، تاركة لخيالي العنان وأنا أجلس بين جدرانه العتيقة. فبين رائحة القهوة وعبق التاريخ، يبدو الحاضر للحظات وكأنه يستعير شيئًا من هدوء الماضي.

تتزيّن الواجهة المهيبة بمزيج من الطوب الأحمر والجرانيت. وقد درس المصممان سوني تاتسوزو وتشوجو سيئيتشيرو على يد المعماري الإنجليزي جوسايا كوندر. (© كاواغوتشي يوكو)

حكاية مرسومة على الزجاج الملوّن

لقد شُيّدت المكتبة القديمة على طراز القوطي الجديد، واكتمل بناؤها عام 1912 احتفالًا بالذكرى الخمسين لتأسيس الجامعة. ويتميّز تصميمها بخطوطه العمودية الشاهقة التي تتجه بصريًا نحو السماء، في تجسيد معماري لافت لمكان ارتبط على مدى عقود بالسعي إلى آفاق جديدة من المعرفة والفكر الأكاديمي.

قاعة المدخل في الطابق الأرضي. ويظهر إلى اليسار تمثال رخامي لامرأة يحمل اسم «تيكونا»، وهو عمل نحتي أنجزه كيتامورا شيكاي عام 1909. (© كاواغوتشي يوكو)

وخلف قاعة المدخل، يوجد درجٌ يؤدي إلى الطابق الثاني، حيث يقع متحف فوكوزاوا يوكيتشي التذكاري لتاريخ جامعة كيو. وتتوسط بسطة الدرج نافذة زجاجية ملوّنة بديعة، تستوقف الأنظار بتفاصيلها الفنية الرقيقة.

يذكر أن الفنان أوغاوا سانشي هو من صمّم هذه النافذة، ويعد أحد روّاد فن الزجاج الملوّن في اليابان. غير أن العمل الأصلي تعرّض لدمار شبه كامل جراء الحرائق التي اندلعت في أعقاب الغارات الجوية عند استهداف منطقة يامانوتي في طوكيو في مايو/أيار 1945.

رمزٌ للتعافي

تُعدّ المكتبة القديمة رمزًا روحيًا مهمًا لجامعة كيو، ولذلك بدأت أعمال إعادة بنائها بعد انتهاء الحرب بوقت قصير. ولا شك أن استعادة هذا الصرح من بين رماد المدينة كانت مصدر إلهام لكثيرين ممن واجهوا آنذاك مهمة إعادة بناء طوكيو من جديد. أما النافذة الزجاجية الملوّنة، فقد استُبدلت في البداية بزجاج شفاف عادي، كحلّ مؤقت لم يكن يُفترض أن يدوم طويلًا، لكنه ظل قائمًا لنحو 30 عامًا.

ظلّت مساعي إعادة إحياء العمل الأصلي للنافذة الزجاجية معلّقة لسنوات، إلى أن قرّر أوتاكي ريوزو تولّي هذه المهمة بنفسه. وكان أوتاكي قد تتلمذ في شبابه على يد الفنان أوغاوا نفسه. ويذكر أنه قد باشر هذه المهمة وهو في السابعة والسبعين من عمره. ليحمل على عاتقه مسؤولية إعادة إحياء هذا العمل، مكرسا السنوات التالية لتحقيق هذا الهدف.

إلا أن القدر لم يمهله فرصة رؤية ثمرة جهوده. إذ رحل عن الحياة شهرين قبل لحظة الاحتفاء بالنافذة الجديدة، بزجاجها الملوّن الزاهي في أكتوبر/تشرين الأول.

العمل الفني الأصلي من إبداع الفنان وادا إيساكو. وتتلألأ هذه النسخة المنفّذة بالزجاج الملوّن بشغف واتفانٍ الفنان أوغاوا وتلميذه أوتاكي. (© كاواغوتشي يوكو)

في أسفل النافذة، تبرز العبارة اللاتينية "كالاموس غلاديو فورتيور" والتي تعني: "القلم أقوى من السيف". ويجسّد المشهد فارسًا مدرّعًا في إشارة إلى المجتمع الإقطاعي، يترجّل عن صهوة جواده لاستقبال إلهة الحضارة، التي تحمل صورة قلمين متقاطعين، وهما أيضًا من الرموز المرتبطة بجامعة كيو.

ويُقال إن هذا المشهد يجسّد الروح الفكرية لمؤسس الجامعة، فوكوزاوا يوكيتشي، الذي رفض أن تقيّده أعراف الماضي وتقاليده، داعياً إلى الانفتاح على أفكار جديدة تتجاوز القوالب السائدة.

فوكوزاوا على القائمة

أُعيد افتتاح المكتبة القديمة بعد جولة جديدة من أعمال الترميم عام 2021، لتضم مرفقين جديدين: متحف فوكوزاوا يوكيتشي التذكاري لتاريخ جامعة كيو في الطابق الثاني، ومقهى يقع إلى يمين قاعة المدخل في الطابق الأول.

ويتميز هذا المقهى بأجواء كلاسيكية أنيقة، تتوزع فيها كراسٍ ألمانية من طراز تونِت حول طاولات مثمّنة الأضلاع، في تناغم لافت مع المخطط المثمّن لبرج هاكّاكوتو. وتتكرر هذه الأشكال في تفاصيل المكان بلمسات جمالية دقيقة، من السقف وصولًا إلى أرضية الباركيه المصممة بتقنية يوسيغي زايكو اليابانية التقليدية.

صُنعت طاولات المقهى عام 2020 على يد شركة ميتسوكوشي سييساكوشو، وهي نفس الشركة التي تولّت تجهيز أثاث في مقهى تيكيغايسو داخل منزل رئيس الوزراء الأسبق كونويه فوميمارو في أوغي كوبو. (© كاواغوتشي يوكو)

تمتد المساحات الداخلية لبرج هاكّاكوتو نفسه خلف المقهى. إذ استُخدم البرج في البداية كقاعةً لقراءة الصحف والمجلات، ثم تحوّل بعد الحرب إلى المكتب الرئيسي للمكتبة إلى غاية عام 1982، حين أُعيد توظيفه كقاعة للمعارض ضمن مشروع ترميم واسع تولّى تصميمه المهندس المعماري ماكي فوميهيكو.

ويحتضن مقهى هاكّاكوتو اليوم مساحة فنية في الطابق الأول، ترحب بجميع الزوار. أما الطوابق الثانية وما فوقها، فلم تعد مفتوحة للجمهور. وكان الطابق الأعلى تحديدًا يُعرف قديمًا باسم جيبارو، أي "برج القمر والأمواج"، ويُقال إن نوافذه كانت تتيح إطلالات على شيناغاوا والبحر المفتوح وراءها، وهي تتلألأ تحت ضوء القمر.

مشروب القهوة بالحليب

لا يزال تاريخ المقهى يفرض نفسه في قائمته التي صُممت في الأساس للتعريف بسحر المكان وخصوصيته، فجاءت اختياراتها مزيجًا متناغمًا بين عبق التاريخ ونكهات الموسم المعاصرة.

وعند زيارتي للمقهى اخترت مشروب القهوة بالحليب، المحضّر من حبوب قهوة تحمّصها شركة كابوكي في حي تايتو؛ إلى جانب حلوى كانليه الخاصة بالشهر، تم إعدادها من مكونات موسمية طازجة، بالاضافة إلى مشروب الصودا بالكريمة بنكهته الموسمية.

حلوى كانليه بنكهة الخوخ الموسمية، ومشروب صودا بالكريمة بالنكهة الموسمية أيضا، إلى جانب القهوة بالحليب. (© كاواغوتشي يوكو)

ويُذكر أن فوكوزاوا، بعد إصابته بحمى التيفوس في السابعة والثلاثين من عمره، جعل الحليب جزءًا منتظمًا من نظامه الغذائي، لما وجده فيه من فائدة ساعدته على استعادة قوته ومدّ جسمه بالعناصر الغذائية. وفي إحدى كتاباته التي أشاد فيها بفوائد منتجات الألبان، تحدّث عن المذاق اللذيذ والمميز للحليب عند مزجه بالقهوة القوية.

ومن هذه الحكاية استُلهمت قهوة حليب هاكّاكوتو، التي تُقدَّم في وعاء يحاكي شكل زجاجة الحليب التقليدية، وتصل إلى الطاولة بطبقتين منفصلتين، في مشهد يجسّد الوصف الذي أطلقه فوكوزاوا على هذا المزيج، بكونه لذيذا على نحو خاص.

على اليسار حلوى كانليه بنكهة الخوخ، وعلى اليمين قهوة الحليب، التي تُقدَّم في زجاجات مصممة خصيصًا للمقهى على يد شركة أوكاوا غلاس. ويجمع شعار المقهى بين حرف الكانجي الذي يعني ثمانية (八) وتصميم يحاكي كتابًا مفتوحًا، كما يوحي شكله أيضًا بجبل فوجي. (© كاواغوتشي يوكو)

أما مرطبات كانليه الموسم والصودا الكريمية، فتعتمدان على مكونات تُختار في ذروة موسمها ونضجها. وكان الخوخ نجم القائمة خلال زيارتي، التي تزامنت مع ذروة موسمه.

وجدير بالذكر أن ياماغوتشي جونيتشي هو من ابتكر وصفة الكانليه، عندما كان يدير مقهاه الشهير "هير كيوتو" في كيوتو. وقد استوقفني قوامه المطاطي المميز منذ اللقمة الأولى، قبل أن تنساب نكهات الروم والفانيليا الغنية لتضفي عليه عمقًا ومتعة آسرة.

لكن الخوخ لم يكن وحده وراء هذا الثراء؛ فقد تناغمت معه نكهات الشبت والريحان والنعناع، إلى جانب أوراق شاي إيرل غراي، وملح موشيو، والفلفل الأسود، وزيت الزيتون. وفوق الكانليه، جاءت كرة سخية من آيس كريم الفانيليا أخذت في الذوبان تدريجيًا، لتكتمل بذلك تجربة غنية ومتعددة الطبقات، أشبه بكاليودوسكوب من النكهات، يكشف مع كل لقمة عن مذاق جديد.

على اليسار: تصميم قائمة الطعام مستوحى من بطاقات المكتبات التقليدية. وعلى اليمين تشكيلة من الكتب تميّز مدخل المقهى. (© كاواغوتشي يوكو)

وخلال جولتي في المقهى، أسرّ إليّ أحد العاملين بأن المكان لا يستقبل الأساتذة والطلاب السابقين فحسب، بل يرحّب بزوار من مختلف مناحي الحياة. فبينما يأتي إليه أحيانًا طلاب المدارس الثانوية الذين يحلمون بالالتحاق بجامعة كيو، يعود إليه في أحيان أخرى خريجون لاستعادة ذكرياتهم، برفقة أبنائهم أو والديهم.

وهذا ما يجعل عاملي المقهى حريصين على تقديم قائمة من الأطعمة والمشروبات التي تترك أثرًا في الذاكرة، آملين أن يحظى كل من تطأ قدماه هذا المكان بوقت ممتع وتجربة لا تُنسى.

وبما أن المبنى مُصنّف ضمن الممتلكات الثقافية المهمة، فإن إمكانات تجهيزات المطبخ تظل محدودة إلى حدّ ما. لذلك إذا كنت ترغب تحديدًا في تجربة أحد أصناف القائمة، فمن الأفضل حجزه مسبقًا عبر الهاتف، والوصول إلى المقهى بوقت كافٍ.

فمقهى هاكّاكوتو ليس مكانًا للمستعجلين؛ بل مساحة تستحق أن تتمهّل فيها، وتتذوق تفاصيلها، لتمنح نفسك لحظات هادئة يلتقي فيها عبق التاريخ بنكهة الحاضر.

ثراء التفاصيل الزخرفية في المدخل الرئيسي للمكتبة القديمة. (© كاواغوتشي يوكو)

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن ديكور المقهى وقائمته يتجددان خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، مواكبةً لتغيّر المواسم وتبدّل المكونات المتاحة. ومع حلول أواخر الخريف، تكتسي الأشجار التي تطل عليها نوافذ المقهى بحُلّة ذهبية، حين تتلون أوراق أشجار الجنكو في حرم الجامعة باللون الأصفر الزاهي.

ويُقال إن مشهد تساقط تلك الأوراق الذهبية من أجمل ما يمكن رؤيته هناك، حتى إنه يضفي على المكان سحرًا خاصًا يصعب نسيانه.

مقهى هاكّاكوتو

العنوان: الطابق الأول، المكتبة القديمة، حرم ميتا بجامعة كيو، 2-15-45 ميتا، حي ميناتو، طوكيو.

ساعات العمل: من 10:00 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا (آخر طلب الساعة 1:30 ظهرًا)، ومن 3:00 عصرًا إلى 6:00 مساءً (آخر طلب الساعة 5:30 مساءً).

أيام الإغلاق: الأحد والعطلات الرسمية وعطلات الجامعة.

الوصول: على بُعد نحو 8 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة تاماشي (خط JR يامانوتي)، ومحطة ميتا (خَطّا توئي ميتا وأساكوسا)، ومحطة أكابانيباشي (خط توئي أويدو).

الموقع: حساب المقهى على إنستغرام (@cafehakkakuto).

(نُشر النص في الأصل باللغة اليابانية في 3 سبتمبر/أيلول 2026، الترجمة من الإنكليزية)